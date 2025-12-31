Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng về cảnh người dân trên thế giới chuẩn bị đón
năm mới 2026.
Nhiều người tụ tập tại bán đảo Mrs Macquarie's Point trước màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney (Úc) ngày 31.12. Màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney là một trong những màn bắn pháo hoa ấn tượng nhất trên thế giới. Úc nằm trong số những quốc gia đầu tiên đón năm mới.
Một người phụ nữ chụp ảnh trước hình tượng con ngựa được trưng bày tại một điểm du lịch để chào đón năm Bính Ngọ 2026 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 30.12
Người dân ngắm nhìn những đồ trang trí đón năm mới ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 30.12
Người dân dạo bước giữa những đồ trang trí đón năm mới hình các hành tinh ở trung tâm thành phố Saint Petersburg (Nga) ngày 30.12
Nhiều người mặc da gấu nhảy múa trong cuộc diễu hành truyền thống "Vũ điệu của những chú gấu" ở Comanesti (Romania) ngày 30.12. Comanesti tổ chức nghi lễ đón năm mới thường niên với "Vũ điệu của những chú gấu" cổ xưa, với hàng trăm người biểu diễn mặc da gấu thật diễu hành qua các đường phố để tượng trưng cho sự chết và tái sinh của thiên nhiên.
Những người theo các tôn giáo tỏ lòng tôn kính nữ thần biển cả Yemanja trong một lễ hội truyền thống đêm giao thừa tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro (Brazil) ngày 29.12
Một công nhân đang bơm bóng bay để phát cho đám đông trong lễ đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại ở quận Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) ngày 30.12
Ban tổ chức sự kiện thả quả cầu đón năm mới tiến hành cuộc thử nghiệm tại Quảng trường Thời đại ở quận Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) ngày 30.12
Các thành viên cộng đồng người Gurung bản địa trong trang phục truyền thống nhảy múa để chào mừng lễ hội Tamu Lhosar, đánh dấu sự khởi đầu năm mới của người Gurung tại thủ đô Kathmandu (Nepal) ngày 30.12
Trẻ em sưởi ấm bên đống lửa cạnh tác phẩm điêu khắc bằng cát của nghệ sĩ Yazed Abo Jarad, mô tả năm mới sắp đến, khi người dân Palestine di tản chuẩn bị đón năm mới tại Deir El-Balah ở miền trung Dải Gaza ngày 30.12
