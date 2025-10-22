Chùm tour ẩm thực mới của TP.HCM có gì hấp dẫn khách du lịch?

Sáng 22.10, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức họp báo công bố Chương trình Du lịch Ẩm Thực TP.HCM 2025. Đây là lần đầu tiên thành phố giới thiệu một chùm tour chuyên đề ẩm thực với hơn 20 sản phẩm hoàn toàn mới, do các doanh nghiệp lữ hành cùng phối hợp thiết kế.

TP.HCM xây dựng các sản phẩm du lịch ẩm thực để khẳng định vị thế "thiên đường ẩm thực" ẢNH: AN BIÊN

Theo Sở Du lịch, việc ra mắt chùm tour này nằm trong chiến lược đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch chính, thực hiện Đề án Phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM hiện sở hữu 681 tài nguyên du lịch đủ điều kiện phát triển thành các điểm đến đặc trưng, trải dài từ đô thị sôi động đến vùng ven sông, làng nghề, biển đảo và khu sinh thái.

"Với sự đa dạng và giàu bản sắc của các chương trình du lịch ẩm thực, TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch quốc tế, một điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch thế giới", bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu.

Nếu các "food tour" trước đây chỉ gói gọn trong những con phố ẩm thực thì chùm tour mới mở rộng phạm vi ra toàn vùng Đông Nam bộ. Một hành trình tiêu biểu là tour Hành trình ẩm thực TP.HCM - Bình Dương - Vũng Tàu (3 ngày 2 đêm) của TST Tourist, đưa du khách thưởng thức phở Sâm Ngọc Linh, tham quan phim trường Windmill, chùa Bà Thiên Hậu rồi tiếp tục xuống biển ăn bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu, check-in Suối Bên Biển Café và tham quan Bảo tàng Vũ khí cổ. Mỗi điểm đến là một câu chuyện, từ món ăn, con người cho đến văn hóa địa phương được kể bằng ngôn ngữ của vị giác.

Bánh khọt Vũng Tàu nổi tiếng lâu nay ẢNH: MINH TÂM

Với du khách yêu trải nghiệm độc đáo, tour "From Farm to Bar" tại Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra hành trình "từ trang trại đến thanh sô côla". Tại OCA Cacao Farm, khách có thể tham quan vườn cacao, thử làm sô cô la thủ công và thưởng thức tiệc buffet cacao.

Không cần đi xa, du khách vẫn có thể "nếm" trọn tinh hoa ẩm thực Sài Gòn ngay trong nội đô với những chương trình ngắn trong ngày. Tour "Vespa Lê La - Local Street Eats" (Saigontourist) cho phép du khách lên chiếc Vespa cổ, dạo qua các con hẻm nổi tiếng để thưởng thức bánh mì, bánh xèo, chè, hải sản nướng… đây là những món ăn làm nên linh hồn ẩm thực đường phố.

Tiệm Chè Bé (trong chợ Bến Thành) có tới 18 loại chè khác nhau, khách vào chợ thường ghé ăn ẢNH: CTV

Trong khi đó, tour "Tinh hoa ẩm thực TP.HCM" (của TST Tourist) lại gợi ký ức Sài Gòn xưa với bánh quẩy chấm cà phê Bơ Bretel, bánh ướt chồng dĩa, và ngắm thành phố về đêm từ tầng cao Social Club Saigon. Còn với những ai ưa khám phá phong cách sống mới, tour "Food Tour theo cách Gen Z" (Chim Cánh Cụt Travel) mang đến hành trình thú vị như đi chợ Bến Thành chọn nguyên liệu, học nấu ăn tại Madame Lam, rồi kết thúc bằng trải nghiệm đua xe Go Kart. Đây là dạng tour "ẩm thực kết hợp giải trí" dành riêng cho giới trẻ.

Khách nước ngoài dạo chơi phố phường, trải nghiệm ẩm thực tại TP.HCM bằng nhiều loại hình phương tiện khác nhau ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ tập trung vào ăn uống, nhiều tour trong chùm sản phẩm mới còn lồng ghép yếu tố ẩm thực xanh và bền vững. Tiêu biểu là "Khám phá Hikari Tokyu Bình Dương". Du khách được tìm hiểu mô hình aquaponics (nuôi trồng tuần hoàn), hệ thống compost (xử lý rác hữu cơ thành phân bón sinh học) và các nhà hàng sử dụng năng lượng mặt trời, vật liệu tái chế.

Ngoài ra, du khách có thể tham gia M.O.M Cooking Class để học nấu các món ngon của ẩm thực Việt như bánh xèo, bò lá lốt, gỏi hoa chuối… Tham gia workshop làm sô cô la thủ công tại cửa hàng Chocoland, tự tay chế biến thanh sô cô la và mang về làm quà. Những mô hình trải nghiệm này được nhiều khách quốc tế và giới trẻ trong nước yêu thích.

Với hương vị đặc trưng, mẫu mã đẹp mắt, các sản phẩm sô cô la Việt Nam ngày càng hấp dẫn thực khách trong và ngoài nước ẢNH: LÊ NAM

Sở Du lịch TP.HCM kỳ vọng, chuỗi sản phẩm này sẽ góp phần đưa lượng khách quốc tế đạt mốc 10 triệu lượt và doanh thu 290.000 tỉ đồng trong năm 2025, đồng thời tạo đà cho giai đoạn phát triển mới.



