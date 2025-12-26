Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Xuất hiện tàu chở hàng Trung Quốc chất đầy bệ phóng tên lửa

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/12/2025 19:48 GMT+7

Mạng xã hội xôn xao về hình ảnh một con tàu chở hàng tại Trung Quốc được lắp thiết bị giống với khí tài của các loại tàu chiến tối tân.

Chuyên trang quân sự The War Zone ngày 25.12 công bố hình ảnh về con tàu hàng neo đậu tại một cảng ở Trung Quốc, trên boong tàu ngoài những container còn đặt nhiều thiết bị với ngoại hình giống hệ thống phóng tên lửa, cảm biến thường được thấy trên những con tàu chiến.

Điểm nổi bật, dễ thấy nhất ở con tàu là 60 ống phóng thẳng đứng. Con số này tương đương 2-3 số bệ phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Xuất hiện tàu chở hàng Trung Quốc chất đầy bệ phóng tên lửa - Ảnh 1.

Phía bên trái con tàu là nơi đặt cảm biến và hệ thống radar, ở giữa là các ống phóng thẳng đứng, bên phải là hệ thống phòng không tầm gần và bệ phóng mồi bẫy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE WAR ZONE

Loạt container đặt gần tháp chỉ huy phía đuôi tàu có một radar mảng pha cỡ lớn, cùng hai vòm che dường như chứa radar hoặc hệ thống liên lạc. Theo các chuyên gia quân sự, dựa trên thiết kế lắp đặt radar, con tàu còn có thể mang nhiệm vụ tuần tra, thay vì chỉ đơn thuần hỗ trợ phòng không.

Ngoài ra, ở gần mũi tàu có 2 container đặt tổ hợp phòng không tầm gần, với pháo nòng xoay cỡ 30 mm Type 1130, được xem là lớp bảo vệ cuối cùng để đánh chặn các mục tiêu nhắm đến con tàu. Một container khác thấp hơn lắp bệ phóng mồi bẫy Type 726 và các khối phao cứu sinh hình trụ tròn.

Chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận định đây là những hình ảnh ấn tượng, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin Trung Quốc theo đuổi xu hướng dùng các tàu vốn thường sử dụng trong dân sự để phục vụ tác chiến. Quân đội Trung Quốc từng cải hoán tàu hàng để đậu trực thăng.

Xuất hiện tàu chở hàng Trung Quốc chất đầy bệ phóng tên lửa - Ảnh 2.

Con tàu hàng tại cảng ở Trung Quốc được lắp đặt nhiều thiết bị giống khí tài quân sự cho tàu chiến

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE WAR ZONE

Dù vậy, ông Rogoway đặt nghi vấn về khả năng thực tế của con tàu hàng chất nhiều thiết bị quân sự nói trên, đồng thời cho rằng việc bố trí thiết bị lên con tàu có phần phô trương và dường như “muốn để người khác chụp ảnh”. “Chưa rõ đây là nguyên mẫu thử nghiệm hay mô hình mô phỏng", ông lưu ý.

Quân đội Trung Quốc và các bên liên quan chưa bình luận về hình ảnh tàu hàng lắp nhiều thiết bị kiểu quân sự nêu trên.

