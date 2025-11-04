Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê quán xã Ninh Lai, H.Sơn Dương (cũ), tỉnh Tuyên Quang; người dân tộc Sán Dìu; trình độ chuyên môn ĐH Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt.



Ông Chiến là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.

Quá trình công tác của ông Đỗ Văn Chiến

Năm 1986, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái, ông trở thành cán bộ tổng hợp, phòng Hành chính tổng hợp Trường đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái.

Cuối năm 1988, ông chuyển sang làm cán bộ tại Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và làm tới chức Phó giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam.

Tháng 9.1993, ông Chiến trở thành Phó chủ tịch UBND H.Sơn Dương (cũ), tỉnh Tuyên Quang. Giai đoạn 1993 - 2001, ông trải qua nhiều vị trí công tác như Phó trưởng ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang, trước khi trở thành Bí thư Huyện ủy Yên Sơn.

Giai đoạn 2001 - 2009, ông là Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang. Tháng 1.2007, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng.

Giai đoạn 2009 - 2011, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Tháng 1.2011, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng.

Tháng 8.2011 - 2.2015, ông được phân công, điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Từ tháng 2.2015 - 1.2021, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ 2016. Tại Đại hội Đảng XIII, ông Chiến được bầu vào T.Ư khóa XIII, sau đó được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII.

Tháng 2.2021, ông là Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tháng 3.2021: Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tháng 4.2021, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tháng 5.2024, tại Hội nghị T.Ư 9, khóa XIII, T.Ư đã bầu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Tháng 10.2024 - tháng 11.2025, ông tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.