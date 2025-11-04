Ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Đảng ủy TAND tối cao

Chiều 4.11, Đảng ủy TAND tối cao công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy TAND tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Quảng (56 tuổi), quê Hải Phòng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ luật.

Ông Quảng có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát, từng kinh qua các chức vụ như: Viện trưởng Viện KSND Q.Lê Chân, Phó viện trưởng rồi Viện trưởng Viện KSND TP.Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Viện KSND tối cao).

Đến tháng 6.2015, ông Quảng là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, sau đó đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện KSND tối cao).

Tháng 9.2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó viện trưởng Viện KSND tối cao.

Đến tháng 12.2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 10.2020, ông Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 9.2025, ông Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.