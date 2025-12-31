Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng

Nhiều người mặc da gấu nhảy múa trong cuộc diễu hành truyền thống "Vũ điệu của những chú gấu" ở Comanesti (Romania) ngày 30.12. Comanesti tổ chức nghi lễ đón năm mới thường niên với "Vũ điệu của những chú gấu" cổ xưa, với hàng trăm người biểu diễn mặc da gấu thật diễu hành qua các đường phố để tượng trưng cho sự chết và tái sinh của thiên nhiên.