Năm mới 2026 khép lại 1/4 thế kỷ 21: Điều thú vị dành cho những người sinh ngày 29.2

Năm mới 2026, khi đồng hồ điểm nửa đêm ngày 1.1.2026, chính xác 9.131 ngày trôi qua kể từ đầu thế kỷ 21 vào ngày 1.1.2001.

Năm mới 2026 chính thức bắt đầu ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Chuyên gia nói rằng 25 năm đầu tiên của thế kỷ sẽ trôi qua vào ngày đầu năm mới 2026 thay vì năm 2025, vì sao? Đó không phải là một sai lầm, nó tiết lộ một điều kỳ lạ khác trong hệ thống tính thời gian của loài người.

Như chúng ta quy ước, lịch Gregorian bắt đầu từ năm thứ 1 và không bao giờ có năm số 0. Đó là lý do tại sao thế kỷ không bắt đầu vào năm 2000 mà là một năm sau đó, vào ngày 1.1.2001. Do đó, 25 năm đầu tiên của thế kỷ sẽ trôi qua vào ngày đầu năm mới 2026. Điều thú vị là, nếu bạn hỏi năm nào đánh dấu điểm giữa của thập kỷ, chuyên gia sẽ chọn năm 2025.

Nếu bạn yêu thích ngày thứ hai trong tuần, bạn sẽ rất vui khi biết rằng chúng ta trải qua 1.305 ngày thứ hai, cộng thêm 1.305 ngày thứ ba và 1.305 ngày thứ tư, kể từ đầu thế kỷ ẢNH: LƯU HOÀI NAM

"Không có câu trả lời đúng hay sai ở đây. Nhưng chỉ dựa trên cách chúng ta nói về khoảng thời gian, chúng ta tin rằng thập kỷ có thể được coi là bắt đầu bằng những năm tròn, trong khi thế kỷ và thiên niên kỷ thì không", chuyên gia cho hay.

Mặt khác các ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì ít hơn một chút, mỗi ngày có 1.304 ngày. Bất kỳ ngày nào trong tuần cũng đều có thể là ngày tuyệt vời để ngắm sao và 25 năm qua đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng thiên văn phi thường.

Trong số đó có cả nhật thực dài nhất và nguyệt thực dài nhất thế kỷ này. Những người sinh ngày 29.2 chỉ có 6 cơ hội trong suốt 25 năm qua để tổ chức sinh nhật đúng vào ngày sinh của mình.