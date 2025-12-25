Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du lịch đặt mục tiêu thu hút 25 triệu khách quốc tế

Hà Mai
Hà Mai
25/12/2025 11:13 GMT+7

Phát huy đà tăng trưởng đột phá, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026.

Thông tin được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam diễn ra sáng qua (24.12).

Du lịch đặt mục tiêu thu hút 25 triệu khách quốc tế- Ảnh 1.

Ngành du lịch kỷ niệm dấu mốc đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu vào giữa tháng 12

ẢNH: N.A

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, khi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như 50 năm thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với riêng ngành du lịch, năm 2025 còn là năm dấu mốc quan trọng, kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển. Đáng chú ý, năm qua, du lịch Việt Nam đã ghi dấu ấn kỷ lục, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. 

Cụ thể, trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 22%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. So với thời điểm trước đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức khoảng hơn 110% trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới chỉ phục hồi khoảng 90%.

Năm 2025 cũng ghi dấu ấn khi du lịch Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. UN Tourism công nhận làng Lô Lô Chải và làng Quỳnh Sơn là làng Du lịch tốt nhất thế giới; Việt Nam lần thứ 6 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới và lần thứ 7 đạt danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á... Những thành tựu này khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới và tạo động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Những kết quả nổi bật của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tạo động lực quan trọng để ngành du lịch bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025: Lần đầu tiên toàn ngành ước đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 135,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch vượt mốc trên 1 triệu tỉ đồng. 

Du lịch đặt mục tiêu thu hút 25 triệu khách quốc tế- Ảnh 2.

Du lịch là điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của ngành du lịch. Năm 2025 là năm bản lề, đánh dấu bước tăng tốc mạnh mẽ của du lịch Việt Nam cả về quy mô, chất lượng và vị thế, tạo tiền đề quan trọng để ngành Du lịch tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong thời gian tới.

Bước sang năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu cao là đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỉ đồng.

