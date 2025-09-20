Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường đại học phải thống nhất phương thức tuyển sinh cho các chương trình kỹ sư

Quý Hiên
Quý Hiên
20/09/2025 17:34 GMT+7

Bộ GD-ĐT yêu cầu trường đại học thống nhất phương thức tuyển sinh cho chương trình kỹ sư và thạc sĩ tài năng các ngành STEM.

Hôm nay 20.9, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn số 5695/BGD ĐT-GD đại học gửi tới các cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) chỉ đạo việc triển khai thực hiện đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao. Theo đó, trường đại học phải thống nhất phương thức tuyển sinh với các chương trình kỹ sư.

Trường đại học phải thống nhất phương thức tuyển sinh cho các chương trình kỹ sư- Ảnh 1.

Sinh viên Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, tại phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch bán dẫn

ẢNH: ĐỨC MINH

Trong Công văn 5695, Bộ GD-ĐT đã nêu các nhiệm vụ mà các trường đại học phải thực hiện khi xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, trong đó có yêu cầu phải gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu khi triển khai các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng STEM (các ngành trong lĩnh vực công nghệ chiến lược: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán).

Cụ thể, các trường đại học căn cứ vào năng lực, thế mạnh về nghiên cứu, đào tạo của mình, lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, đào tạo các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng từ năm 2025 tới 2035, mời giảng viên giỏi tham gia, áp dụng các phương pháp đào tạo hiện đại và công nghệ tiên tiến, bảo đảm các mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn.

Các trường đại học phải thống nhất phương thức tuyển sinh đối với tất cả chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng; phương thức xét tuyển đối với đào tạo tiến sĩ theo từng ngành, nhóm ngành.

Trong quá trình đào tạo, các trường phải mời các giảng viên giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm hướng dẫn và hỗ trợ người học; áp dụng phương pháp đào tạo hiện đại, công nghệ giáo dục tiên tiến, phù hợp với đối tượng sinh viên, học viên tài năng, tăng cường trải nghiệm thực tế.

Các trường đại học cần gắn kết quá trình đào tạo với nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ, ươm tạo và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, nhất là các nhóm nghiên cứu liên ngành, liên trường.

Xem đầy đủ Công văn 5695 ở đây.

Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng tới năm 2045 được Chính phủ ban hành tại Quyết định 1002/QĐ-TTg ngày 24.5. 

Đề án đặt mục tiêu chuẩn bị nguồn nhân lực STEM có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trọng tâm là đội ngũ nhân lực tài năng có khả năng tham gia sâu vào công đoạn nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao được ưu tiên.

Tin liên quan

Điểm chuẩn đại học 2025 nhìn chung giảm sâu, các ngành STEM và sư phạm tăng

Điểm chuẩn đại học 2025 nhìn chung giảm sâu, các ngành STEM và sư phạm tăng

Điểm chuẩn đại học 2025 nhìn chung giảm sâu so với năm 2024, nhưng lại có sự phân hóa mạnh giữa các ngành, các trường.

Đề xuất cấp học bổng toàn phần cho sinh viên tài năng ngành công nghệ

Khám phá thêm chủ đề

phương thức tuyển sinh đào tạo ngành STEM Công nghệ cao công nghệ chiến lược đào tạo nhân lực công nghệ cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận