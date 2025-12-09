Vực dậy vàng trang sức

Ở thời điểm hiện tại, Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát cắt giảm tối đa ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đề xuất giảm 25 ngành, nghề không cần xin giấy phép kinh doanh nhưng sau khi rà soát, cơ quan này dự kiến cắt giảm tối thiểu giấy phép kinh doanh của 50 ngành, nghề, tức là gấp đôi so với dự kiến tại dự thảo luật. Vì thế, các doanh nghiệp vàng trang sức đang kỳ vọng danh mục mở rộng của Bộ Tài chính sẽ không bỏ lọt ngành này.

Bởi "chiếu" theo quy định pháp luật hiện nay về ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì vàng thủ công mỹ nghệ không nằm trong khung này. Ngân hàng Nhà nước năm 2024 cũng có văn bản khẳng định đây là ngành kinh doanh thông thường và kiến nghị bãi bỏ áp dụng điều kiện với vàng trang sức. Chưa kể, đây là ngành mà VN được đánh giá có tiềm năng lớn. Chúng ta có đội ngũ nghệ nhân kim hoàn tay nghề cao, khéo léo; xuất khẩu vàng trang sức trước đây mang về hàng tỉ USD mỗi năm. Thế nhưng hơn 13 năm qua, do thiếu nguyên liệu, do "vòng kim cô" điều kiện trói buộc đã khiến ngành này ngày càng èo uột; kéo theo đó là hệ quả không hề nhỏ cho KT-XH. Thứ nhất là một lượng lớn lao động trong ngành này không còn việc làm. Thứ hai là đội ngũ nghệ nhân kim hoàn không có đất dụng võ rơi rụng dần. Cũng vì không có nguyên liệu sản xuất nên sản phẩm ra thị trường ít trong khi nhu cầu cao đã đẩy giá vàng trong nước luôn cao với thế giới. Chưa kể phía sau tất cả những chuyện này còn là vàng lậu, ảnh hưởng tỷ giá, rồi vàng giả, vàng kém chất lượng... Vì thế, đưa kinh doanh vàng trang sức, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức ra khỏi danh mục các ngành có điều kiện là hết sức cần thiết và cấp bách.

Không chỉ xuất khẩu mang về hàng tỉ USD cho đất nước, tháo "vòng kim cô" tạo điều kiện để khôi phục và phát triển ngành vàng thủ công mỹ nghệ còn có thể tạo ra nguồn thu lớn từ lượng khách du lịch quốc tế đến VN ngày càng đông đúc. Thực tế, nhiều nước và vùng lãnh thổ nổi tiếng về vàng trang sức mà khách quốc tế nói chung và không ít người Việt cũng nhân cơ hội đi du lịch mua sắm như Hồng Kông, Ấn Độ, Dubai... Ông Trần Thanh Hải, chuyên gia có thâm niên hơn 40 năm trong ngành vàng, trong một lần chia sẻ với Thanh Niên cũng bày tỏ tiếc nuối khi VN có tiềm năng rất lớn để phát triển ngành công nghiệp nữ trang nhưng lại chưa thể "ghi bàn" do những hạn chế về mặt cơ chế, chính sách.

Chúng ta đang tháo bỏ mọi rào cản để tất cả doanh nghiệp, các lĩnh vực ngành nghề, toàn thể người dân phát huy tối đa nội lực, huy động sức người, sức của trong xã hội... phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới. Tăng trưởng GDP 2 con số phải duy trì liên tục 10 năm, chặng 10 năm tiếp theo cũng phải tăng trưởng cao thì đến năm 2045 mới đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao. Đặt trong bối cảnh đó, không chỉ nhanh chóng tháo "vòng kim cô" cho vàng trang sức, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất vàng trang sức mà cần thêm các cơ chế, chính sách để ngành này cũng như tất cả các ngành khác có không gian bứt phá.

Hy vọng danh mục những ngành được cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tài chính lần này không để lọt vàng thủ công mỹ nghệ mà nhiều tổ chức đã liên tục gửi đơn kiến nghị trong thời gian qua.