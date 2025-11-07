Lạc lối ở Mù Căng Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...
Khi sắc vàng của mùa gặt dần phai, Mù Cang Chải lại mang đến một diện mạo mới, ngọt ngào và lãng mạn hơn. Trên đồi mâm xôi nhỏ (có hai quả đồi mâm xôi, phân biệt theo kích cỡ), thuộc xã Púng Luông, những vạt hoa Chi Pâu nở rộ, khoe sắc hồng tím trải dài như tấm thảm mềm giữa không gian núi rừng tầng tầng lớp lớp.
Loài hoa này do người Mông trồng để làm đẹp cho bản làng, sau đó được cải tạo thành điểm du lịch cộng đồng. Với thời gian nở kéo dài tới 6 - 7 tháng, đồi hoa Chi Pâu trở thành nơi check-in lý tưởng nối tiếp mùa lúa chín.
Từ trung tâm Mù Cang Chải, du khách có thể thuê xe ôm chạy khoảng hơn 10 km men theo cung đường đèo ngoạn mục để tới thôn Hấu Đề. Giữa tiết trời se lạnh đầu đông, sắc hồng của hoa Chi Pâu càng trở nên nổi bật trên nền trời xanh.
