Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chạy bộ vẽ số 2026 ở trung tâm TP.HCM: Cách đón năm mới đầy năng lượng

Phan Diệp
Phan Diệp
01/01/2026 14:00 GMT+7

Sáng nay 1.1, hơn 50 người rủ nhau cùng chạy bộ ở trung tâm TP.HCM, vẽ lại hành trình có hình số 2026 bằng những bước chạy để chào đón năm mới bằng sức khỏe và niềm vui.

Đúng 5 giờ 30 phút ngày 1.1.2026, tại góc đường Trương Định - Ngô Thời Nhiệm (phường Xuân Hoà), vận động viên 3 môn phối hợp Lâm Túc Ngân (32 tuổi) cùng hơn 50 người xuất phát, chạy bộ vẽ hình số 2026 đón năm mới. Với hình thức này, chi tiết hành trình chạy bộ/đạp xe của mọi người sẽ được ghi nhận, vẽ lại thông qua bằng đồng hồ thông minh kết nối với điện thoại.

Ngày thường vận động viên tập luyện với cường độ cao nhưng giờ chỉ chạy với vận tốc khoảng 8km/giờ để chờ những người chạy chậm. Phương châm của nhóm là mọi người cùng về đích và cùng có được con số 2026 hoàn chỉnh.

Vậy là cả nhóm đã có một buổi sáng đầu năm chạy bộ ở trung tâm thành phố cùng nhau, đón một bình minh đầu năm rất khác. Họ chạy qua Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập, Hồ Con Rùa… trong tiết trời mát mẻ của TP.HCM.

Chạy bộ vẽ số 2026 ở TP.HCM: Đón năm mới bằng sức khỏe và niềm vui - Ảnh 1.

Vận động viên Lâm Túc Ngân (áo trắng) cùng nhóm chạy sáng 1.1.2026

Ảnh: Đào Bình Phương Nam

Chạy bộ vẽ số 2026 ở TP.HCM: Đón năm mới bằng sức khỏe và niềm vui - Ảnh 2.

Đường chạy được vẽ lại thành con số 2026

Ảnh: Lâm Túc Ngân

Để vẽ được con số 2026, nhóm của Ngân đã chạy được gần 10 km trong thời gian khoảng 1 giờ 20 phút. Tuy nhiên, có nhiều người đã vòng lại đường cũ để kéo dài quãng đường thành 20,26 km.

"Khi chạy qua nhau, mọi người vẫy tay chào, nói lời chúc mừng năm mới. Mình có cảm giác như đây là một buổi chạy bộ chúc tết sức khỏe, tết niềm vui, trong sáng đầu năm", vận động viên 32 tuổi nói.

Chạy bộ vẽ số 2026 ở TP.HCM: Đón năm mới bằng sức khỏe và niềm vui - Ảnh 3.
Chạy bộ vẽ số 2026 ở TP.HCM: Đón năm mới bằng sức khỏe và niềm vui - Ảnh 4.

Chạy bộ đón bình minh năm mới khi trời chưa sáng

Ảnh: Đào Bình Phương Nam

Ý tưởng về việc lập nhóm cùng chạy vẽ hình 2026 được Lâm Túc Ngân chia sẻ trên mạng xã hội ngày cuối năm cũ và được sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người để lại bình luận hỏi về lịch trình để cùng tham gia vào sáng nay.

"Mình từng chạy để vẽ con số 2024 để mừng năm mới 2 năm trước và chạy quãng đường 20,25 km đón năm 2025 nên có một chút kinh nghiệm. Chạy bộ quãng đường tương ứng với những con số đặc biệt hay vẽ hình đã trở thành một văn hóa quen thuộc của những người yêu thích môn thể thao này", vận động viên Túc Ngân nói.

Khi Ngân chia sẻ về kế hoạch, nhiều người mới chạy bộ hoặc không rành sử dụng bản đồ, ứng dụng bày tỏ nhiều thắc mắc. Những hoạt động chạy bộ cùng nhau giúp gắn kết cộng đồng, tạo thêm niềm vui để những người mới tham gia có động lực tập luyện, học hỏi kinh nghiệm… 

Chạy bộ vẽ số 2026 ở TP.HCM: Đón năm mới bằng sức khỏe và niềm vui - Ảnh 5.

Nhóm chụp hình kỷ niệm ở vòng xoay đường Điện Biên Phủ

Ảnh: Đào Bình Phương Nam

Chi tiết hành trình chạy bộ vẽ số 2026 của nhóm 

Chỉ cần chạy lệch một chút hoặc rẽ sai đường thì sẽ không tạo nên được hình vẽ con số 2026 hoàn thiện. Vì thế, Ngân nghiên cứu kỹ trước cung đường, điểm xuất phát, kết thúc… và nhận làm người dẫn đường.

Là vận động viên tham gia nhiều giải Ironman, Túc Ngân từng có thời gian dài tập luyện 1 mình, tập vì tốc độ, thành tích… "Lần chạy hôm nay là một khởi đầu năm mới vì sức khỏe, vì niềm vui đúng nghĩa, đúng với tinh thần thể thao mà từ lâu cộng đồng cùng hướng đến. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người", Lâm Túc Ngân nói.

Tin liên quan

Bất ngờ tấm ảnh cũ bên huyền thoại thế giới

Bất ngờ tấm ảnh cũ bên huyền thoại thế giới

Những ngày gần đây, tấm ảnh cũ của cựu vận động viên bơi lội Nguyễn Thành Nam (43 tuổi, ở TP.HCM) chụp cùng kình ngư người Úc Ian Thorpe bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội.

Bến xe Miền Đông mới vắng khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, vì sao?

Ngày cuối năm 2025: Khu đông TP.HCM ùn ùn xe cộ, người dân về quê nghỉ lễ

Khám phá thêm chủ đề

Chạy bộ chạy bộ vẽ hình Tết dương lịch 2026 TP.HCM đón năm mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận