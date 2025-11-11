Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, 217 ở T.Ư và 283 ở địa phương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo nghị quyết, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan T.Ư là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu ẢNH: GIA HÂN

Số lượng đại biểu ở các cơ quan T.Ư được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

Các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (2%); cơ quan Chủ tịch nước: 3 đại biểu (0,6%); các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở T.Ư): 145 đại biểu (29%); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 đại biểu (3,0%).

Bộ Quốc phòng (bao gồm bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng): 13 đại biểu (2,6%); Bộ Công an (bao gồm bộ trưởng): 3 đại biểu (0,6%); TAND tối cao: 1 đại biểu (0,2%); Viện KSND tối cao: 1 đại biểu (0,2%); Kiểm toán Nhà nước: 1 đại biểu (0,2%); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 25 đại biểu (5%).

Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương được phân bổ dựa trên 2 cơ cấu: định hướng và hướng dẫn.

Trong đó, cơ cấu định hướng (179 đại biểu, chiếm 35,8%) là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm: lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu tôn giáo; quân đội; công an; TAND; Viện KSND; sở tư pháp; viện nghiên cứu, trường đại học, học viện; doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất.

Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu (104 đại biểu, chiếm 20,8%) là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện chính quyền cơ sở, nội chính, nhân sĩ, trí thức... Trong cơ cấu này, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.

Nghị quyết cũng quy định về cơ cấu kết hợp, một người ứng cử đại biểu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp, gồm:

Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng: khoảng 80 - 90 người (16 - 18%), trong đó có 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Đại biểu là người ngoài Đảng: 25 - 50 đại biểu (5 - 10%).

Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): khoảng 50 đại biểu (10%).

Đại biểu tái cử: khoảng 160 đại biểu (32%).

Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Chú ý đến các dân tộc ít người chưa tham gia đại biểu Quốc hội.

Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.