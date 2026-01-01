Điều gì khiến Việt Nam được đánh giá sẽ là điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026?

Theo Vogue, Việt Nam sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa giá trị văn hóa lâu đời và cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục với vẻ đẹp chân thực, hiếm có, bền bỉ với thời gian.

Việt Nam sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh được báo quốc tế ca ngợi vào hàng đẹp nhất ẢNH: SCMP/SHUTTLESTOCK

Sau đại dịch Covid-19, Việt Nam đã mở cửa trở lại du lịch, phục hồi và phát triển mạnh mẽ, vươn mình trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Từ nhịp sống sôi động, hiện đại của các thành phố lớn, đến những bãi biển hoang sơ quyến rũ bao quanh bởi những cánh rừng rậm nhiệt đới, Việt Nam mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời không thể bỏ lỡ.

Trong bức tranh đô thị của Việt Nam, mỗi thành phố mang một sắc thái riêng, cùng góp phần tạo nên sức hút độc đáo của điểm đến. Thủ đô Hà Nội quyến rũ du khách bởi những công trình mang dấu ấn cổ kính như hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ với kiến trúc Pháp, Nhà thờ Lớn… Buổi tối ở khu vực trung tâm thành phố lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết với các hoạt động ngoài trời, không gian văn hóa - giải trí và đời sống về đêm, tạo nên một bức tranh đô thị đầy sống động.

TP.HCM là biểu tượng cho một đô thị hiện đại, năng động và cởi mở - 1 trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, cố đô Huế lại đưa du khách trở về với những trang sử của Việt Nam, nơi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ở đây kinh thành, lăng tẩm, vườn cảnh cùng nền ẩm thực cung đình tinh tế vẫn lưu giữ trọn vẹn vẻ trầm mặc, thanh nhã và huy hoàng của quá khứ.

Nếu như Hà Nội và Huế hiện hữu với nét đẹp cổ kính, thì TP.HCM là biểu tượng cho một đô thị hiện đại, năng động và cởi mở. Những tòa nhà chọc trời, những khu phố nhộn nhịp, những hoạt động giải trí về đêm, ẩm thực đầy cuốn hút đã tạo nên nhịp sống giàu năng lượng, phản ánh tinh thần trẻ trung và hội nhập của thành phố.

Rời những đô thị lớn, Việt Nam mở ra một không gian hoàn toàn khác, nơi thiên nhiên trở thành điểm nhấn của hành trình. Đến với Ninh Bình, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan hết sức ngoạn mục của vùng đất này với những dãy núi đá vôi trập trùng soi bóng xuống dòng sông hiền hòa, đan xen là những ngôi đền, chùa cổ kính và những cánh đồng lúa, cánh đồng sen trải dài bất tận. Ninh Bình là điểm đến thú vị cho những chuyến khám phá trong một khung cảnh siêu thực, nơi con người sống trọn vẹn cùng thiên nhiên.

SAPA mùa lúa chín làm say lòng du khách ẢNH: N.A

Ngược lên phía Bắc, Sa Pa (Lào Cai) như đưa du khách đứng giữa mây trời, sương mờ và những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau. Nổi tiếng với các cung đường trekking, đặc biệt là thung lũng Mường Hoa, Sa Pa còn mê hoặc bởi những khu rừng rợp bóng cây, thác nước và bầu không khí trong lành.

Khám phá Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) là một trong những trải nghiệm ấn tượng nhất khi đến với mảnh đất miền Trung. Vườn quốc gia này sở hữu hệ thống hang động lớn bậc nhất thế giới, cùng các khu rừng nguyên sinh và những dòng sông ngầm bí ẩn. Không gian hoang sơ và những trải nghiệm khám phá độc đáo đưa nơi đây trở thành thiên đường cho du khách yêu thiên nhiên, phiêu lưu và du lịch sinh thái.

Những khung cảnh đẹp như tranh vẽ chỉ có ở Việt Nam ẢNH: RACHEL LEWIS /LONELY PLANET

Với hơn 3.200 km đường bờ biển, Việt Nam mở ra một thế giới nơi biển xanh, cát trắng và nắng vàng hòa quyện tạo nên nhịp điệu đầy mê hoặc của miền nhiệt đới. Nổi tiếng với làn nước biển xanh màu ngọc bích, ôm trọn những khối núi đá vôi, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là một trong những điểm đến tiêu biểu nhất châu Á, xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế.

Nơi đây còn mang đến những trải nghiệm khám phá độc đáo, sang trọng trên du thuyền, từ khoảnh khắc bình minh cho đến khi đêm xuống, mặt nước bừng sáng bởi những vệt phù du phát quang - một trong những ấn tượng khó quên của hành trình.

Hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp của Việt Nam ngày càng đa dạng và tinh tế cũng là 1 trong những 'vũ khí lợi hại' của du lịch Việt Nam ẢNH: N.A

Ở phía Nam, Phú Quốc lại mang đến một nhịp điệu mới mẻ: Những bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh cùng các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí hiện đại tạo nên không gian lý tưởng để tận hưởng sự thư thái, là điểm dừng chân hoàn hảo cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hoàn hảo, tạm rời xa cuộc sống nhộn nhịp nơi thành phố.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp của Việt Nam ngày càng đa dạng và tinh tế, từ những khu nghỉ dưỡng nằm giữa thiên nhiên, ven bờ biển, hay những khách sạn trong lòng phố cổ…, đều mang đến những lựa chọn đa dạng, kết nối sâu sắc với thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Việc di chuyển cũng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết nhờ mạng lưới hàng không quốc tế phát triển, cùng các kết nối đường bộ, đường biển linh hoạt, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến, những vùng biển, vịnh đảo hay điểm đến mới nổi một cách an toàn, thoải mái, nhanh chóng.