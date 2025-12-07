Học tiếng Anh và học bằng tiếng Anh

Tuy nhiên, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học không thể đặt mục tiêu Hà Nội, TP.HCM giống Lào Cai, Lai Châu…

Cách đây 2 năm, cô Nguyễn Thị Bích Thu, giáo viên (GV) tiếng Anh của Trường THCS Nguyễn Du (P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai) từng là một trong số hàng chục GV được UBND tỉnh biệt phái lên trường học ở Mù Cang Chải để dạy tiếng Anh cho học sinh (HS) tiểu học. Đó là những năm đầu khi môn tiếng Anh trở thành bắt buộc từ lớp 3 trong khi nhiều trường miền núi "trắng" GV môn học này, dù thông báo tuyển biên chế nhưng không có ai ứng tuyển.

Dù đã biệt phái nhưng không đủ mỗi GV dạy cố định một trường nên phải dạy vài trường bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cô Thu tâm sự: "Không thể kể hết những khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi mỗi ngày đều phải động viên nhau nhìn vào những thiệt thòi và khao khát học tập của HS ở nơi này để cố gắng vượt qua".

Chính quyền địa phương ở nơi này cũng đặt nhiều kỳ vọng vào việc HS được học tiếng Anh để phát triển du lịch vì Mù Cang Chải là địa bàn nổi tiếng mà rất nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến. Họ chỉ đặt mục tiêu HS sau khi tốt nghiệp THPT có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh, chưa từng dám mơ ước đến việc các em được học các môn học khác bằng tiếng Anh.

Để thực hiện quyết tâm, cũng là nhiệm vụ chính trị mà Chương trình giáo dục phổ thông đặt ra, họ đã tìm mọi cách, trong đó có việc biệt phái GV từ thành thị về vùng sâu, yêu cầu một GV dạy cho nhiều trường với nhiều hình thức khác nhau… Tuy nhiên, hơn ai hết họ hiểu rằng đây chỉ là những giải pháp rất ngắn hạn, mang tính "chữa cháy" theo từng năm học.

Dự thảo Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026 - 2035 đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 30% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn nếu áp dụng đồng loạt cho tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước mà không phân biệt điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng và nguồn lực GV thì khả năng đạt được là rất thấp và làm giảm hiệu quả của chính sách.

Do vậy, có ý kiến cho rằng dù là "ngôn ngữ thứ hai" nhưng không thực hiện một cách cứng nhắc, ở những tỉnh khó khăn thì cần tập trung nguồn lực để trước hết HS được học tiếng Anh một cách có hiệu quả; ở những đô thị lớn thì đặt vấn đề dạy học song ngữ, học bằng tiếng Anh. Nếu đặt mục tiêu giống nhau để rồi có thể nơi thuận lợi lại phải chờ nơi khó khăn dẫn đến trì hoãn sự phát triển và ngược lại.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (tỉnh Lào Cai) cũng đề nghị điều chỉnh mục tiêu theo từng nhóm địa phương, đồng thời đề nghị Chính phủ giao Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn GV tiếng Anh cho các vùng khó khăn kèm theo nguồn kinh phí hỗ trợ riêng từ ngân sách T.Ư để giải bài toán thiếu trầm trọng GV môn học này nhiều năm qua.

Chỉ có sự phân cấp hợp lý và cơ chế phù hợp thì mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học mới thực sự khả thi, hiệu quả với mọi vùng, miền trên đất nước.