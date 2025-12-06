Vẫn lo 'siêu sân bay' chờ đường

Vấn đề trên được đặt ra trong hội thảo về thúc đẩy kết nối giữa sân bay Long Thành - TP.HCM. Rất nhiều người dân TP.HCM khi ấy cũng tự tính toán, ước lượng xem từ nhà mình đến sân bay Long Thành mất bao nhiêu thời gian, rồi so sánh với thời gian đi ra sân bay Tân Sơn Nhất... Kết quả là tùy vị trí nhưng nhiều thì gấp 3, 4 lần; ít thì cũng gấp đôi nếu các đường kết nối không thuận tiện. Kết quả này không chỉ khiến người dân, du khách ái ngại mà các hãng hàng không, chủ đầu tư, chính quyền địa phương liên quan... còn lo lắng hơn. Bởi nếu mất quá nhiều thời gian như nói trên thì siêu sân bay Long Thành không thể phát huy hết giá trị to lớn của nó. Kết nối giữa Long Thành và TP.HCM không đồng bộ thì việc khai thác sân bay Long Thành chắc chắn sẽ khó khăn, hạn chế.

Sân bay Long Thành "chở" rất nhiều khát vọng không chỉ của TP.HCM, Đồng Nai mà toàn khu vực phía nam. Ngay từ khi quy hoạch, Chính phủ đã định hướng nơi đây sẽ trở thành cảng trung chuyển và là thủ phủ hàng không của cả nước cũng như trong khu vực. Ngoài thu hút khách quá cảnh và các chuyến bay trung chuyển, sân bay Long Thành còn được kỳ vọng trở thành trung tâm dịch vụ hàng không quốc tế, cung cấp nhiều hoạt động cung ứng xăng dầu, bảo trì, nâng cấp, sửa chữa máy bay... cho các hãng hàng không trong nước và nước ngoài. Nhiều hãng nghiên cứu uy tín thế giới đã tính toán, sân bay Long Thành có thể đóng góp 5 - 6% GDP cả nước. Mới nhất, Chính phủ cũng đề xuất triển khai sớm giai đoạn 2 của siêu sân bay, vì với kịch bản tăng trưởng GDP từ 2026 có thể đạt hai con số và sản lượng hành khách tăng nhanh hơn dự báo, nhu cầu mở rộng hạ tầng hàng không sẽ đến sớm hơn... Nhắc lại để thấy tiềm năng, nhu cầu thực tế, đóng góp và khát vọng của sân bay Long Thành là rất lớn. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định sân bay Long Thành là một trong những nhân tố khởi đầu cho sự vươn mình của đất nước.

Thế nhưng đến lúc này, khi siêu sân bay chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đón chuyến bay đầu tiên thì đường kết nối vẫn còn khá ngổn ngang. Trong 6 dự án đường bộ thì hơn một nửa đang trong giai đoạn đầu tư. Các dự án đường sắt cũng mới ở giai đoạn nghiên cứu, đầu tư... Dù TP.HCM và Đồng Nai đang hết sức nỗ lực triển khai để người dân đi lại thuận tiện hơn, nhưng với cục diện nêu trên, nỗi lo sân bay chờ đường vẫn còn đó.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong kỷ nguyên mới, hàng trăm dự án đã được khởi công, khánh thành trong năm nay. Đặc biệt, các dự án trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt cao tốc Bắc - Nam... gánh khát vọng và trọng trách rất lớn. Vì thế, những "nguy cơ chậm tiến độ" của các dự án kết nối với siêu sân bay Long Thành đều không được phép diễn ra. Những dự án đã phê duyệt cần áp dụng cơ chế đặc cách, đặc thù, ưu tiên để thực hiện sớm. Chúng ta đã "3 ca 4 kíp", vượt nắng thắng mưa, chỉ bàn làm không bàn lùi... để lập nên rất nhiều kỳ tích trong năm qua, thì chẳng có lý do gì để siêu sân bay phải chờ đường kết nối.