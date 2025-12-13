Ông Kim Jong-un công bố số binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng trong nhiệm vụ mới ở Nga

Trong bài phát biểu được KCNA đăng tải, ông Kim Jong-un đã ca ngợi các sĩ quan và binh lính của Trung đoàn Công binh 528 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) vì hành động "anh hùng" và "chủ nghĩa anh hùng tập thể" khi hoàn thành mệnh lệnh của đảng Lao động Triều Tiên trong đợt triển khai ở nước ngoài kéo dài 120 ngày.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt hoa lên bức tường tưởng niệm trong lễ chào đón binh sĩ Trung đoàn Công binh 528 trở về từ nhiệm vụ ở nước ngoài, tại Trung tâm Văn hóa và Du lịch 25 tháng 4 ở Bình Nhưỡng, trong ảnh do KCNA công bố ngày 13.12 Ảnh: Reuters

Theo KCNA, đơn vị này đã được điều động vào đầu tháng 8 và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và công binh tại tỉnh Kursk của Nga trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Kim cho hay 9 binh sĩ đã thiệt mạng trong nhiệm vụ này. Ông xem đó là sự "mất mát đau lòng" và tuyên bố trung đoàn sẽ được trao tặng Huân chương Tự do Độc lập. Những binh sĩ hy sinh được phong tặng danh hiệu Anh hùng CHDCND Triều Tiên, cùng với các huân chương nhà nước khác, theo KCNA.

Trong tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Triều Tiên, sau khi hỗ trợ Nga đẩy lùi cuộc xâm nhập lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk trong tháng 8.2024, đã đóng vai trò quan trọng trong việc rà phá bom mìn tại khu vực này, theo Reuters.

Binh sĩ Triều Tiên giúp Nga rà phá bom mìn ở Kursk

Đài RT ngày 26.4 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow đã giành lại tất cả lãnh thổ mà Ukraine từng kiểm soát tại tỉnh Kursk.

Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên trong năm ngoái đã cử khoảng 14.000 binh sĩ chiến đấu cùng Nga tại Kursk. Reuters dẫn các nguồn tin từ Hàn Quốc, Ukraine và phương Tây cho rằng thương vong của binh sĩ Triều Tiên ở Kursk lên đến vài nghìn người. Moscow và Bình Nhưỡng không đưa ra thông tin cụ thể.