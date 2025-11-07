Lạc lối ở Mù Căng Chải mùa hoa Chi Pâu

Khi sắc vàng của mùa gặt dần phai, Mù Cang Chải lại mang đến một diện mạo mới, ngọt ngào và lãng mạn hơn. Trên đồi mâm xôi nhỏ (có hai quả đồi mâm xôi, phân biệt theo kích cỡ), thuộc xã Púng Luông, những vạt hoa Chi Pâu nở rộ, khoe sắc hồng tím trải dài như tấm thảm mềm giữa không gian núi rừng tầng tầng lớp lớp.

Loài hoa này do người Mông trồng để làm đẹp cho bản làng, sau đó được cải tạo thành điểm du lịch cộng đồng. Với thời gian nở kéo dài tới 6 - 7 tháng, đồi hoa Chi Pâu trở thành nơi check-in lý tưởng nối tiếp mùa lúa chín.

Từ trung tâm Mù Cang Chải, du khách có thể thuê xe ôm chạy khoảng hơn 10 km men theo cung đường đèo ngoạn mục để tới thôn Hấu Đề. Giữa tiết trời se lạnh đầu đông, sắc hồng của hoa Chi Pâu càng trở nên nổi bật trên nền trời xanh.

Dù không còn lúa chín nhưng thung lũng hoa trải dài khắp các triền núi ở Mù Căng Chải thời điểm này cũng khiến du khách lạc lối Ảnh: Mai Vọng

Cả sườn đồi phủ kín sắc tím hoa mào gà, đan xen giữa nền ruộng bậc thang xanh vàng đang vào vụ chín muộn ẢNH: LÊ NAM

Du khách thoải mái checkin giữa cánh động hoa bạt ngạt, trải dài đến vô tận... ở Đồi Mâm Xôi nhỏ Ảnh: Hà Mai

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh đồi khiến du khách nội địa đặt chân tới đây thêm tự hào về vẻ đẹp của đất nước ẢNH: LÊ NAM

Đến Mù Căng Chải "lệch múi giờ", du khách còn có một đặc quyền, đó là làm chủ cả một khung cảnh thiên nhiên lãng mạnh và khoáng đạt. Điều mà vào cao điểm lúa chín không thể có được khi dòng người ùn ùn đổ về đây để chụp ruộng bậc thang nổi tiếng Ảnh: Hà Mai

Mùa gặp đi qua, mùa hoa lại tới, đến Mù Cang Chải những ngày sau mưa lũ mới thấy sức sống mãnh liệt của vùng cao Tây Bắc. Cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ xen lẫn sắc xanh của lá rừng và mây trời... Lòng bỗng rộn ràng câu thơ của tiền nhân: "Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta..."



