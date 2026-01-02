Hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' miễn phí dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều người hào hứng check-in cùng linh vật 'Ngựa Vui Vẻ' đang gây sốt mạng xã hội, được nghệ nhân mở cửa miễn phí cho khách tham quan.
Nghệ nhân Bùi Văn Quân (33 tuổi) ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) vừa ra mắt linh vật "Ngựa Vui Vẻ" trước thềm năm mới 2026 đã nhanh chóng gây sốt mạng. Tại "Vườn Hạnh Phúc" của gia đình, anh mở cửa miễn phí suốt 4 ngày nghỉ lễ để mọi người đến tham quan, chụp ảnh miễn phí.
Anh Quân cho biết anh đặt tên "Ngựa Vui Vẻ" với mong muốn mọi người đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong niềm vui và hân hoan, bỏ qua những điều không vui trong năm cũ
