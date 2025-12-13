Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Kình ngư Malaysia xúc động ca ngợi chị em Ánh Viên - Quang Thuấn: Thật tuyệt vời!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
13/12/2025 02:10 GMT+7

Kình ngư Khai Xin Tan (Malaysia) gọi Nguyễn Quang Thuấn là ngôi sao mới, thật lòng thốt lên 2 chữ 'tuyệt vời' câu chuyện anh cùng chị gái Ánh Viên cùng cống hiến cho bơi lội Việt Nam.

Kình ngư Malaysia xúc động ca ngợi chị em Ánh Viên - Quang Thuấn: Thật tuyệt vời!- Ảnh 1.

Khai Xin Tan (phải) cùng Quang Thuấn và Hưng Nguyên trên bục danh dự

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Màn độc diễn của Quang Thuấn

Hồ bơi trong khu liên hợp thể thao sân vận động quốc gia Rajamangala đã chứng kiến những phút giây rực rỡ của các kình ngư đến từ Đông Nam Á. Đặc biệt trong đêm 12.12 chứng kiến bộ đôi Quang Thuấn - Hưng Nguyên lần lượt đoạt HCV và HCB, trong khi Khai Xin Tan giành HCĐ.

Đặc biệt, Quang Thuấn đã có màn độc diễn khi về nhất với thành tích 4 phút 19 giây 98, bỏ xa người đồng đội Hưng Nguyên và Khai Xin Tan lần lượt đạt thành tích 4 phút 25 giây 45 và 4 phút 25 giây 98.

Sau phần thi, kình ngư đến từ Malaysia đã không ngớt lời khen ngợi ngày thi đấu ấn tượng của bộ đôi Quang Thuấn - Hưng Nguyên: "Hôm nay, tôi rất vui mừng vì đã có thể lên bục nhận giải. Bạn biết đấy, 2 VĐV Việt Nam thực sự rất mạnh.

Kình ngư Malaysia xúc động ca ngợi chị em Ánh Viên - Quang Thuấn: Thật tuyệt vời!- Ảnh 2.

Quang Thuấn và Hưng Nguyên bắt tay chúc mừng nhau ở đích đến

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tôi đã thi đấu với họ trong gần 3 kỳ SEA Games rồi. Tôi biết họ rất nhanh và chỉ cố gắng hết sức để bám sát họ nhất có thể. Hôm nay tôi thực sự rất mệt.

Tôi đã cống hiến hết sức mình. Tôi chỉ cần đảm bảo mình có thể lên bục nhận giải và tôi rất vui vì đã làm được điều đó. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ mỗi ngày và đã được đền đáp".

Chị em Ánh Viên - Quang Thuấn thật tuyệt vời

Ở SEA Games 33, Quang Thuấn đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 tấm HCV 400 m hỗn hợp cá nhân và 1 tấm HCĐ 200 m bơi hỗn hợp cá nhân nam.

Kình ngư Malaysia xúc động ca ngợi chị em Ánh Viên - Quang Thuấn: Thật tuyệt vời!- Ảnh 3.

Thành tích ấn tượng của Quang Thuấn

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Kình ngư Malaysia xúc động ca ngợi chị em Ánh Viên - Quang Thuấn: Thật tuyệt vời!- Ảnh 4.

Quang Tuấn, Hưng Nguyên và Xin Tan trên bục danh dự

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Khai Xin Tan gọi Quang Thuấn là ngôi sao mới: "Tôi biết người chiến thắng hôm nay đến từ Việt Nam. Quang Thuấn, cậu ấy là ngôi sao mới nổi.

Tôi cũng biết Quang Thuấn là em trai của Ánh Viên, nữ kình ngư rất nhanh. Thật tuyệt vời khi Quang Thuấn có người chị ruột cũng là VĐV bơi lội, có một người chị làm hình mẫu để noi theo.

Ánh Viên có thể cho cậu ấy những lời khuyên rất tốt. Tôi nghĩ điều đó đã giúp cậu ấy đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, tôi thực sự rất vui mừng cho cậu ấy".

