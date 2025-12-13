Bảo vệ trẻ trước mạng xã hội

Đó được xem là động thái quyết liệt nhất từ trước đến nay của một quốc gia nhằm đối phó với những tác động tiêu cực của không gian mạng lên sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên.

Tất nhiên, động thái quyết liệt của Úc đối với mạng xã hội (MXH) vẫn còn gây ra những tranh cãi nhất định, nhưng cũng là điều đáng lưu tâm trong việc quản lý trẻ em sử dụng MXH. Bởi thực tế, những hậu quả từ việc trẻ em lạm dụng, sa đà vào MXH là điều không thể chối cãi. Cho nên, đối với Việt Nam, câu chuyện của Úc cũng có thể xem là một hồi chuông cảnh báo nhắc nhở.

Với tỷ lệ người dùng internet thuộc nhóm cao trên thế giới và độ tuổi tiếp cận thiết bị số ngày càng trẻ hóa, Việt Nam thực tế đang phải giải quyết thách thức không nhỏ. Đó là làm sao để bảo vệ thế hệ tương lai trước những ảnh hưởng tiêu cực của MXH mà không tước đi cơ hội tiếp cận tri thức số ?

Liên quan vấn đề này, cũng phải thừa nhận rằng việc áp dụng một lệnh cấm triệt để như Úc là điều khó khả thi về mặt kỹ thuật nếu xét một số đặc điểm xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, không gian mạng tại Việt Nam hiện nay tồn tại không ít vấn đề khi trẻ em dễ dàng tiếp cận với TikTok, Facebook, YouTube... Trong khi đó, trên những MXH vừa nêu lại tồn tại ranh giới vô cùng mong manh giữa giải trí lành mạnh và nội dung độc hại (bạo lực, khiêu dâm, tin giả, bắt nạt trực tuyến). Kèm theo đó, hệ lụy của MXH đã hiển hiện không ít, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, tâm thức của trẻ em, thậm chí dẫn đến những hành vi sai trái.

Chính vì vậy, đã đến lúc cần có những chính sách lâu dài về việc kiểm soát, định hướng trẻ em sử dụng MXH. Trước hết, nhà nước cần đóng vai trò then chốt để xây dựng "hàng rào kỹ thuật" và khung pháp lý với các MXH. Cụ thể là các yêu cầu về thực hiện định danh người dùng, quy định độ tuổi và rà soát về nội dung tương ứng độ tuổi. Hiện nay, Việt Nam đã phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia ngày càng hoàn thiện giúp tăng cường khả năng kiểm soát quy định độ tuổi sử dụng MXH, đồng thời luật An ninh mạng là nền tảng quan trọng để ban hành các quy định cần thiết.

Song song, ngành giáo dục cần phát triển các chương trình định hướng để các bạn trẻ có cách tiếp cận MXH phù hợp, hạn chế tối đa những rủi ro. Qua đó, học sinh cần được trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, ứng phó với bắt nạt qua mạng…

Tuy nhiên, quan trọng và đóng vai trò sống còn chính là các bậc phụ huynh, bởi đây là "bức tường lửa" đầu tiên và hiệu quả nhất. Hiện nay, nhiều phụ huynh ở Việt Nam mắc sai lầm nghiêm trọng khi thả nổi hoàn toàn thiết bị số (điện thoại di động thông minh, máy tính bảng) cho con cái. Lẽ ra, các phụ huynh cần trang bị cho chính mình khả năng làm cha mẹ trong kỷ nguyên số để có những cách thức định hướng, kiểm soát phù hợp đối với việc con cái sử dụng MXH, bao gồm cả việc tận dụng một số ứng dụng cần thiết để kiểm soát.