Làm quen tốt tiếng Anh từ mầm non, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Thông tin về đẩy mạnh việc cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề cập tới trong sáng nay (31.10), tại ngày hội Kết nối phát triển giáo dục mầm non lần 2, năm học 2025-2026.

Chương trình sự tham gia của lãnh đạo Sở GD-ĐT, lãnh đạo các phòng thuộc sở GD-ĐT, cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn TP.HCM và các đơn vị doanh nghiệp tham gia cùng bậc học mầm non của thành phố.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM, tặng hoa chúc mừng 16 hiệu trưởng là cụm trưởng chuyên môn mầm non

ẢNH: THÚY HẰNG

Kết nối để phát triển hơn 5.200 cơ sở mầm non

Tại sự kiện, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của mỗi người. Sau sáp nhập TP.HCM có 5.217 cơ sở giáo dục mầm non, đội ngũ với hơn 44.000 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, đang chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục hơn 521.000 trẻ em.

Bà Châu cho biết để đáp ứng yêu cầu đổi mới, đạt được kết quả trong quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn, phát triển toàn diện và hội nhập quốc tế trong thời gian qua, ngành giáo dục mầm non thành phố xác định huy động nguồn lực xã hội là một giải pháp quan trọng. Điều này thể hiện trong các lĩnh vực như chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy, giúp trẻ làm quen tiếng Anh, cung cấp thực phẩm, học liệu an toàn...

Đặc biệt trong phối hợp trong công tác tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, đến nay có 2.093 cơ sở giáo dục mầm non trên toàn thành phố tổ chức triển khai. Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã thực hiện chủ trương thí điểm tích hợp làm quen tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện.

Cô giáo Trường mầm non Sóc Nâu, phường An Hội Tây, TP.HCM giúp trẻ làm quen tiếng Anh ẢNH: THÚY HẰNG

Các hoạt động được thực hiện theo Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị, mới đây nhất là Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 " của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết thời gian qua, cấp học mầm non thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp về giải pháp công nghệ triển khai cơ sở dữ liệu điện tử quản lý trẻ, đội ngũ, cơ sở vật chất, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố; các giải pháp phần mềm quản lý trường học, hồ sơ điện tử, sổ liên lạc điện tử…

Về triển khai hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, bà Điệp cho hay đến thời điểm hiện tại có 206.81 trẻ em mẫu giáo của TP.HCM được tiếp cận làm quen tiếng Anh. Bà Điệp đề nghị trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục tiếp tục quan tâm, triển khai, để tăng số lượng trẻ mẫu giáo được làm quen tiếng Anh, làm nền tảng khi trẻ vào tiểu học.

Ngày hội Kết nối phát triển giáo dục mầm non lần 2, năm học 2025-2026 diễn ra sáng 31.10 ẢNH: NGUYỄN TÀI

Thí điểm tích hợp tiếng Anh mở rộng, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường

Bà Lê Thụy Mỵ Châu cho biết trong thời gian tới bậc học giáo dục mầm non tại thành phố sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác công - tư trong lĩnh vực chuyển đổi số, học liệu, phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành cùng giáo dục mầm non, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhu cầu, ý tưởng. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các dự án hỗ trợ giáo viên nâng cao năng lực số, thiết kế học liệu số, xây dựng kho tài nguyên dùng chung cho các trường mầm non.

Đồng thời, nhiệm vụ quan trọng khác thúc đẩy, nâng cao chất lượng tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, thí điểm tích hợp tiếng Anh mở rộng, từng bước thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học...

Tại ngày hội, bà Lê Thụy Mỵ Châu cũng tặng hoa, chúc mừng 16 hiệu trưởng mầm non đã được Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phân công là cụm trưởng của 16 cụm chuyên môn mầm non.

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng cùng trẻ nghe Robot AI kể chuyện ẢNH: THÚY HẰNG