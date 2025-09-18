Bộ GD-ĐT lấy ý kiến có nên duy trì xét tuyển đại học bằng học bạ?

Sáng 18.9, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị Giáo dục đại học 2025. Tại đây, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Kết quả tuyển sinh ĐH những năm gần đây NGUỒN: BỘ GD-ĐT

Tại hội nghị, ông Thảo nêu một số vấn đề cần lấy ý kiến thảo luận, xin ý kiến. Cụ thể, năm nay có 17 phương thức xét tuyển nhưng phương thức xét tuyển bằng học bạ chiếm tới 42% thí sinh trúng tuyển. Trong khi đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm trên 39% thí sinh trúng tuyển. Vậy có nên duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ đợt 1 hay không.

Vấn đề thứ hai là số lượng nguyện vọng đăng kí quá lớn, 7,6 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi em gần 9 nguyện vọng trong khi trung bình các năm trước cao nhất là 5. Gần 31% thí sinh đăng ký từ 5 đến 10 nguyện vọng; từ trên 10 nguyện vọng đến dưới 20 nguyện vọng có gần 30% thí sinh; trên 20 nguyện vọng có 6,7% thí sinh. Vấn đề điểm thưởng cũng cần phải xem xét lại.

"Đã đến lúc cần khống chế số lượng nguyện vọng đăng kí/thí sinh để nâng cao tính trách nhiệm của thí sinh", theo Bộ GD-ĐT.

Không giới hạn nguyện vọng giúp thí sinh tăng khả năng trúng tuyển, giảm áp lực, song khiến phần mềm xét tuyển chung của Bộ bị quá tải. Bộ đưa ra ba phương án để các trường cho ý kiến, gồm: tối đa 5, 10 nguyện vọng hoặc tiếp tục không giới hạn số nguyện vọng.

Tại hội nghị, phiếu khảo sát về tuyển sinh đại học từ năm 2026 được gửi tới đại biểu đại diện hơn 200 trường. Mẫu phiếu khảo sát được gửi tới các đại biểu ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, toàn bộ quy trình tuyển sinh ĐH 2025 được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ đăng kí dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học, không có sai sót từ hệ thống chung.