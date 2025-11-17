Thầy giáo dạy toán và thử thách bơi 301 km

Anh Mã Thái Vinh là thầy giáo dạy toán cấp 3 tại một trung tâm gia sư ở TP.HCM. Không chỉ chinh phục các cuộc thi bơi, anh liên tục tự đặt ra thử thách mới để bản thân vượt qua.

Thử thách "gây choáng"

Thử thách bơi 10 km mỗi ngày, liên tục trong 28 ngày và đến ngày thứ 29 thì bơi 21 km vừa được anh Vinh hoàn thành vào ngày 12.11, khiến cư dân mạng "choáng váng".

Thầy giáo dạy toán Mã Thái Vinh thích chinh phục những cự ly bơi dài ẢNH: THIỆN HÒA

"Tôi tự đặt ra thử thách để xem ý chí và sự kiên trì của bản thân đến đâu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nhưng thật sự có những hôm đến hồ bơi, tôi không muốn xuống nước chút nào", anh Vinh kể.

Để "giải ngán", anh xuống hồ, bơi chậm trong 2 km đầu tiên. Khi cơ thể đã quen nhịp, anh bắt đầu bơi nhanh hơn. Với cự ly 10 km bơi trong hồ, trung bình anh Vinh mất khoảng 3 tiếng 30 phút để hoàn thành. Anh cũng tự chuẩn bị nước điện giải để nạp cho cơ thể trong quá trình bơi.

Huấn luyện viên Lương Ngọc Duy (trái) đồng hành, theo sát hành trình bơi của anh Vinh ẢNH: PHAN DIỆP

Trong 3 ngày đầu tiên, anh Vinh bơi nhanh. Những ngày sau, anh tự điều chỉnh bơi chậm hơn vì biết "đường còn dài, cần giữ sức". Ban đầu, mục tiêu của anh là bơi 10 km mỗi ngày, liên tục trong 30 ngày, tổng 300 km. Tuy nhiên, vào ngày thứ 29, anh quyết định bơi 21 km trong thời gian 6 giờ 42 phút để hoàn thành sớm hơn 1 ngày, đồng thời vượt mục tiêu thêm 1 km nữa. "Trong chạy bộ, 21 km là cự ly half marathon. Tôi nghĩ mình có thể thực hiện half marathon dưới nước", anh Vinh nói.

Bản thân tự đặt ra thử thách để có mục tiêu chinh phục và thỏa đam mê với bơi lội cự ly dài, anh Vinh bất ngờ khi nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng.

Huấn luyện viên bơi lội Lương Ngọc Duy (39 tuổi) - người từng bơi 100 km trong 2 ngày và bơi 24 km ngoài biển, thường xuyên đến hồ bơi cổ vũ anh Vinh - cho biết: "Tôi thật ấn tượng với sự dẻo dai và khâm phục ý chí của thầy Vinh. Là một cựu vận động viên bơi lội và huấn luyện viên, tôi đánh giá ở góc độ chuyên môn về khối lượng vận động với 301 km trong 29 ngày là con số rất lớn. Một người vừa bơi 10 km mỗi ngày, vừa dạy học và tự lo sinh hoạt thì thật sự quá khủng khiếp".

Rào cản đến từ suy nghĩ của mỗi người

Thầy giáo Vinh học bơi và thích môn này từ nhỏ. Suốt những năm tháng tuổi thơ, anh gắn bó với bơi lội như một cách để rèn luyện sức khỏe, từng được ra Hà Nội thi đấu năm 12 tuổi.

Từ khi anh rời quê Cà Mau lên TP.HCM học tập và làm việc, thời gian dành cho bơi lội ít hơn. 3 năm nay, phong trào bơi lội trong cộng đồng phát triển. Nhiều giải bơi ngoài biển, 3 môn phối hợp bơi - đạp - chạy… thu hút nhiều người tham gia. Nhờ vậy, anh Vinh bắt đầu quay lại tìm vui với niềm đam mê thuở nhỏ.

Kết quả bơi 10 km ngày đầu tiên và 21 km ngày thứ 29 của anh Vinh ẢNH: NVCC

Anh Vinh tự nhận bản thân không có khả năng đua tốc độ, không bơi đẹp hay đúng kỹ thuật, nhưng có thể kiên trì, bền bỉ để bơi đường dài. "Từ cự ly bơi biển 5 km đến 10 km và bơi trong hồ 15 rồi 25 km…, tôi đều dần dần chinh phục được trong 2 năm qua", anh Vinh nói. Vào tháng 9 vừa qua, anh Vinh từng bơi 52 km trong 4 ngày. Đó là một bài kiểm tra thể lực, là tiền đề, động lực cho những thử thách tiếp theo.

Trong thử thách kéo dài 29 ngày lần này, vì bơi liên tục ngoài trời nên da của anh sạm đen thấy rõ. Anh kể, mấy hôm đầu tiên, khi thấy thầy giáo lên lớp, học trò xúm lại hỏi "Thầy mới đi bơi biển về hả?" khiến anh bật cười.

Những ngày sau khi hoàn thành thử thách, thầy Vinh giữ thói quen dậy sớm từ 5 giờ. Anh vẫn đến hồ bơi tiếp tục tập luyện và đang nghĩ về một thử thách mới vào dịp cuối năm.

Trong khi nhiều người trầm trồ, nể phục sự kiên trì của anh thì bản thân thầy giáo dạy toán khiêm tốn cho rằng điều mình làm cũng bình thường. "Chỉ cần có quyết tâm và nghiêm túc thực hiện, ai cũng có thể làm được. Rào cản lớn nhất đến từ suy nghĩ của mỗi người", anh Vinh nói.