TAND tối cao đang lấy ý kiến về dự thảo luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế. Dự kiến trụ sở đặt tại TP.HCM.

Tòa án chuyên biệt sẽ có thẩm quyền giải quyết đối với các tranh chấp phát sinh tại trung tâm tài chính quốc tế ở cả TP.HCM và TP.Đà Nẵng.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu giải quyết số lượng vụ việc, Chánh án TAND tối cao quyết định thành lập và tổ chức tòa án chuyên biệt khác.

TAND tối cao đề xuất "cơ chế đặc biệt" về thẩm phán tòa án chuyên biệt (ảnh minh họa) ẢNH: PHÚC BÌNH

Những ai có thể làm thẩm phán tòa chuyên biệt?

Theo đề xuất tại dự thảo, thẩm phán tòa án chuyên biệt gồm 3 nguồn: người nước ngoài được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án chuyên biệt, công dân Việt Nam được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án chuyên biệt, và thẩm phán TAND.

Với trường hợp là người nước ngoài, điều kiện cần đáp ứng gồm: là thẩm phán nước ngoài, luật sư, chuyên gia có kiến thức chuyên môn phù hợp; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm xét xử vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án chuyên biệt; điều kiện khác theo quy định của TAND tối cao.

Đặc biệt, thẩm phán tòa án chuyên biệt là người nước ngoài phải được Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Với trường hợp là công dân Việt Nam, điều kiện cần đáp ứng gồm: là công chức, chuyên gia, luật sư, giảng đại học, nhà khoa học; có khả năng xét xử bằng tiếng Anh các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án chuyên biệt; có trình độ cao về pháp luật, có kinh nghiệm tham gia tố tụng; điều kiện khác theo hướng dẫn của TAND tối cao.

Với trường hợp là thẩm phán TAND, điều kiện cần đáp ứng gồm: có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án chuyên biệt; có trình độ tiếng Anh phù hợp để giải quyết vụ việc tại tòa án chuyên biệt.

Dự kiến tòa án chuyên biệt được tổ chức tại TP.HCM ẢNH: T.N

Chữ viết, tiếng nói dùng tại tòa phải bằng tiếng Anh

Vẫn theo đề xuất của TAND tối cao, tòa án chuyên biệt có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp Quy định về thẩm quyền theo loại việc là các tranh chấp, yêu cầu giữa tranh chấp, yêu cầu về đầu tư, kinh doanh giữa các thành viên trung tâm tài chính quốc tế với nhau hoặc giữa thành viên trung tâm tài chính quốc tế với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Cùng đó là các yêu cầu liên quan đến việc trọng tài, tòa án nước ngoài giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trung tâm tài chính quốc tế với nhau hoặc giữa thành viên trung tâm tài chính quốc tế với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Hoặc tranh chấp, yêu cầu khác tại trung tâm tài chính quốc tế mà có ít nhất một bên là thành viên trung tâm tài chính quốc tế theo quy định của TAND tối cao.

Đáng chú ý, theo dự thảo, tiếng nói, chữ viết dùng trước tòa án chuyên biệt là tiếng Anh hoặc tiếng Anh kèm theo bản dịch tiếng Việt. Quy định này được kỳ vọng tạo ra chính sách vượt trội, linh hoạt trong xét xử tại tòa án chuyên biệt.

Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc thù về thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác đối với thẩm phán, thư ký, chuyên gia, người lao động tại tòa án chuyên biệt.

Theo đó, thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác không thấp hơn chế độ tương ứng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong cơ quan điều hành, cơ quan giám sát trung tâm tài chính quốc tế và không được giảm trong thời gian công tác.