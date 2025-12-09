Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Vực dậy vàng trang sức

Nguyên Khanh
Nguyên Khanh
09/12/2025 03:57 GMT+7

Từng xuất khẩu mang về hàng tỉ USD mỗi năm, nhưng do thiếu nguyên liệu, do 'vòng kim cô' điều kiện kinh doanh khiến ngành vàng thủ công mỹ nghệ vốn nhiều tiềm năng của VN cứ lùi dần đều.

Ở thời điểm hiện tại, Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát cắt giảm tối đa ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đề xuất giảm 25 ngành, nghề không cần xin giấy phép kinh doanh nhưng sau khi rà soát, cơ quan này dự kiến cắt giảm tối thiểu giấy phép kinh doanh của 50 ngành, nghề, tức là gấp đôi so với dự kiến tại dự thảo luật. Vì thế, các doanh nghiệp vàng trang sức đang kỳ vọng danh mục mở rộng của Bộ Tài chính sẽ không bỏ lọt ngành này.

Bởi "chiếu" theo quy định pháp luật hiện nay về ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì vàng thủ công mỹ nghệ không nằm trong khung này. Ngân hàng Nhà nước năm 2024 cũng có văn bản khẳng định đây là ngành kinh doanh thông thường và kiến nghị bãi bỏ áp dụng điều kiện với vàng trang sức. Chưa kể, đây là ngành mà VN được đánh giá có tiềm năng lớn. Chúng ta có đội ngũ nghệ nhân kim hoàn tay nghề cao, khéo léo; xuất khẩu vàng trang sức trước đây mang về hàng tỉ USD mỗi năm. Thế nhưng hơn 13 năm qua, do thiếu nguyên liệu, do "vòng kim cô" điều kiện trói buộc đã khiến ngành này ngày càng èo uột; kéo theo đó là hệ quả không hề nhỏ cho KT-XH. Thứ nhất là một lượng lớn lao động trong ngành này không còn việc làm. Thứ hai là đội ngũ nghệ nhân kim hoàn không có đất dụng võ rơi rụng dần. Cũng vì không có nguyên liệu sản xuất nên sản phẩm ra thị trường ít trong khi nhu cầu cao đã đẩy giá vàng trong nước luôn cao với thế giới. Chưa kể phía sau tất cả những chuyện này còn là vàng lậu, ảnh hưởng tỷ giá, rồi vàng giả, vàng kém chất lượng... Vì thế, đưa kinh doanh vàng trang sức, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức ra khỏi danh mục các ngành có điều kiện là hết sức cần thiết và cấp bách.

Không chỉ xuất khẩu mang về hàng tỉ USD cho đất nước, tháo "vòng kim cô" tạo điều kiện để khôi phục và phát triển ngành vàng thủ công mỹ nghệ còn có thể tạo ra nguồn thu lớn từ lượng khách du lịch quốc tế đến VN ngày càng đông đúc. Thực tế, nhiều nước và vùng lãnh thổ nổi tiếng về vàng trang sức mà khách quốc tế nói chung và không ít người Việt cũng nhân cơ hội đi du lịch mua sắm như Hồng Kông, Ấn Độ, Dubai... Ông Trần Thanh Hải, chuyên gia có thâm niên hơn 40 năm trong ngành vàng, trong một lần chia sẻ với Thanh Niên cũng bày tỏ tiếc nuối khi VN có tiềm năng rất lớn để phát triển ngành công nghiệp nữ trang nhưng lại chưa thể "ghi bàn" do những hạn chế về mặt cơ chế, chính sách.

Chúng ta đang tháo bỏ mọi rào cản để tất cả doanh nghiệp, các lĩnh vực ngành nghề, toàn thể người dân phát huy tối đa nội lực, huy động sức người, sức của trong xã hội... phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới. Tăng trưởng GDP 2 con số phải duy trì liên tục 10 năm, chặng 10 năm tiếp theo cũng phải tăng trưởng cao thì đến năm 2045 mới đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao. Đặt trong bối cảnh đó, không chỉ nhanh chóng tháo "vòng kim cô" cho vàng trang sức, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất vàng trang sức mà cần thêm các cơ chế, chính sách để ngành này cũng như tất cả các ngành khác có không gian bứt phá.

Hy vọng danh mục những ngành được cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tài chính lần này không để lọt vàng thủ công mỹ nghệ mà nhiều tổ chức đã liên tục gửi đơn kiến nghị trong thời gian qua.

Tin liên quan

Thuế thu nhập cá nhân vẫn bất hợp lý

Thuế thu nhập cá nhân vẫn bất hợp lý

Ngưỡng thu nhập chịu thuế tác động mạnh nhất đến số thuế phải nộp thì lại điều chỉnh quá ít. Đó là lý do dù biểu thuế lũy tiến được sửa đổi nhưng người làm công ăn lương vẫn tiếp tục chịu thiệt thòi.

Học tiếng Anh và học bằng tiếng Anh

Vẫn lo 'siêu sân bay' chờ đường

Khám phá thêm chủ đề

vàng trang sức thủ công mỹ nghệ Bộ Tài chính Ngân hàng Nhà nước vàng nữ trang giấy phép kinh doanh doanh nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận