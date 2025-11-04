'Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, nhưng phải giữ vững tiếng mẹ đẻ'

Sáng nay (4.11), tại Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, TP.HCM diễn ra Ngày hội mầm non vui cùng tiếng Anh.

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ mới đây có Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045", ngày hội nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh. Nhiều cha mẹ cùng đến trường, tham gia các hoạt động làm quen tiếng Anh cùng trẻ độ tuổi mẫu giáo (3-6 tuổi).

Trẻ mẫu giáo làm robot nhện, từ đó thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh với các thầy cô giáo ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh thông qua trò chơi "Đầu bếp nhí" ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày hội được tổ chức thành 6 trạm vui chơi, ở các khu vực sân trường, hội trường, sảnh thư viện, phòng học thông minh... Tại các trạm với các trải nghiệm khác nhau, như nhà thám hiểm nhí thông minh (smart explorers); công viên chong chóng (pinwheel park); chú nhện robot (spider robot); đầu bếp nhí (yummy builders); rung chuông vàng (ring the golden bell); ai nhanh hơn (who's faster?), trẻ được thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài và Việt Nam.

Các trẻ mẫu giáo cũng thực hành ghi nhớ nhiều từ vựng mới, cùng hát các ca khúc tiếng Anh quen thuộc như "You are my sunshine" và "Hello - I can see animals - Goodbye song".

Trẻ mầm non biểu diễn bằng tiếng Anh trên sân khấu trong ngày hội

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, cho biết thực hiện Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, trẻ mẫu giáo có nhiều hoạt động để làm quen tiếng Anh, thông qua các hoạt động giáo dục vui chơi, học thông qua chơi... , ngày hội mầm non vui cùng tiếng Anh là một hoạt động bổ ích, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, hình thành niềm yêu thích học ngoại ngữ ngay từ tuổi mầm non.

Trẻ mẫu giáo thi rung chuông vàng với các câu đố bằng tiếng Anh ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ học từ vựng tiếng Anh về các món ăn thông qua trò chơi ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh và phải giữ vững nền tảng tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Phạm Bảo Hạnh nhấn mạnh, trong bối cảnh Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang được quan tâm, thì một nhiệm vụ mà giáo dục mầm non cũng không thể xem nhẹ đó là cho trẻ nền móng tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ tốt nhất. Bởi lứa tuổi mầm non là lứa tuổi trẻ đang học nói, đang phát triển tư duy ngôn ngữ.

Do đó, nhiệm vụ của các thầy cô giáo mầm non là phải thực hiện tốt Chương trình giáo dục mầm non hiện hành của Bộ GD-ĐT, trong đó có 5 lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non gồm: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ.

Như vậy, trong các nội dung của chương trình Giáo dục mầm non hiện hành, các con phải được phát triển tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt, phải nói được tiếng mẹ đẻ tròn vành rõ chữ, nền tảng tiếng Việt phải được xây vững chắc. Điều này, các con được các thầy cô giáo dạy dỗ, rèn luyện qua chính việc trò chuyện, giao tiếp; qua các bài đồng dao, các bài thơ lứa tuổi mầm non, các câu chuyện kể, các bài hát thiếu nhi...



