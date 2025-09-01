Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một trường đại học công lập xét tuyển bổ sung nhiều ngành 14 điểm 3 môn

Hà Ánh
Hà Ánh
01/09/2025 11:04 GMT+7

Một trường đại học (ĐH) công lập tại TP.HCM xét tuyển bổ sung 5 ngành. Trong đó, 4 ngành nhận hồ sơ từ mức 14 điểm theo tổ hợp 3 môn.

Một trường đại học công lập xét tuyển bổ sung từ 14 điểm 3 môn - Ảnh 1.

Trường ĐH Lao động-Xã hội thông báo xét tuyển bổ sung nhiều ngành tại cơ sở II tại TP.HCM

ảnh: ldxh.edu.vn

Trường ĐH Lao động-Xã hội ban hành thông báo xét tuyển bổ sung các ngành đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy năm 2025 cơ sở II tại TP.HCM.

Theo đó, trường xét tuyển bổ sung căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thí sinh xét tuyển bổ sung cần đạt ngưỡng đầu vào theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trường công bố và không có bài thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống. Riêng ngành luật kinh tế, ngoài điểm ngưỡng theo tổ hợp 3 môn, thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp A00 (toán-lý-hóa) và A01 (toán-lý-tiếng Anh) môn toán phải đạt từ 6 điểm trở lên; tổ hợp D01 (toán-văn-tiếng Anh) tổng điểm môn toán và văn từ 12 trở lên.

Đáng chú ý, trong 5 ngành xét tuyển bổ sung của trường có 4 ngành nhận hồ sơ từ mức 14 điểm cho 3 môn (trừ ngành luật kinh tế xét từ 18 điểm). Một số ngành xét tuyển bổ sung tới 60-70 chỉ tiêu như: quản trị kinh doanh, kế toán, luật kinh tế…

Thông tin xét tuyển bổ sung các ngành như sau:

Một trường đại học công lập xét tuyển bổ sung từ 14 điểm 3 môn - Ảnh 2.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 3.9 đến 17 giờ ngày 17.9, thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh về trường.

Trước đó, ngày 22.8, Trường ĐH Lao động-Xã hội (cơ sở II tại TP.HCM) thông báo điểm chuẩn trúng tuyển 11 ngành ĐH hệ chính quy năm 2025. Theo đó, điểm trúng tuyển thang 30 cho từng tổ hợp xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT các ngành từ mức 14 đến 24,75 điểm. Nhiều ngành điểm trúng tuyển đợt 1 ở mức 14 điểm 3 môn như: kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, bảo hiểm-tài chính, kế toán, hệ thống thông tin quản lý.

Tin liên quan

ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM xét tuyển bổ sung

ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM xét tuyển bổ sung

ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung các ngành đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

xét tuyển bổ sung Đại học công lập ĐH Lao động-xã hội thi tốt nghiệp thpt Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH 2025 điểm chuẩn ĐH 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận