Mỹ chính thức bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia

Thông báo đăng trên Công báo liên bang Mỹ ngày 6.11 nêu rõ: "Dựa trên nỗ lực theo đuổi hòa bình và an ninh của Campuchia, bao gồm thông qua việc tiếp tục hợp tác với Mỹ về hợp tác quốc phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia".

Theo đó, việc bán vũ khí cho Campuchia sẽ được xem xét trên từng trường hợp cụ thể, tuân thủ các tiêu chí kiểm soát liên quan, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) thảo luận với Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Malaysia ngày 26.10.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Campuchia từ năm 2021, viện dẫn ảnh hưởng gia tăng của quân đội Trung Quốc cùng các cáo buộc về vấn đề về nhân quyền và tham nhũng.

Sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tại Malaysia hôm 31.10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết 2 bên đã "đồng ý khởi động lại cuộc tập trận quân sự song phương hàng đầu".

Trong chuyến công du châu Á cuối tháng 10, Tổng thống Trump cũng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn tăng cường giữa Thái Lan và Campuchia.

Liên quan tiến trình thực thi thỏa thuận hòa bình, Campuchia và Thái Lan sẽ tiến hành đợt 2 của giai đoạn đầu về rút vũ khí hạng nặng dọc biên giới ngày 8.11, như một phần của kế hoạch hành động chung nhằm giảm căng thẳng quân sự và tăng cường lòng tin lẫn nhau, theo Khmer Times.

Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết hoạt động này được thực hiện theo thỏa thuận ký ngày 31.10 giữa Trung tướng Pov Heng - Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia và Thiếu tướng Virakyuth Raksing - Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan.

Trung tướng Socheata cho hay cả 2 bên đã hoàn thành thành công những bước đầu tiên của quá trình tháo dỡ vũ khí vào ngày 1.11, dưới sự giám sát của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT).

Trong khi đó, Quân đội Hoàng gia Thái Lan ngày 6.11 cho hay họ sẽ trao trả 18 tù binh Campuchia tại trạm kiểm soát Ban Phak Kad, tỉnh Chanthaburi, vào ngày 12.11 tới.

Những binh sĩ này bị bắt sau cuộc giao tranh giữa Campuchia - Thái Lan tại tỉnh Si Sa Ket hôm 29.7. Phía Thái Lan khẳng định toàn bộ quá trình giam giữ và trao trả đều được tiến hành theo tiêu chuẩn quân sự quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo, theo báo The Nation.