Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Năm mới 2026 khép lại 1/4 thế kỷ 21: Điều thú vị dành cho những người sinh ngày 29.2

Cao An Biên
Cao An Biên
02/01/2026 05:30 GMT+7

Năm mới 2026 tính từ ngày 1.1.2026, quý đầu tiên trong 4 quý của thế kỷ 21 chính thức kết thúc. Trong suốt 25 năm qua, những người sinh ngày 29.2 chỉ có 6 cơ hội đón sinh nhật. Dưới đây là thông tin thú vị về 1/4 thế kỷ 21 đã trôi qua.

Năm mới 2026, khi đồng hồ điểm nửa đêm ngày 1.1.2026, chính xác 9.131 ngày trôi qua kể từ đầu thế kỷ 21 vào ngày 1.1.2001.

Năm mới 2026 khép lại quý đầu tiên của thế kỷ 21: Bất ngờ về ngày 1.1.2026 - Ảnh 1.

Năm mới 2026 chính thức bắt đầu

ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Chuyên gia nói rằng 25 năm đầu tiên của thế kỷ sẽ trôi qua vào ngày đầu năm mới 2026 thay vì năm 2025, vì sao? Đó không phải là một sai lầm, nó tiết lộ một điều kỳ lạ khác trong hệ thống tính thời gian của loài người.

Như chúng ta quy ước, lịch Gregorian bắt đầu từ năm thứ 1 và không bao giờ có năm số 0. Đó là lý do tại sao thế kỷ không bắt đầu vào năm 2000 mà là một năm sau đó, vào ngày 1.1.2001. Do đó, 25 năm đầu tiên của thế kỷ sẽ trôi qua vào ngày đầu năm mới 2026. Điều thú vị là, nếu bạn hỏi năm nào đánh dấu điểm giữa của thập kỷ, chuyên gia sẽ chọn năm 2025.

Năm mới 2026 khép lại quý đầu tiên của thế kỷ 21: Bất ngờ về ngày 1.1.2026 - Ảnh 2.

Nếu bạn yêu thích ngày thứ hai trong tuần, bạn sẽ rất vui khi biết rằng chúng ta trải qua 1.305 ngày thứ hai, cộng thêm 1.305 ngày thứ ba và 1.305 ngày thứ tư, kể từ đầu thế kỷ

ẢNH: LƯU HOÀI NAM

"Không có câu trả lời đúng hay sai ở đây. Nhưng chỉ dựa trên cách chúng ta nói về khoảng thời gian, chúng ta tin rằng thập kỷ có thể được coi là bắt đầu bằng những năm tròn, trong khi thế kỷ và thiên niên kỷ thì không", chuyên gia cho hay.

Nếu bạn yêu thích ngày thứ hai trong tuần, bạn sẽ rất vui khi biết rằng chúng ta trải qua 1.305 ngày thứ hai, cộng thêm 1.305 ngày thứ ba và 1.305 ngày thứ tư, kể từ đầu thế kỷ.

Mặt khác các ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì ít hơn một chút, mỗi ngày có 1.304 ngày. Bất kỳ ngày nào trong tuần cũng đều có thể là ngày tuyệt vời để ngắm sao và 25 năm qua đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng thiên văn phi thường.

Trong số đó có cả nhật thực dài nhất và nguyệt thực dài nhất thế kỷ này. Những người sinh ngày 29.2 chỉ có 6 cơ hội trong suốt 25 năm qua để tổ chức sinh nhật đúng vào ngày sinh của mình.

Tin liên quan

Nhìn lại 2025: Dấu ấn những ngôi nhà cổ trăm năm ở TP.HCM

Nhìn lại 2025: Dấu ấn những ngôi nhà cổ trăm năm ở TP.HCM

Từ những con hẻm ngoại ô đến khu trung tâm sầm uất, các ngôi nhà cổ trăm năm vẫn lặng lẽ tồn tại, tạo nên dấu ấn văn hóa - kiến trúc đặc biệt giữa lòng TP.HCM hiện đại.

Nhìn lại 2025 qua những trào lưu mạng: Tìm nhà trên Google Maps đến HDPE thì ngon luôn

Countdown tết dương lịch 2026 ở TP.HCM: Bạn chọn ra đường hay ở nhà?

Khám phá thêm chủ đề

năm mới 2026 giao thừa 2026 ngày đầu tiên 2026 1/1/2026 Thế kỷ 21
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận