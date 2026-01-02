Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Cao An Biên
Cao An Biên
02/01/2026 19:19 GMT+7

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều người hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' đang gây sốt mạng xã hội, được nghệ nhân mở cửa miễn phí cho khách tham quan.

Nghệ nhân Bùi Văn Quân (33 tuổi) ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) vừa ra mắt linh vật "Ngựa Vui Vẻ" trước thềm năm mới 2026 đã nhanh chóng gây sốt mạng. Tại "Vườn Hạnh Phúc" của gia đình, anh mở cửa miễn phí suốt 4 ngày nghỉ lễ để mọi người đến tham quan, chụp ảnh miễn phí.

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa 1.1.2026, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đông đúc người dân ở Bắc Ninh, đặc biệt là các em nhỏ hào hứng tìm tới "Vườn Hạnh Phúc" của anh Quân để chụp ảnh cùng chú "Ngựa Vui Vẻ"

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 2.

Anh Quân cho biết "Ngựa Vui Vẻ" được anh dành gần 2 tháng để thực hiện, có chiều cao khoảng 4 m, nặng gần 6 tấn

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 3.

"Mình rất thích linh vật ngựa được anh Quân làm năm nay, rất dễ thương. Sống gần đây, mình dẫn các con đến để cùng check-in, các cháu thích lắm. Chúc "Vườn Hạnh Phúc" tràn đầy niềm vui dịp năm mới 2026", chị Nguyễn Thị Thu chia sẻ

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 4.

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 5.
Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 6.

Anh Quân cho biết anh đặt tên "Ngựa Vui Vẻ" với mong muốn mọi người đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong niềm vui và hân hoan, bỏ qua những điều không vui trong năm cũ

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 7.

Sở dĩ năm nay anh ra mắt vào dịp Tết Dương lịch thay vì Tết Nguyên đán vì kỳ nghỉ này kéo dài 4 ngày, anh trưng bày linh vật ở "Vườn Hạnh Phúc" của nhà anh để mọi người nghỉ tết đến tham quan, chụp ảnh

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 8.

Buổi tối, "Vườn Hạnh Phúc" lên đèn, trở thành điểm check-in gây sốt dịp Tết Dương lịch 2026

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 9.

Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ tết dương lịch 2026 - Ảnh 10.

"Vườn Hạnh Phúc" của anh Quân là điểm check-in quen thuộc của nhiều người dân địa phương

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN


