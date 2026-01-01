Chạy bộ vẽ số 2026 ở trung tâm TP.HCM: Cách đón năm mới đầy năng lượng

Đúng 5 giờ 30 phút ngày 1.1.2026, tại góc đường Trương Định - Ngô Thời Nhiệm (phường Xuân Hoà), vận động viên 3 môn phối hợp Lâm Túc Ngân (32 tuổi) cùng hơn 50 người xuất phát, chạy bộ vẽ hình số 2026 đón năm mới. Với hình thức này, chi tiết hành trình chạy bộ/đạp xe của mọi người sẽ được ghi nhận, vẽ lại thông qua bằng đồng hồ thông minh kết nối với điện thoại.



Ngày thường vận động viên tập luyện với cường độ cao nhưng giờ chỉ chạy với vận tốc khoảng 8km/giờ để chờ những người chạy chậm. Phương châm của nhóm là mọi người cùng về đích và cùng có được con số 2026 hoàn chỉnh.

Vậy là cả nhóm đã có một buổi sáng đầu năm chạy bộ ở trung tâm thành phố cùng nhau, đón một bình minh đầu năm rất khác. Họ chạy qua Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập, Hồ Con Rùa… trong tiết trời mát mẻ của TP.HCM.

Vận động viên Lâm Túc Ngân (áo trắng) cùng nhóm chạy sáng 1.1.2026 Ảnh: Đào Bình Phương Nam

Đường chạy được vẽ lại thành con số 2026 Ảnh: Lâm Túc Ngân

Để vẽ được con số 2026, nhóm của Ngân đã chạy được gần 10 km trong thời gian khoảng 1 giờ 20 phút. Tuy nhiên, có nhiều người đã vòng lại đường cũ để kéo dài quãng đường thành 20,26 km.

"Khi chạy qua nhau, mọi người vẫy tay chào, nói lời chúc mừng năm mới. Mình có cảm giác như đây là một buổi chạy bộ chúc tết sức khỏe, tết niềm vui, trong sáng đầu năm", vận động viên 32 tuổi nói.

Chạy bộ đón bình minh năm mới khi trời chưa sáng Ảnh: Đào Bình Phương Nam

Ý tưởng về việc lập nhóm cùng chạy vẽ hình 2026 được Lâm Túc Ngân chia sẻ trên mạng xã hội ngày cuối năm cũ và được sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người để lại bình luận hỏi về lịch trình để cùng tham gia vào sáng nay.



"Mình từng chạy để vẽ con số 2024 để mừng năm mới 2 năm trước và chạy quãng đường 20,25 km đón năm 2025 nên có một chút kinh nghiệm. Chạy bộ quãng đường tương ứng với những con số đặc biệt hay vẽ hình đã trở thành một văn hóa quen thuộc của những người yêu thích môn thể thao này", vận động viên Túc Ngân nói.

Khi Ngân chia sẻ về kế hoạch, nhiều người mới chạy bộ hoặc không rành sử dụng bản đồ, ứng dụng bày tỏ nhiều thắc mắc. Những hoạt động chạy bộ cùng nhau giúp gắn kết cộng đồng, tạo thêm niềm vui để những người mới tham gia có động lực tập luyện, học hỏi kinh nghiệm…

Nhóm chụp hình kỷ niệm ở vòng xoay đường Điện Biên Phủ Ảnh: Đào Bình Phương Nam

Chi tiết hành trình chạy bộ vẽ số 2026 của nhóm

Chỉ cần chạy lệch một chút hoặc rẽ sai đường thì sẽ không tạo nên được hình vẽ con số 2026 hoàn thiện. Vì thế, Ngân nghiên cứu kỹ trước cung đường, điểm xuất phát, kết thúc… và nhận làm người dẫn đường.

Là vận động viên tham gia nhiều giải Ironman, Túc Ngân từng có thời gian dài tập luyện 1 mình, tập vì tốc độ, thành tích… "Lần chạy hôm nay là một khởi đầu năm mới vì sức khỏe, vì niềm vui đúng nghĩa, đúng với tinh thần thể thao mà từ lâu cộng đồng cùng hướng đến. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người", Lâm Túc Ngân nói.