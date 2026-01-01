Hành khách đi máy bay nào để được nhắn tin, lướt Internet trên trời?

Trước đó, từ tháng 8.2025, Vietnam Airlines đã thử nghiệm cung cấp dịch vụ Internet trên các đường bay quốc tế và một số đường bay nội địa được khai thác bằng máy bay Airbus A350. Tính đến nay, hơn 70.000 lượt hành khách đã trải nghiệm dịch vụ trong quá trình thực hiện chuyến bay.

Dịch vụ Internet trên máy bay cho phép hành khách dễ dàng truy cập và sử dụng các tiện ích trực tuyến trong suốt chuyến bay

Đại diện hãng cho biết các hành khách đánh giá cao chất lượng kết nối, ghi nhận tốc độ ổn định và khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến như gửi thư điện tử, lướt web hay chia sẻ hình ảnh trong suốt hành trình. Những kết quả và phản hồi tích cực cho thấy nhu cầu kết nối trên chuyến bay ở mức cao, đồng thời khẳng định hệ thống Internet đang vận hành hiệu quả và mang lại sự thuận tiện rõ rệt cho người dùng.

Vietnam Airlines đang cung cấp các gói dữ liệu để hành khách lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng, gồm: Gói nhắn tin trị giá 5 USD cho phép gửi tin nhắn không giới hạn trong suốt chuyến bay; gói 10 USD dành cho duyệt web trong một giờ; và gói 20 USD cho phép truy cập Internet không giới hạn trong toàn bộ hành trình. Các gói dữ liệu này hiện được áp dụng trên các đường bay quốc tế. Trong thời gian từ nay đến hết 31.3, hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp miễn phí dịch vụ Internet cho khách hàng hạng thương gia và 15 phút nhắn tin cho toàn bộ hành khách.

Đối với các chuyến bay nội địa, Vietnam Airlines sẽ triển khai dịch vụ ngay khi hình thức thanh toán được chuẩn hóa tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, hệ thống cung cấp kết nối Internet được trang bị cho 8 máy bay Airbus A350 và dự kiến sẽ hoàn tất việc trang bị cho toàn bộ đội bay A350 trong năm 2026. Các đội bay khác như Boeing 787 và Airbus A321 sẽ được triển khai lắp đặt hệ thống thu phát Internet qua vệ tinh để cung cấp dịch vụ ngay sau đó.

Dịch vụ này đã được nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới áp dụng và hiện được xem như một tiêu chuẩn gần như bắt buộc đối với các hãng hướng tới đạt chuẩn 5 sao. Kết nối Internet trên chuyến bay cũng là tiêu chí quan trọng trong hệ thống đánh giá của các tổ chức uy tín như Skytrax, APEX hay AirlineRatings, vốn đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm hành khách và mức độ hiện đại của sản phẩm dịch vụ.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc duy trì khả năng kết nối liên tục cho hành khách trong suốt hành trình bay đã trở thành yêu cầu thiết yếu của ngành hàng không hiện đại. Dịch vụ Internet trên máy bay sẽ mang đến trải nghiệm phong phú hơn cho hành khách, đồng thời tạo nền tảng để Vietnam Airlines hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không quốc tế 5 sao trước năm 2030. Đây cũng là bước đi thể hiện quyết tâm của hãng trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà Vietnam Airlines đã và đang tích cực thực hiện trong thời gian qua".



