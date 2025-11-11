Chính phủ đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Sáng 11.11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình Quốc hội dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi).

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gồm: kinh doanh dịch vụ kế toán; kinh doanh làm thủ tục về thuế; xuất khẩu gạo; kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh…

Lý do, hiện nay ngành nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo phụ lục IV luật Đầu tư 2020 phần lớn áp dụng cơ chế tiền kiểm, có thể chuyển sang cơ chế hậu kiểm để hạn chế rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp, thúc đẩy tự do kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: GIA HÂN

Chính phủ cũng đề xuất bổ sung quy định để làm rõ nguyên tắc xác định điều kiện đầu tư kinh doanh. Mục đích để làm cơ sở rà soát, sàng lọc và phân định các ngành, nghề đầu tư kinh doanh thực sự cần "tiền kiểm"; chuyển các ngành, nghề có thể kiểm soát bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mà cấp có thẩm quyền ban hành sang cơ chế "hậu kiểm".

Một nội dung khác được Chính phủ đề xuất là bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài (thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng); đồng thời thu hẹp diện dự án phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo hướng chỉ áp dụng đối với dự án có vốn đầu tư từ 20 tỉ đồng trở lên.

Các dự án có quy mô dưới 20 tỉ đồng và không có lĩnh vực thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện thì chỉ cần thực hiện việc đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước để chuyển tiền ra nước ngoài.

Dự thảo còn thu hẹp và làm rõ phạm vi các dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương. Theo đó, chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư phát triển hạ tầng trong một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm như cảng biển, sân bay, viễn thông, xuất bản, báo chí…

Cùng đó là các dự án đề xuất sử dụng đất đai, khu vực biển; các dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường, tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường hoặc thực hiện tại khu vực có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi ẢNH: GIA HÂN

Chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu rà soát, tinh gọn, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh. Chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do hiến định là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức, sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, cần có sự phân định rõ ràng giữa điều kiện hành nghề của cá nhân với điều kiện đầu tư kinh doanh của chủ thể đầu tư kinh doanh khi đầu tư, kinh doanh dưới hình thức một tổ chức, pháp nhân kinh doanh.

Cùng đó là tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, nghiên cứu quy định theo hướng không bãi bỏ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; thay đổi phương thức quản lý, bỏ thủ tục hành chính tiền kiểm, chuyển sang quản lý theo nguyên tắc hậu kiểm.

Riêng về quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhiều ý kiến đề nghị giữ quy định như luật hiện hành; tuy nhiên cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tránh để lỡ cơ hội đầu tư trên cơ sở lựa chọn thận trọng.

Một số ý kiến thì đồng tình bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Song, cần nghiên cứu, bổ sung quy định về chế độ thông báo, đăng ký thông tin đầu tư ra nước ngoài (không yêu cầu có sự phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước).

Cùng đó là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật có liên quan về quản lý ngoại hối, bảo đảm thực hiện cơ chế liên thông cơ sở dữ liệu cho phép bảo đảm thực hiện chuyển vốn ra nước ngoài đúng thông tin thông báo, đăng ký.