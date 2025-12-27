Triều Tiên muốn tăng năng lực sản xuất tên lửa, đạn pháo

Jong-un đến các doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất vũ khí. Chuyến công tác của ông Kim diễn ra trong quý 4 năm nay, nhưng truyền thông không nêu rõ ngày cụ thể.

Nhà lãnh đạo Kim thăm cơ sở sản xuất vũ khí gần đây Ảnh: Reuters





Tại các buổi làm việc, ông Kim Jong-un đã công bố kế hoạch xây các nhà máy mới nhằm tăng cường sản xuất tên lửa và đạn pháo. Ông yêu cầu các cơ sở cần "chuẩn bị cho một năm bận rộn", nhấn mạnh mục tiêu mở rộng toàn diện năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của quân đội Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim khẳng định: "Ngành sản xuất tên lửa và đạn dược đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc củng cố năng lực răn đe chiến tranh".

Ông Kim lưu ý kế hoạch xây dựng nhà máy mới sẽ được quyết định tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến diễn ra năm sau. Theo Hãng tin Yonhap, chuyến thị sát của ông Kim dường như nhằm mục đích xem xét những thành tựu trong lĩnh vực quốc phòng trước thềm Đại hội Đảng Lao động.

Ông Kim Jong-un chỉ thị tăng sản xuất tên lửa, đạn pháo, thị sát đóng tàu ngầm

Reuters ngày 26.12 đưa tin ông Kim đã phê duyệt các dự thảo văn kiện về hiện đại hóa sản xuất vũ khí, dự kiến trình lên đại hội. Theo các chuyên gia, trong 5 năm qua, Bình Nhưỡng đã đạt một số bước tiến trong kế hoạch nâng cao năng lực tên lửa, đặc biệt là phát triển công nghệ cho tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa liên lục địa.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 25.12, ông Kim đã thăm một cơ sở sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và giám sát vụ phóng thử nghiệm loại tên lửa phòng không mới.