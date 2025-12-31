Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng

Văn Khoa
Văn Khoa
31/12/2025 16:19 GMT+7

Người dân ở một số nước đã tổ chức lễ hội truyền thống trước thềm năm mới 2026, thưởng lãm cảnh trang trí chào đón năm mới, và nhiều người trên giới đang háo hức chờ xem màn trình diễn bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng về cảnh người dân trên thế giới chuẩn bị đón năm mới 2026.

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 1.

Nhiều người tụ tập tại bán đảo Mrs Macquarie's Point trước màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney (Úc) ngày 31.12. Màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney là một trong những màn bắn pháo hoa ấn tượng nhất trên thế giới. Úc nằm trong số những quốc gia đầu tiên đón năm mới.

Ảnh: AFP

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 2.

Một người phụ nữ chụp ảnh trước hình tượng con ngựa được trưng bày tại một điểm du lịch để chào đón năm Bính Ngọ 2026 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 30.12

Ảnh: AP

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 3.

Người dân ngắm nhìn những đồ trang trí đón năm mới ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 30.12

Ảnh: Reuters

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 4.

Người dân dạo bước giữa những đồ trang trí đón năm mới hình các hành tinh ở trung tâm thành phố Saint Petersburg (Nga) ngày 30.12

Ảnh: AFP

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 5.

Nhiều người mặc da gấu nhảy múa trong cuộc diễu hành truyền thống "Vũ điệu của những chú gấu" ở Comanesti (Romania) ngày 30.12. Comanesti tổ chức nghi lễ đón năm mới thường niên với "Vũ điệu của những chú gấu" cổ xưa, với hàng trăm người biểu diễn mặc da gấu thật diễu hành qua các đường phố để tượng trưng cho sự chết và tái sinh của thiên nhiên.

Ảnh: AFP

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 6.

Những người theo các tôn giáo tỏ lòng tôn kính nữ thần biển cả Yemanja trong một lễ hội truyền thống đêm giao thừa tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro (Brazil) ngày 29.12

Ảnh: Reuters

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 7.

Một công nhân đang bơm bóng bay để phát cho đám đông trong lễ đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại ở quận Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) ngày 30.12

Ảnh: Reuters

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 8.

Ban tổ chức sự kiện thả quả cầu đón năm mới tiến hành cuộc thử nghiệm tại Quảng trường Thời đại ở quận Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) ngày 30.12

Ảnh: Reuters

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 9.

Các thành viên cộng đồng người Gurung bản địa trong trang phục truyền thống nhảy múa để chào mừng lễ hội Tamu Lhosar, đánh dấu sự khởi đầu năm mới của người Gurung tại thủ đô Kathmandu (Nepal) ngày 30.12

Ảnh: AFP

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng- Ảnh 10.

Trẻ em sưởi ấm bên đống lửa cạnh tác phẩm điêu khắc bằng cát của nghệ sĩ Yazed Abo Jarad, mô tả năm mới sắp đến, khi người dân Palestine di tản chuẩn bị đón năm mới tại Deir El-Balah ở miền trung Dải Gaza ngày 30.12

Ảnh: AFP

Khám phá thêm chủ đề

năm mới Sydney pháo hoa 2026
