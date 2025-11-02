Chợ chó Bắc Hà tấp nập trong mưa rét

Sáng chủ nhật đầu tháng 11, chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) nhộn nhịp trong làn mưa lất phất. Cái rét vùng cao không ngăn được bước chân bà con các dân tộc và du khách khắp nơi đổ về. Từ 8 giờ sáng, con dốc dẫn vào chợ đông nghẹt người.

Nhiều người thường cho lai giữa chó Dingo với Bắc Hà hoặc H’Mông để tạo giống khỏe, dễ nuôi, vừa trông nhà vừa săn được ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ du khách trong nước, người nước ngoài cũng háo hức khám phá phiên chợ nổi tiếng bậc nhất vùng Tây Bắc. Từng tốp khách Tây dắt tay nhau đi dọc lối chợ, vừa thưởng thức bánh hạt dẻ nóng hổi, phở gà đen, thịt lợn gác bếp, vừa ngạc nhiên trước khu chợ chó ngoài trời.

Chó Bắc Hà là một trong bốn giống chó bản địa quý của Việt Nam, cùng với H'Mông cộc đuôi, Dingo Đông Dương và Phú Quốc nhưng có bộ lông dày hai lớp, đuôi cong hình bông lau, thân hình vạm vỡ và đôi mắt sáng thông minh.

Chó Bắc Hà có lông dày hai lớp, xù và chống lạnh tốt, đặc biệt phù hợp với khí hậu vùng cao ẢNH: LÊ NAM

Từ lâu, người H'Mông xem chó Bắc Hà như bạn đồng hành trung thành trong những chuyến đi rừng, trông nhà và săn thú. Chúng nổi tiếng với tính gan dạ, khỏe mạnh, trung thành và cực kỳ cảnh giác. Nhờ vẻ đẹp hoang dã và bản tính thông minh, chó Bắc Hà ngày nay không chỉ được nuôi ở vùng cao mà còn được nhiều người yêu thích ở miền xuôi, thậm chí xuất khẩu sang nước ngoài.

Những con chó con Bắc Hà tầm 2-3 tháng tuổi, lông bông xù, mũi to và trán rộng, đúng “tướng gấu” mà người dân địa phương hay gọi ẢNH: LÊ NAM

Đứng bên sườn dốc, chị Xuyên (40 tuổi, người địa phương) mang ba chú chó con lông nâu sậm ra chợ bán. Trời mưa lất phất, đàn chó nhỏ co rụm nép vào nhau dưới chân chủ. Chị Xuyên kể: "Cả lứa có tám con, chó mẹ nặng gần 30 kg, là chó Bắc Hà thuần. Nhà nuôi nhiều quá không kham nổi nên tranh thủ ngày chủ nhật mang mấy con nhỏ ra bán, chứ để lại cũng tội".

Khách hỏi mua, trả 500.000 đồng mỗi con, chị lắc đầu, nói phải 600.000 đồng/con mới bán. "Bình thường tôi đi lắp mạng Viettel, bận tối ngày, chăm chồng con còn chẳng kịp nên không thể nuôi thêm đàn chó nhỏ này được", chị cười rồi lại quay xuống lau những giọt mưa rơi trên lưng đàn chó.

3 chú chó con của chị Xuyên (bìa phải ảnh) là giống chó Bắc Hà loại lông ngắn hoặc chó lai ẢNH: LÊ NAM

Cách đó không xa, một ông cụ người Mông đội mưa đứng bên mép chợ, tay cầm sợi dây buộc chú chó nhỏ lấm tấm bùn đất. Ông mang hai con chó con xuống chợ từ sớm, đã bán được 1 con từ sớm cho khách du lịch.

Nói tiếng Kinh không sõi, ông chỉ bập bẹ vài câu đủ để trả giá và gật đầu khi khách đồng ý mua. Mỗi con chó được ông rao giá cao hơn những người bán khác đôi chút, ông nói "chó nhà khỏe, ăn tốt chạy nhanh lắm".

Vài năm trở lại đây, chợ chó Bắc Hà không chỉ là nơi mua bán của người dân vùng cao mà còn thu hút nhiều YouTuber và chủ kênh video trực tuyến từ khắp nơi tìm đến. Họ sẵn sàng đứng hàng giờ giữa tiết trời lạnh buốt, vừa livestream, vừa quay cận cảnh từng chú chó để giới thiệu cho người xem trên mạng.

Nhiều khán giả tò mò muốn khám phá chợ phiên vùng cao đã không ngần ngại đặt mua chó qua các buổi phát trực tiếp, thậm chí chuyển tiền nhờ người làm video mạng mua hộ rồi gửi xe xuống tận miền xuôi.

Đây là chó Bắc Hà thuần chủng hoặc lai nhẹ, đặc trưng của vùng này ẢNH: LÊ NAM

Chó ở chợ Bắc Hà phần lớn do người dân địa phương mang xuống bán, nên giá không cố định mà tùy vào "nhìn mặt khách" và tướng con vật. Giá của chó con lai Bắc Hà thường khoảng 500.000-700.000 đồng/con, chó thuần lông xù hoặc tướng đẹp có thể 2-3 triệu đồng, chó trưởng thành từ 3-7 triệu đồng. Cách trả giá là nên hỏi nhẹ nhàng, cười thân thiện, tránh trả quá thấp vì người dân vùng cao ít nói thách mà trọng sự chân thành.

Loài chó này được người H’Mông nuôi để săn, trông nhà và bảo vệ nương rẫy, nổi tiếng với tính trung thành, gan dạ và chịu lạnh tốt ẢNH: LÊ NAM

Tấp nập chợ chó Bắc Hà sáng chủ nhật ẢNH: LÊ NAM

Theo những người có kinh nghiệm mua chó ở Bắc Hà, nên quan sát kỹ, chọn chó có mắt sáng, lông bóng, đuôi cong, không run rẩy hay xù lông khi chạm. Nên đi sớm từ 7-9 giờ sáng, khi chợ đông nhất, dễ chọn được chó khỏe và giá còn mềm. Một vài người bán có thể không rành tiếng Kinh, nên cách giao tiếp tốt nhất là ra dấu hoặc nhờ người địa phương phiên dịch.