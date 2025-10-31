Vì sao trường ĐH chưa công bố phương thức tuyển sinh 2026 theo yêu cầu Bộ GD-ĐT?

Tại hội nghị giáo dục ĐH năm 2025 diễn ra vào tháng 9, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10.2025.

Ở những năm trước, việc công bố phương án tuyển sinh chính thức thường được các trường ĐH chốt sau khi có quy chế tuyển sinh chính thức của Bộ GD-ĐT (khoảng tháng 3).

Cũng tại hội nghị này, Bộ đã lấy ý kiến khảo sát các trường về việc giữ hay bỏ phương thức xét học bạ. Thực tế trong số 17 phương thức xét tuyển năm 2024 thì tỷ lệ của phương thức xét học bạ chiếm 42,4%; xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là 39,1%; các phương thức khác còn lại chiếm 18,5%.

Trường ĐH mong Bộ GD-ĐT sớm có thông tin chính thức về tuyển sinh năm 2026 để các trường công bố phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, tổ hợp... ẢNH; NGỌC DƯƠNG

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, nhận định: "Việc công bố phương án tuyển sinh ngay trong tháng 10 thì có thể các trường sẽ chưa thực hiện vì chưa xác định được các thay đổi trong công tác tuyển sinh năm tới của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, chắc chắn các trường đang có phương án tuyển sinh dự kiến để công bố sớm hơn so với năm 2025".

Theo tiến sĩ Duy, đầu tháng 11 Trường ĐH Đà Lạt sẽ công bố trên trang web các phương thức, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển dự kiến vì cơ bản trường đang chuẩn bị hoàn tất thông tin.

"Về cơ bản, trường vẫn giữ các phương thức như năm 2025, riêng các ngành sư phạm trường sẽ bỏ xét học bạ, chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên khi Bộ có hướng dẫn chính thức, nếu có thông tin nào mới thì trường sẽ điều chỉnh", tiến sĩ Duy cho hay.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cũng cho biết đầu tháng 11 trường sẽ công bố thông tin dự kiến lên website để thí sinh và phụ huynh nắm, khi nào Bộ có hướng dẫn chính thức trường sẽ điều chỉnh nếu có điểm mới.

"Bên cạnh các phương thức năm 2025 như xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực thì năm 2026 trường dự kiến thêm một số phương thức để thay thế trong trường hợp Bộ bỏ xét học bạ, chẳng hạn như xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực", tiến sĩ Tuấn thông tin.

Hiện một số trường ĐH cũng đã có thông tin dự kiến về phương thức tuyển sinh năm 2026 trên báo chí như Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội...

Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: "Hiện trường chưa đưa thông tin này lên trang web. Khi Bộ GD-ĐT có thông tin chính thức và có hướng dẫn tuyển sinh, trường sẽ công bố phương án chính thức. Nhưng trường vẫn có thông tin dự kiến để tư vấn cho thí sinh trong thời gian tới".

Lãnh đạo một trường ĐH cho rằng nếu Bộ GD-ĐT muốn các trường công bố sớm để thí sinh khỏi bị động, thì Bộ GD-ĐT cần sớm đưa ra quy chế tuyển sinh, tránh chậm trễ như những năm trước.