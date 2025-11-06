Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phép thử khi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
06/11/2025 03:53 GMT+7

Có ý kiến cho rằng Đề án 'Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học' mà Chính phủ vừa phê duyệt là một cơ hội lịch sử, nhưng cũng là phép thử khắc nghiệt về năng lực quản trị chính sách.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết tính chung cho chiến lược đưa tiếng Anh thành "ngôn ngữ thứ hai trong trường học", đến năm 2030, cả nước cần thêm 22.000 giáo viên (GV) tiếng Anh ở mầm non và tiểu học.

Thực tế hiện nay, ngay cả thủ đô Hà Nội cũng khó tuyển và giữ chân GV dạy tiếng Anh ở tiểu học. Một hiệu trưởng cho rằng đề án là cơ hội để nâng cao nền tảng ngoại ngữ cho học sinh (HS) nhưng cũng lo lắng làm sao tuyển đủ GV để thực hiện. Thu nhập nghề giáo hiện nay không hấp dẫn với các bạn trẻ giỏi tiếng Anh vì lương thấp, họ có nhiều cơ hội lựa chọn có thu nhập cao hơn nhiều lần.

Do vậy, để đạt những mục tiêu mà đề án đặt ra thì cần có chính sách để thu hút đội ngũ, khuyến khích những HS giỏi ngoại ngữ lựa chọn ngành sư phạm.

Nhiều chuyên gia về giáo dục cũng chỉ ra rằng, nút thắt lớn nhất để thực hiện đề án là con người, động lực và sự đồng thuận. Trong mọi cải cách, chương trình chỉ là khung. Người biến khung thành thực tế chính là thầy cô. Đề án này không chỉ yêu cầu GV giỏi tiếng Anh mà còn phải thành thạo phương pháp dạy song ngữ, vừa truyền đạt kiến thức bộ môn, vừa phát triển ngoại ngữ. Đây là một kỹ năng phức tạp, không thể "học cấp tốc" trong vài khóa ngắn hạn.

Theo PGS Bùi Mạnh Hùng, Điều phối viên Ban phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nếu coi đề án của Chính phủ là chiến lược dài hơi thì việc thiếu GV trước mắt là thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Tuy nhiên, thực tế đó không thể kéo dài. Lộ trình 5 năm chuẩn bị không phải là lâu, chỉ đủ để đào tạo 2 khóa ĐH sư phạm tiếng Anh.

Ông Hùng cũng dẫn ví dụ: Một số môn như âm nhạc, mỹ thuật, nếu vì thiếu GV mà không đưa các môn ấy vào chương trình THPT thì không biết bao giờ HS mới có cơ hội được lựa chọn môn học phù hợp năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của các em. Song do là môn lựa chọn, nên việc thiếu GV dạy học các môn này có thể giải quyết từng bước, không bắt buộc phải có đầy đủ ngay khi chương trình được triển khai.

Cũng từng có tranh luận trước khi đưa ngoại ngữ thành môn bắt buộc từ lớp 3. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT và ban soạn thảo chương trình vẫn kiên quyết giữ vững chủ trương. Thực tế đã cho thấy đến thời điểm này vẫn thiếu trầm trọng GV, nhưng nếu không phải là môn học bắt buộc thì các tỉnh vùng khó khăn sẽ không có quyết tâm chính trị để tìm mọi cách xoay xở, tuyển dụng, đặt hàng đào tạo GV…

Vì thế, việc đưa tiếng Anh vào trường học ngay từ lớp 1, để một ngày nào đó tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, là một bước đi tất yếu. Khi đây đã là đề án được Chính phủ phê duyệt thì những cải cách về chế độ đãi ngộ, đào tạo, tuyển dụng GV... chắc chắn phải được thực hiện song hành.

PGS Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh việc dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học cần được triển khai trong bối cảnh phát triển phù hợp với các mục tiêu cụ thể và có thể đạt được. Đây là chiến lược lâu dài, không thể nóng vội hay hình thức. Một ngôn ngữ chỉ thực sự sống trong đời sống học đường khi nó có đủ đất để nảy mầm, đủ người vun trồng và đủ thời gian để lan tỏa.

