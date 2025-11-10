Ông Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao

Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND tối cao được Quốc hội thông qua với sự tán thành của 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức Chánh án TAND tối cao

ẢNH: GIA HÂN

Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, tân Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chánh án TAND tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", ông Quảng tuyên thệ.

Ông Nguyễn Văn Quảng kế nhiệm ông Lê Minh Trí, người trước đó đã được Bộ Chính trị phân công, điều động giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư.

Ông Nguyễn Văn Quảng (56 tuổi), quê Hải Phòng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ luật.

Ông Quảng có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát, từng kinh qua các chức vụ như: Viện trưởng Viện KSND Q.Lê Chân, Phó viện trưởng rồi Viện trưởng Viện KSND TP.Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Viện KSND tối cao).

Đến tháng 6.2015, ông Quảng là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, sau đó đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện KSND tối cao).

Tháng 9.2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó viện trưởng Viện KSND tối cao.

Đến tháng 12.2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 10.2020, ông Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 9.2025, ông Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Đầu tháng 11.2025, ông Quảng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.