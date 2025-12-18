Bất ngờ tấm ảnh cũ bên huyền thoại thế giới

Ian Thorpe được xem là vận động viên bơi lội sáng giá nhất thế giới, lập nhiều kỷ lục vào những năm 2000. Khi tấm ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người tò mò, thắc mắc chàng trai người Việt đứng cạnh kình ngư huyền thoại thế giới bây giờ ra sao.

Tấm ảnh anh Nam chụp cùng thần tượng Ian Thorpe Ảnh: NVCC

Câu chuyện đằng sau tấm ảnh

Chia sẻ với PV Thanh Niên, cựu vận động viên bơi lội quốc gia Nguyễn Thành Nam cho biết bản thân rất bất ngờ, xen lẫn bồi hồi khi tấm ảnh của mình được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Theo lời kể của anh Nam, tấm ảnh được chụp năm 2003 khi anh đại diện VN tham gia giải Vô địch thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha. Năm đó, anh có mặt ở 2 cự ly 100 m và 200 m bơi ếch. Trong khi đó, thần tượng cùng tuổi với anh, Ian Thorpe tranh tài ở các cự ly bơi tự do. "Giải đấu năm đó, tôi xếp hạng 54/155 vận động viên trên khắp các châu lục. Đó là một kỷ niệm đặc biệt, niềm tự hào lớn trong đời tôi", anh Nam chia sẻ.

Anh Nam vẫn thỉnh thoảng tham gia các giải bơi ở TP.HCM Ảnh: NVCC

Khoảng 10 năm nay, khi mạng xã hội bắt đầu phổ biến, những câu chuyện, hình ảnh dễ dàng được lưu giữ, đăng lên trang cá nhân và lan tỏa trong cộng đồng… Tuy nhiên, 22 năm trước, để có được một tấm ảnh chụp với thần tượng vốn đang là huyền thoại bơi lội được cả thế giới chú ý thật không dễ dàng gì. Với anh Nam, đó là kỷ niệm đẹp chỉ đến một lần trong đời.

Chia sẻ cuộc sống hiện tại, anh Nam cho biết: "Tôi đang sống ở TP.HCM, đã có cho mình một tổ ấm nhỏ. Vui nhất là tôi vẫn rất mê bơi lội và vẫn luôn thi đấu với chính bản thân để phát triển chuyên môn của mình".

"Nam ếch" vẫn bơi

Anh Nam sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Năm 13 tuổi, anh xa gia đình để tập luyện bơi lội ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Khoảng 2 tuần đến 1 tháng, anh mới về thăm nhà.

Sau khi đạt một số thành tích ở các giải đấu cấp thành phố, giải vô địch trẻ quốc gia, đến năm 1998, anh giành được huy chương đồng trong giải Vô địch quốc gia cự ly 50 m và 100 m bơi ếch khi mới 16 tuổi. Đó là tiền đề để anh có tấm vé đến Tây Ban Nha năm 2003 và chụp bức ảnh lưu niệm để đời.

Anh Nam và cựu VĐV bơi lội quốc gia Ánh Viên thăm bà Sáu Thia, người dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở Đồng Tháp vào năm 2024 Ảnh: NVCC

Với 2 kỷ lục quốc gia ở cự ly bơi ếch, anh Nam được bạn bè trong giới bơi lội đặt biệt danh là "Nam ếch". Tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà đến năm 25 tuổi, anh Nam giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Ba mẹ anh Nam đều làm trong cơ quan nhà nước. Bởi anh sở hữu những thành tích đáng ngưỡng mộ cùng tấm bằng ở Trường ĐH Thể dục thể thao, nhiều người nghĩ anh sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, anh Nam chọn trở thành một giáo viên dạy bơi tự do. Khi trở về với cuộc sống bình thường, rời guồng quay tập luyện, thi đấu, anh từng gặp một số khó khăn trong việc tìm cho mình một hướng đi mới. Anh cũng từng thử kinh doanh cùng bạn bè nhưng thấy không phù hợp.

"Dù biết ngành nghề, công việc nào cũng sẽ có áp lực, nhưng với tôi, áp lực trong bơi lội không khiến tôi nản lòng, mà là nguồn động lực giúp tôi vươn lên. Vì thế, tôi chọn bơi lội làm nghề nghiệp suốt đời, dù không còn thi đấu chuyên nghiệp. Điều đó làm tôi hạnh phúc", anh Nam nói.

Cựu vận động viên bơi lội quốc gia Lương Ngọc Duy, người biết "Nam ếch" từ khi còn bé, chia sẻ: "Anh Nam là thần tượng của tôi từ khi tôi mới vào đội tuyển năng khiếu của quận. Khi lên tuyển quốc gia, tôi mới thấy anh Nam có một điều rất đặc biệt. Anh ấy đến với thể thao, gắn bó với bơi lội là vì đam mê, không có sự toan tính. Khi anh Nam xuống nước, người anh ấy giống như một con cá, được sống với môi trường của mình".

7 năm trước, hai cựu vận động viên đã thành lập nhóm Bơi và những người bạn, phổ cập bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ em mồ côi ở TP.HCM. "Tôi vẫn bơi và tiếp tục cống hiến cho nước nhà, cho cộng đồng, chỉ là bằng một hình thức khác", anh Nam chia sẻ. Anh cho biết những ngày gần đây anh rất vui khi tại SEA Games 33 ở Thái Lan, môn bơi lội của VN giành được nhiều huy chương ấn tượng.