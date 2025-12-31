Giao thừa 2026: Mạng xã hội ngập tràn lời chúc năm mới, mong bình an và hạnh phúc

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người lựa chọn chia sẻ những lời chúc giản dị, ấm áp, mong năm mới bình an, hạnh phúc đến gia đình, người thân, bạn bè trong thời khắc giao thừa. Không ít bài viết nhắc lại những dấu mốc đáng nhớ của năm 2025, coi đó như cách khép lại một chặng đường và mở ra hy vọng cho hành trình phía trước.



Mong một năm hạnh phúc

Trong thời khắc bước sang năm mới 2026, tài khoản Thanh Tùng đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới 2026 với bao điều tốt đẹp và hy vọng. Chúc cho mọi người một năm tràn đầy sức khỏe, bình an, vạn sự như ý và đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Mong rằng mỗi khoảnh khắc trong năm mới đều là những kỷ niệm đáng nhớ và tràn ngập niềm vui. Cùng nhau hướng tới năm 2026 thật rực rỡ nhé", anh Thanh Tùng viết.

Khoảnh khắc giao thừa, nhiều người chúc mừng năm mới 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Vũ Thu Hà (30 tuổi, ở TP.HCM) cho hay, thời khắc giao thừa, chị chào đón năm mới 2026 bằng tâm thế mới, năng lượng mới và hy vọng mới.

"Mình mong một năm an nhiên, lòng nhẹ nhàng và bước chân vững vàng hơn. Chúc bản thân năm mới mạnh khỏe để đủ sức theo đuổi ước mơ. Chúc bình an trong từng khoảnh khắc đời sống, chúc vui vẻ trong công việc và những mối quan hệ thân yêu. Mong mọi dự định đều hanh thông, mọi cố gắng đều được đền đáp. Chúc mừng năm mới 2026, một năm rực rỡ và trọn vẹn", chị Thu Hà chia sẻ.

Năm mới 2026, nhiều người mong bình an, hạnh phúc ẢNH: NVCC

Với nhiều người, mạng xã hội trở thành cầu nối để gửi lời chúc, lời hỏi thăm đến người thân ở xa trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm. Bên cạnh những lời chúc mong mọi thứ thành công tốt đẹp, không ít cư dân mạng mong muốn một năm mới nhẹ nhàng, ít biến động hơn sau một năm nhiều thử thách.

"Chỉ mong năm 2026 mọi người đều khỏe mạnh, gia đình bình an là đủ", một tài khoản chia sẻ và nhận được hàng trăm lượt tương tác.

"Mọi cố gắng sẽ được đền đáp bằng điều tốt đẹp!"

Tài khoản Hải Anh đăng tải lên Tiktok dòng tâm sự, bày tỏ khoảnh khắc giao thừa cận kề, 2025 qua đi. 2026 đã đến, chị gác lại mọi lo âu, phiền muộn của năm cũ và gửi những lời chúc, những hy vọng tốt đẹp trong năm 2026.

"Chúc bản thân và gia đình luôn mạnh khỏe. Chúc cho tất cả những người tôi quan tâm, yêu thương sang năm 2026 được nhiều thuận lợi. Năm 2026 hãy dịu dàng với tôi nhé", tài khoản Hải Anh bày tỏ.

Nhiều người chào đón khoảnh khắc giao thừa bằng mong ước hạnh phúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giữa nhịp sống hối hả, những lời chúc giao thừa trên mạng xã hội không chỉ là nghi thức quen thuộc mà còn là cách để mỗi người chậm lại, nhìn về gia đình, về những điều giản đơn nhưng quý giá, cùng nhau hy vọng năm 2026 an yên và hạnh phúc hơn.

Nhiều người đến TP.HCM xem pháo hoa chào đón năm mới 2026 ẢNH: CAO AN BIÊN

"Chúc mừng năm mới 2026, chúc mọi người một năm mới thật tuyệt vời, rực rỡ và bình an. Tạm biệt năm cũ với những điều dang dở, mong rằng mỗi chúng ta đều được trọn vẹn hơn trong năm nay. Chúc bản thân và những người mình yêu thương luôn hạnh phúc", một tài khoản Facebook chia sẻ.

Chị Thu Hương mong bản thân sang năm mới 2026 không còn suy nghĩ tiêu cực, học được cách dịu dàng hơn với chính mình, buông bỏ những điều không xứng đáng và trân trọng từng khoảnh khắc.

"Hy vọng năm mới sẽ mang đến cho mình nhiều nụ cười, nhiều bình yên và đủ ấm áp để bản thân tin rằng mọi cố gắng sẽ được đáp lại bằng những điều tốt đẹp".

Năm mới 2026, mong mọi người trên khắp mọi miền Tổ quốc, người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài có một năm thật mạnh khỏe, an lành và ấm áp. Chúc một năm mới có nhiều điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người!