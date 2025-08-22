Điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Đà Lạt: Ngành cao nhất 29 điểm

Ngày 22.8, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 với ngành cao nhất 29 điểm, ngành thấp nhất 16 điểm.

Theo đó, ngành sư phạm toán học (mã trường 7140209) có điểm chuẩn cao nhất là 29 (điểm chuẩn sử dụng kết quả học bạ THPT) hoặc 28,50 (điểm chuẩn sử dụng kết quả thi THPT 2025); ngành quốc tế học (mã trường 7310601) điểm chuẩn thấp nhất là 16 (điểm chuẩn sử dụng kết quả thi THPT 2025) hoặc 19 (điểm chuẩn sử dụng kết quả học bạ THPT).

Điểm chuẩn 38 ngành còn lại nằm trong khung điểm từ 16,5 đến 28,5 điểm. Cụ thể như sau:

Mức điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Đà Lạt của 40 ngành học ẢNH: LV

Mức điểm trúng tuyển như trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Điểm chuẩn không phân biệt giữa các tổ hợp môn, không phân biệt giữa thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17 giờ ngày 30.8.2025.

Giảng đường A25 Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Nhập học trực tiếp tại Trường ĐH Đà Lạt từ ngày 25.8 đến ngày 5.9 (trừ các ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 30.8 đến 2.9). Trong quá trình thí sinh làm thủ tục nhập học, nhà trường hỗ trợ hệ thống máy tính để thí sinh thực hiện xác nhập nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD - ĐT.

Trường công bố đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ thí sinh: 0263.3555060.

