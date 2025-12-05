Đề nghị bỏ vàng trang sức khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Cụ thể, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề nghị xem xét cho loại bỏ hoạt động sản xuất, chế tác và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với ngành vàng tại phụ lục 4 dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi) chỉ gồm "sản xuất kinh doanh vàng miếng, sản phẩm phái sinh vàng và sàn giao dịch vàng".

Chính phủ đề xuất cắt giảm 25 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, song không đề cập tới hoạt động kinh doanh vàng ẢNH: ĐAN THANH

Khoản 1 điều 7 luật Đầu tư quy định, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành nghề phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Trong khi đó, theo phụ lục 4 luật Đầu tư: "Kinh doanh vàng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện".

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, quy định này chưa phù hợp với nội dung quy định tại khoản 1 điều 7 luật Đầu tư, cũng chưa phù hợp với thực tế của hoạt động kinh doanh vàng.

Theo quy định hiện hành, hoạt động kinh doanh vàng gồm hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng miếng; hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động xuất nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác…

"Trong các hoạt động nêu trên, chỉ có hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng, sản phẩm phái sinh vàng và sàn giao dịch vàng có thể quy định tại danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Các hoạt động còn lại như sản xuất chế tác, vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu cho sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng", Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam lập luận.

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Tài chính đầu tháng 8, góp ý về việc đề xuất cắt giảm, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng nêu đề nghị thu hẹp phạm vi của ngành nghề kinh doanh vàng trong danh mục.

VCCI phân tích, bản thân các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ không có tính đặc thù của một ngành nghề kinh doanh có điều kiện (tức là không rõ kiểm soát yếu tố tác động đến lợi ích công cộng nào) như: là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 11.11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình Quốc hội dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi). Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất cắt giảm 25 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó không đề cập tới hoạt động kinh doanh vàng.

Khả thi thu về 3,5- 5 tỉ USD xuất khẩu vàng

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, trên thế giới, hoạt động sản xuất chế tác và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ là ngành nghề sản xuất kinh doanh hàng hóa thông thường, không quốc gia nào quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành vàng trang sức của Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực cạnh tranh xuất khẩu ra thị trường thế giới ẢNH: ĐAN THANH

Các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Indonesia…, Nhà nước còn có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển mạnh mẽ ngành này để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tại các quốc gia này, xuất khẩu sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ lên tới từ 5 - 7 tỉ USD/năm.

Với Việt Nam, năng lực và trình độ của các doanh nghiệp không những đủ khả năng sản xuất, chế tác vàng trang sức đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn có năng lực cạnh tranh xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Theo tính toán của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nhu cầu vàng làm nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, vàng trang sức trung bình khoảng 50 tấn/năm, tương đương khoảng 5 tỉ USD/năm (khoảng 420 triệu USD/tháng).

Sau khi đưa vào sản xuất, chế tác, một nửa để đáp ứng nhu cầu trong nước, một nửa để xuất khẩu, tức là 25 tấn để xuất khẩu, có thể thu về từ 3,5 - 5 tỉ USD. Trong đó, giá trị sức lao động chiếm tới trên 30% giá trị sản phẩm xuất khẩu.