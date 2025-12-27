Ông Kim Jong-un viết gì trong thiệp mừng năm mới gửi ông Putin?

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim mô tả năm qua là một năm "đầy ý nghĩa", khi Bình Nhưỡng và Moscow đã không ngừng củng cố liên minh thông qua sự ủng hộ lẫn nhau và tinh thần đoàn kết chặt chẽ.

Ông Kim cho rằng quan hệ hai nước là "tài sản chung quý giá" cần được gìn giữ lâu dài. Ông nhấn mạnh quan hệ Triều Tiên - Nga đã được bồi đắp để trở thành liên minh "chân thành nhất, cùng chia sẻ máu xương, sinh tử trên cùng một chiến hào", ám chỉ việc Triều Tiên triển khai binh sĩ sang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nga năm 2023 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định khẳng định không thế lực nào có thể phá vỡ sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, vốn được xây dựng trên ý chí chính trị mạnh mẽ và mục tiêu chung mà hai bên theo đuổi.

Trước đó, Hãng TASS ngày 25.12 dẫn bản tin của KCNA cho biết Tổng thống Nga Putin đã gửi thiệp mừng năm mới ông Kim Jong-un. Trong thiệp được gửi đi hôm 18.12, ông Putin cho biết năm qua có ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai bên.

Nhà lãnh đạo Nga hoan nghênh sự hỗ trợ của binh sĩ Triều Tiên trong việc giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kursk, cũng như hoạt động của lực lượng Triều Tiên trên đất Nga.

“Tôi tin chắc rằng trong tương lai, chúng ta cũng sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị và liên minh trên mọi phương diện và tiến hành hợp tác mang tính xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế”, ông Putin nhấn mạnh trong thiệp mừng. “Điều này chắc chắn sẽ phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước chúng ta và góp phần thiết lập một trật tự công bằng cho thế giới đa cực”, ông nêu thêm.