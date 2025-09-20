Trường đại học phải thống nhất phương thức tuyển sinh cho các chương trình kỹ sư

Hôm nay 20.9, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn số 5695/BGD ĐT-GD đại học gửi tới các cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) chỉ đạo việc triển khai thực hiện đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao. Theo đó, trường đại học phải thống nhất phương thức tuyển sinh với các chương trình kỹ sư.



Sinh viên Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, tại phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch bán dẫn ẢNH: ĐỨC MINH

Trong Công văn 5695, Bộ GD-ĐT đã nêu các nhiệm vụ mà các trường đại học phải thực hiện khi xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, trong đó có yêu cầu phải gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu khi triển khai các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng STEM (các ngành trong lĩnh vực công nghệ chiến lược: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán).

Cụ thể, các trường đại học căn cứ vào năng lực, thế mạnh về nghiên cứu, đào tạo của mình, lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, đào tạo các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng từ năm 2025 tới 2035, mời giảng viên giỏi tham gia, áp dụng các phương pháp đào tạo hiện đại và công nghệ tiên tiến, bảo đảm các mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn.

Các trường đại học phải thống nhất phương thức tuyển sinh đối với tất cả chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng; phương thức xét tuyển đối với đào tạo tiến sĩ theo từng ngành, nhóm ngành.

Trong quá trình đào tạo, các trường phải mời các giảng viên giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm hướng dẫn và hỗ trợ người học; áp dụng phương pháp đào tạo hiện đại, công nghệ giáo dục tiên tiến, phù hợp với đối tượng sinh viên, học viên tài năng, tăng cường trải nghiệm thực tế.

Các trường đại học cần gắn kết quá trình đào tạo với nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ, ươm tạo và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, nhất là các nhóm nghiên cứu liên ngành, liên trường.

Xem đầy đủ Công văn 5695 ở đây.