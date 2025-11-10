Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội

Tuyến Phan
Tuyến Phan
10/11/2025 10:35 GMT+7

Ông Đỗ Văn Chiến được Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội. Với việc kiện toàn nhân sự này, Quốc hội hiện có Chủ tịch Quốc hội là ông Trần Thanh Mẫn và 7 Phó chủ tịch.

Sáng 10.11, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sau khi tiến hành quy trình nhân sự, Quốc hội đã bầu ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến, tân Phó chủ tịch Quốc hội

ẢNH: GIA HÂN

Với việc kiện toàn nhân sự nêu trên, Quốc hội hiện nay có Chủ tịch Quốc hội là ông Trần Thanh Mẫn, các Phó chủ tịch gồm các ông, bà: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan và Đỗ Văn Chiến.

Ông Đỗ Văn Chiến người dân tộc Sán Dìu; sinh năm 1962, quê quán xã Ninh Lai, H.Sơn Dương (cũ), tỉnh Tuyên Quang; trình độ đại học nông nghiệp, chuyên ngành trồng trọt.

Ông Chiến là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.

Năm 1986, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái, ông trở thành cán bộ tổng hợp, phòng Hành chính tổng hợp Trường đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái.

Cuối năm 1988, ông chuyển sang làm cán bộ tại Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và làm tới chức Phó giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam.

Tháng 9.1993, ông Chiến trở thành Phó chủ tịch UBND H.Sơn Dương (cũ), tỉnh Tuyên Quang. Giai đoạn 1993 - 2001, ông trải qua nhiều vị trí công tác như Phó trưởng ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang, trước khi trở thành Bí thư Huyện ủy Yên Sơn.

Giai đoạn 2001 - 2009, ông Chiến là Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang. Tháng 1.2007, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng.

Giai đoạn 2009 - 2011, ông Chiến là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Tháng 1.2011, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Tháng 8.2011 - 2.2015, ông Chiến được phân công, điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Từ tháng 2.2015 - 1.2021, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ 2016. Tại Đại hội Đảng XIII, ông Chiến được bầu vào T.Ư khóa XIII, sau đó được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII.

Tháng 2.2021, ông là Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tháng 3.2021, ông là Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tháng 4.2021, ông Chiến là Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tháng 5.2024, tại Hội nghị T.Ư 9, khóa XIII, T.Ư đã bầu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Tháng 10.2024 - tháng 11.2025, ông Chiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao

Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND tối cao, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 10.11.

