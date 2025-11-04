Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

'Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, nhưng phải giữ vững tiếng mẹ đẻ'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
04/11/2025 12:38 GMT+7

Các nhà làm giáo dục khẳng định ở lứa tuổi mẫu giáo, cho trẻ làm quen tiếng Anh tạo tiền đề, nền tảng tốt để các con học tiếng Anh từ lớp 1 trong tương lai. Song, làm quen tiếng Anh nhưng vẫn phải giữ vững tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ.

Sáng nay (4.11), tại Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, TP.HCM diễn ra Ngày hội mầm non vui cùng tiếng Anh. 

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ mới đây có Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045", ngày hội nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh. Nhiều cha mẹ cùng đến trường, tham gia các hoạt động làm quen tiếng Anh cùng trẻ độ tuổi mẫu giáo (3-6 tuổi).

'Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, nhưng phải giữ vững tiếng mẹ đẻ' - Ảnh 1.

Trẻ mẫu giáo làm robot nhện, từ đó thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh với các thầy cô giáo

ẢNH: THÚY HẰNG

'Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, nhưng phải giữ vững tiếng mẹ đẻ' - Ảnh 2.

Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh thông qua trò chơi "Đầu bếp nhí"

ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày hội được tổ chức thành 6 trạm vui chơi, ở các khu vực sân trường, hội trường, sảnh thư viện, phòng học thông minh... Tại các trạm với các trải nghiệm khác nhau, như nhà thám hiểm nhí thông minh (smart explorers); công viên chong chóng (pinwheel park); chú nhện robot (spider robot); đầu bếp nhí (yummy builders); rung chuông vàng (ring the golden bell); ai nhanh hơn (who's faster?), trẻ được thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài và Việt Nam.

Các trẻ mẫu giáo cũng thực hành ghi nhớ nhiều từ vựng mới, cùng hát các ca khúc tiếng Anh quen thuộc như "You are my sunshine" và "Hello - I can see animals - Goodbye song".

Trẻ mầm non biểu diễn bằng tiếng Anh trên sân khấu trong ngày hội

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, cho biết thực hiện Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, trẻ mẫu giáo có nhiều hoạt động để làm quen tiếng Anh, thông qua các hoạt động giáo dục vui chơi, học thông qua chơi... , ngày hội mầm non vui cùng tiếng Anh là một hoạt động bổ ích, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, hình thành niềm yêu thích học ngoại ngữ ngay từ tuổi mầm non.

'Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, nhưng phải giữ vững tiếng mẹ đẻ' - Ảnh 3.

Trẻ mẫu giáo thi rung chuông vàng với các câu đố bằng tiếng Anh

ẢNH: THÚY HẰNG

'Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, nhưng phải giữ vững tiếng mẹ đẻ' - Ảnh 4.

Trẻ học từ vựng tiếng Anh về các món ăn thông qua trò chơi

ẢNH: THÚY HẰNG

'Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, nhưng phải giữ vững tiếng mẹ đẻ' - Ảnh 5.

Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh và phải giữ vững nền tảng tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ

ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Phạm Bảo Hạnh nhấn mạnh, trong bối cảnh Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang được quan tâm, thì một nhiệm vụ mà giáo dục mầm non cũng không thể xem nhẹ đó là cho trẻ nền móng tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ tốt nhất. Bởi lứa tuổi mầm non là lứa tuổi trẻ đang học nói, đang phát triển tư duy ngôn ngữ.

Do đó, nhiệm vụ của các thầy cô giáo mầm non là phải thực hiện tốt Chương trình giáo dục mầm non hiện hành của Bộ GD-ĐT, trong đó có 5 lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non gồm: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ. 

Như vậy, trong các nội dung của chương trình Giáo dục mầm non hiện hành, các con phải được phát triển tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt, phải nói được tiếng mẹ đẻ tròn vành rõ chữ, nền tảng tiếng Việt phải được xây vững chắc. Điều này, các con được các thầy cô giáo dạy dỗ, rèn luyện qua chính việc trò chuyện, giao tiếp; qua các bài đồng dao, các bài thơ lứa tuổi mầm non, các câu chuyện kể, các bài hát thiếu nhi...


Tin liên quan

Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Giáo viên cũng cần phải học

Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Giáo viên cũng cần phải học

Theo Bộ GD-ĐT đến năm 2030, cần bổ sung khoảng 22.000 giáo viên tiếng Anh mầm non và tiểu học; đến năm 2035 bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh để thực hiện chiến lược đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1: 3 việc cần làm

Nỗi lo tiếng Việt méo mó, lệch chuẩn

Khám phá thêm chủ đề

tiếng Anh làm quen tiếng Anh ngày hội tiếng Anh mầm non học tiếng Anh Tiếng Mẹ Đẻ Tiếng việt giữ tiếng Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận