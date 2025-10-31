Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Làm quen tốt tiếng Anh từ mầm non, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Thúy Hằng - Nguyễn Tài
31/10/2025 13:29 GMT+7

Từ năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện chủ trương thí điểm tích hợp làm quen tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thông tin về đẩy mạnh việc cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề cập tới trong sáng nay (31.10), tại ngày hội Kết nối phát triển giáo dục mầm non lần 2, năm học 2025-2026.

Chương trình sự tham gia của lãnh đạo Sở GD-ĐT, lãnh đạo các phòng thuộc sở GD-ĐT, cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn TP.HCM và các đơn vị doanh nghiệp tham gia cùng bậc học mầm non của thành phố.

Làm quen tốt tiếng Anh mầm non, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai - Ảnh 1.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM, tặng hoa chúc mừng 16 hiệu trưởng là cụm trưởng chuyên môn mầm non

ẢNH: THÚY HẰNG

Kết nối để phát triển hơn 5.200 cơ sở mầm non

Tại sự kiện, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của mỗi người. Sau sáp nhập TP.HCM có 5.217 cơ sở giáo dục mầm non, đội ngũ với hơn 44.000 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, đang chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục hơn 521.000 trẻ em.

Bà Châu cho biết để đáp ứng yêu cầu đổi mới, đạt được kết quả trong quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn, phát triển toàn diện và hội nhập quốc tế trong thời gian qua, ngành giáo dục mầm non thành phố xác định huy động nguồn lực xã hội là một giải pháp quan trọng. Điều này thể hiện trong các lĩnh vực như chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy, giúp trẻ làm quen tiếng Anh, cung cấp thực phẩm, học liệu an toàn...

Đặc biệt trong phối hợp trong công tác tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, đến nay có 2.093 cơ sở giáo dục mầm non trên toàn thành phố tổ chức triển khai. Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã thực hiện chủ trương thí điểm tích hợp làm quen tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện.

Làm quen tốt tiếng Anh mầm non, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai - Ảnh 2.

Cô giáo Trường mầm non Sóc Nâu, phường An Hội Tây, TP.HCM giúp trẻ làm quen tiếng Anh

ẢNH: THÚY HẰNG

Các hoạt động được thực hiện theo Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị, mới đây nhất là Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 " của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết thời gian qua, cấp học mầm non thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp về giải pháp công nghệ triển khai cơ sở dữ liệu điện tử quản lý trẻ, đội ngũ, cơ sở vật chất, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố; các giải pháp phần mềm quản lý trường học, hồ sơ điện tử, sổ liên lạc điện tử…

Về triển khai hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, bà Điệp cho hay đến thời điểm hiện tại có 206.81 trẻ em mẫu giáo của TP.HCM được tiếp cận làm quen tiếng Anh. Bà Điệp đề nghị trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục tiếp tục quan tâm, triển khai, để tăng số lượng trẻ mẫu giáo được làm quen tiếng Anh, làm nền tảng khi trẻ vào tiểu học.

Làm quen tốt tiếng Anh mầm non, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai - Ảnh 3.

Ngày hội Kết nối phát triển giáo dục mầm non lần 2, năm học 2025-2026 diễn ra sáng 31.10

ẢNH: NGUYỄN TÀI

Thí điểm tích hợp tiếng Anh mở rộng, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường

Bà Lê Thụy Mỵ Châu cho biết trong thời gian tới bậc học giáo dục mầm non tại thành phố sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác công - tư trong lĩnh vực chuyển đổi số, học liệu, phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành cùng giáo dục mầm non, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhu cầu, ý tưởng. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các dự án hỗ trợ giáo viên nâng cao năng lực số, thiết kế học liệu số, xây dựng kho tài nguyên dùng chung cho các trường mầm non.

Đồng thời, nhiệm vụ quan trọng khác thúc đẩy, nâng cao chất lượng tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, thí điểm tích hợp tiếng Anh mở rộng, từng bước thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học...

Tại ngày hội, bà Lê Thụy Mỵ Châu cũng tặng hoa, chúc mừng 16 hiệu trưởng mầm non đã được Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phân công là cụm trưởng của 16 cụm chuyên môn mầm non.

Làm quen tốt tiếng Anh mầm non, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai - Ảnh 4.

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng cùng trẻ nghe Robot AI kể chuyện

ẢNH: THÚY HẰNG

Trong chương trình hôm nay, đại diện các cơ sở giáo dục mầm non TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm về công tác phối hợp quản lý giáo dục, tạo môi trường giúp trẻ phát triển toàn diện.

Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, trao đổi về "Phối hợp tổ chức đánh giá năng lực làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo" nhấn mạnh vai trò của việc tiếp cận ngoại ngữ ngay từ những năm học đầu đời. 

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, chia sẻ về việc "Hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất thực hiện phương pháp STEM/STEAM trong đơn vị". 

Cô Huỳnh Vũ Ngọc Phương, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh, phường Chợ Quán, chia sẻ về việc "Ứng dụng phần mềm trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ"...

Tin liên quan

Thời AI, tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Giáo viên cần chuẩn bị gì?

Thời AI, tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Giáo viên cần chuẩn bị gì?

Vào lúc 14 giờ 30 hôm nay (31.10), Báo Thanh Niên tổ chức tư vấn trực tuyến chủ đề 'Thời AI và hội nhập, giáo viên cần chuẩn bị những gì?'.

Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Giáo viên là quan trọng nhất

Khám phá thêm chủ đề

tiếng Anh làm quen tiếng Anh tích hợp tiếng Anh đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh tiếng Anh tích hợp mầm non
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận