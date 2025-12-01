Các nhà sản xuất vũ khí lớn của thế giới đạt doanh thu cao nhất lịch sử

Con số này cao hơn 5,9% so với năm 2023. Trong giai đoạn 2015-2024, doanh thu của nhóm 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu này cũng tăng 26%.



Theo SIPRI (trụ sở tại Thụy Điển), xung đột tại Gaza và Ukraine, căng thẳng địa chính trị toàn cầu và khu vực cũng như chi tiêu quân sự ngày càng cao đã thúc đẩy doanh thu vũ khí toàn cầu.

Trong số 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, có 39 tập đoàn được đặt trụ sở tại Mỹ, với 3 tập đoàn lần lượt dẫn đầu bao gồm Lockheed Martin, RTX và Northrop Grumman. SIPRI ghi nhận 30 trong số 39 tập đoàn Mỹ có mức doanh thu tăng, thu về 334 tỉ USD trong năm 2024, chiếm gần một nửa tổng doanh thu toàn cầu.

Đạn pháo của nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall được trưng bày tại Unterlüss, Đức Ảnh: AP

Ở châu Âu, có 23 trong số 26 công ty đạt mức tăng 13%, đạt 151 tỉ USD. Đáng chú ý, Tập đoàn Czechoslovak của Cộng hòa Czech ghi nhận doanh thu đạt 3,6 tỉ USD, tăng vọt 193%, mức tăng cao nhất trong toàn bộ danh sách. Theo SIPRI, phần lớn doanh thu của tập đoàn đến từ sáng kiến đạn dược Czech, một dự án do chính phủ nước này chỉ đạo nhằm cung cấp đạn pháo cho Ukraine.

Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine cũng tăng doanh thu vũ khí thêm 41% lên 3 tỉ USD.

Rostec và United Shipbuilding Corporation là 2 tập đoàn của Nga nằm trong danh sách, ghi nhận doanh thu tăng 23%, đạt 31,2 tỉ USD.

Theo báo cáo của SIPRI, khu vực châu Á và châu Đại dương là 2 khu vực trên thế giới chứng kiến doanh thu quốc phòng sụt giảm, giảm 1,2% so với năm 2023, còn 130 tỉ USD. SIPRI nhận định nguyên nhân sụt giảm là do tổng doanh thu của 8 công ty vũ khí Trung Quốc trong danh sách giảm 10%.

Mặt khác, doanh thu của các công ty sản xuất vũ khí Nhật Bản và Hàn Quốc tăng mạnh nhờ nhu cầu nội địa và các đơn đặt hàng lớn từ châu Âu. Cụ thể, 5 công ty quốc phòng Nhật Bản đã tăng tổng doanh thu thêm 40% đạt 13,3 tỉ USD, 4 công ty Hàn Quốc tăng 31% đạt 14,1 tỉ USD.

Ngoài ra, Trung Đông lần đầu tiên ghi nhận có 9 doanh nghiệp trong khu vực đạt tổng doanh thu 31 tỉ USD. Trong đó, 3 công ty vũ khí của Israel đạt 16,2 tỉ USD, tổng doanh thu tăng 16%.

“Doanh thu vũ khí toàn cầu của năm 2024 là mức cao nhất chúng tôi từng ghi nhận, khi các công ty quốc phòng tận dụng được giai đoạn nhu cầu tăng cao”, ông Lorenzo Scarazzato, nhà nghiên cứu thuộc chương trình chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí của SIPRI (Thụy Điển), cho biết.

“Mặc dù các công ty đã và đang củng cố năng lực sản xuất, song họ vẫn phải đối mặt với một loạt thách thức có thể ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ giao hàng”, ông Scarazzato nói thêm.