Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn đại học 2025 nhìn chung giảm sâu, các ngành STEM và sư phạm tăng

Quý Hiên
Quý Hiên
18/09/2025 12:08 GMT+7

Điểm chuẩn đại học 2025 nhìn chung giảm sâu so với năm 2024, nhưng lại có sự phân hóa mạnh giữa các ngành, các trường.

Sáng nay 18.9, tại Trường đại học VinUni, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị giáo dục đại học 2025. Theo báo cáo của Vụ Giáo dục đại học, trung bình điểm chuẩn đại học 2025 thấp hơn năm ngoái 3 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn có sự phân hóa mạnh giữa các trường, các ngành. 

Điểm chuẩn đại học 2025 nhìn chung giảm sâu, các ngành STEM và sư phạm tăng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Thảo báo cáo tại hội nghị

ẢNH: DUY MẠNH

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2024 - 2025 tăng so với năm học 2023 - 2024. Trung bình điểm chuẩn của tất cả phương thức xét tuyển vào các ngành, các trường năm 2025 là 19,11 (năm 2024 là 22,05). 

Như vậy, trung bình điểm chuẩn năm 2025 thấp hơn khoảng 3 điểm so với năm 2024. Theo Bộ GD-ĐT, mức giảm này phù hợp với việc giảm mạnh điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở 3 môn toán, sinh học và tiếng Anh.

Mặt khác, điểm chuẩn của các ngành, các trường có sự phân hóa mạnh. Kết quả tuyển sinh các ngành sư phạm và các ngành STEM được cải thiện đáng kể. Các ngành sư phạm và các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược thu hút mạnh thí sinh giỏi, nhất là ở các đại học hàng đầu.

Điểm chuẩn đại học 2025 nhìn chung giảm sâu, các ngành STEM và sư phạm tăng- Ảnh 2.

Kết quả tuyển sinh các ngành công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt

ẢNH: CHỤP TÀI LIỆU

Trong 74 lượt ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa…).

Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2025 cũng cho thấy, đứng đầu về quy mô chỉ tiêu tuyển được của các khối ngành nghề vẫn là khối kinh doanh - quản lý (25%). Khối ngành cao thứ 2 là máy tính và CNTT, chỉ đạt gần nửa quy mô (12%) của khối kinh doanh - quản lý. Cụ thể như sơ đồ dưới đây: 

Điểm chuẩn đại học 2025 nhìn chung giảm sâu, các ngành STEM và sư phạm tăng- Ảnh 3.

ẢNH: CHỤP TÀI LIỆU

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến có nên duy trì xét tuyển đại học bằng học bạ?

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến có nên duy trì xét tuyển đại học bằng học bạ?

Số thí sinh trúng tuyển đại học bằng phương thức xét học bạ chiếm tỷ lệ cao nhất, Bộ GD-ĐT xin ý kiến về việc có nên duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ đợt 1 hay không.

Khám phá thêm chủ đề

hội nghị giáo dục đại học 2025 Vụ Giáo dục đại học xét tuyển đại học 2025 tuyển sinh đại học 2025 điểm chuẩn đại học 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận