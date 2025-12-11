Làm dày thêm Tủ sách Thanh Niên

Việc ra mắt tủ sách mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt: một nỗ lực đáng trân trọng nhằm khơi lại thói quen đọc, lan tỏa tri thức, tình yêu tiếng Việt và bồi đắp những giá trị bền vững cho xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Một sự kiện thật vui trong bối cảnh những năm gần đây VN đang đề cao, khuyến khích việc đọc sách, phát triển văn hóa đọc. Điều này còn cho thấy sự ủng hộ văn hóa đọc vốn đã là chiến lược bền bỉ từ lâu nay của tờ báo. Tôi tin rằng Tủ sách Thanh Niên Books không chỉ là một dự án xuất bản thông thường, mà là lời cam kết lâu dài trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho bạn đọc mọi lứa tuổi, đặc biệt là người trẻ - những người luôn cần điểm "neo đậu tinh thần" giữa một thế giới thông tin tràn ngập, quá tải hiện nay.

Không chỉ đợi đến khi Tủ sách Thanh Niên Books ra đời, Báo Thanh Niên mới đóng góp cho môi trường sách vở những đầu sách có giá trị nhân văn: Cùng con đi tiếp cuộc đời, Sống đẹp và từ cuộc thi viết về các vùng miền do báo phát động, đã cho ra đời các tác phẩm: Hào khí miền Đông, Nghĩa tình miền Tây, Sài Gòn thành phố tôi yêu. Bên cạnh đó là tập sách các bài viết, phỏng vấn doanh nhân, chuyên gia kinh tế với Khát vọng Việt Nam.

Tôi cũng rất quan tâm đến Tuyển tập truyện ngắn hay Báo Thanh Niên (2015 - 2025) tập hợp các truyện ngắn hay đăng trên Thanh Niên suốt 10 năm vì đó là sở trường của tôi, được xuất bản như ấn phẩm đặc biệt đánh dấu bước phát triển của tờ báo. Cuốn sách quá hay thay cho lời cảm ơn đến các tác giả đã dành tâm sức, đóng góp cho tờ báo Thanh Niên ngày càng đặc sắc, hấp dẫn, được độc giả tin yêu nên ai cũng muốn sở hữu.

Không chỉ hôm nay mà suốt 40 năm qua, Thanh Niên đã và vẫn đang là tờ báo sâu sát và đồng hành cùng những giai đoạn phát triển văn hóa của đất nước, trong đó các chuyên mục phê bình sách, giới thiệu sách hay trong nước và thế giới. Điều này cho phép tòa soạn có nhiều thông tin, tầm nhìn về sự vận động và phát triển của xuất bản VN cũng như thế giới, giúp cho định hướng của tủ sách luôn đúng hướng, việc quảng bá có cơ hội và điều kiện kết hợp nhuần nhuyễn để lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng nhanh và sớm nhất.

Chỉ với 5 đầu sách "mở tủ" - những viên gạch đầu tiên nền móng của Thanh Niên Books đã cho thấy sự đa dạng về thể loại, đề tài đến sự dày dặn, tập hợp được nhiều cây bút uy tín, với nhiều bài viết, truyện ngắn xuất sắc, đầy chất lượng và trình bày, in ấn rất đẹp.

Hy vọng trong tương lai gần, độc giả đông đảo của Báo Thanh Niên, trong đó có tôi cũng được tiếp cận và đóng góp thêm vài tác phẩm vào Tủ sách Thanh Niên Books, để tiếp nối và làm dày thêm các giá trị mà 5 ấn phẩm "mở tủ" hôm nay vừa "đặt gạch", dẫn đường cho hành trình vững chãi kết nối sách tới độc giả.