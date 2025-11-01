TP.HCM có nơi luộc trứng không cần đun nước, ăn lòng đào siêu ngon!

Giữa làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ mặt suối, du khách tò mò thả những quả trứng gà vào chiếc rổ tre nhỏ, nhẹ tay hạ xuống hố khoáng đang sôi ùng ục. Chỉ mất khoảng 7-10 phút, trứng đã chín tới, nếu muốn chín kỹ thì để thêm 5 phút.

Khi vớt lên, lòng đào dẻo quẹo, vẫn còn ấm nóng, tỏa mùi thơm nhẹ. Trứng chấm cùng muối tiêu vắt tắc và rau răm, vị béo bùi lan tỏa trong miệng khiến ai nấy thích thú.

Trứng lòng đào nóng hổi, dẻo thơm luộc từ nước khoáng nóng tự nhiên, mời du khách dùng ngay ẢNH: LÊ NAM

"Lần đầu tiên tôi được luộc trứng mà không cần nồi niêu, chỉ dùng nước suối tự nhiên. Ăn trứng nóng hổi giữa khung cảnh rừng xanh, cảm giác như được 'nạp pin' lại năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng", chị Hoàng Tuyết (du khách từ TP.HCM) chia sẻ.

Anh Quốc Cơ cùng bà xã vừa xuýt xoa, vừa nâng niu vì sợ bể lòng đào bên trong. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tò mò xem vị trứng luộc thì khoáng nước nóng khác gì với nước mình đun thế nào, tôi vừa ăn vừa xuýt xoa, trứng rất thơm".

Nghệ sĩ Quốc Cơ, là một trong những du khách tại đây có trải nghiệm vừa bóc trứng vừa xuýt xoa vì sợ bể mất lòng đào ẢNH: LÊ NAM

Ở khu vực này có khoảng gần 20 điểm luộc trứng bằng nước nóng tự nhiên, luôn sôi 24/24, khách chỉ cần mua trứng gà, sau đó bỏ vào giỏ và thả xuống "hố nước". Thời gian chờ đợi sẽ khoảng chờ thú vị, để mọi người có cơ hội trò chuyện, kết nối và tận hưởng thiên nhiên trong lành.

Trải nghiệm luộc trứng từ nguồn nước nóng tự nhiên này nằm trong khu Minera Hot Springs Bình Châu, thuộc quần thể rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM). Đây được xem là nguồn khoáng nóng tự nhiên duy nhất ở miền Nam, với nhiệt độ nước dao động từ 37 đến 82 độ C, được hình thành từ mạch nước ngầm chảy qua tầng địa chất hàng triệu năm.



Du khách mua trứng gà tươi và thả vào hố nước nóng ẢNH: LÊ NAM

Theo các chuyên gia, khoáng chất tại đây chứa hàm lượng silic, lưu huỳnh và natri clorua, có tác dụng giảm đau nhức cơ, lưu thông máu, cải thiện da và phục hồi năng lượng. Vì vậy, bên cạnh tắm khoáng, du khách còn có thể trải nghiệm xông hơi khoáng, tắm bùn, thuỷ trị liệu, spa trị liệu quốc tế, hoặc đơn giản là ngâm mình thư giãn giữa không gian rừng xanh mát.

Trong những năm gần đây, xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) ngày càng được ưa chuộng. Nhiều người chọn rời thành phố cuối tuần để tìm về không gian thiên nhiên, nơi có thể thư giãn cả thể chất lẫn tinh thần. Bình Châu trở thành một trong những điểm đến tiêu biểu của xu hướng này ở miền Nam, nhờ kết hợp được nghỉ dưỡng, trị liệu và trải nghiệm tự nhiên.

Không chỉ hấp dẫn khách trong nước, Minera Bình Châu còn được giới thiệu như một "oasis tái tạo năng lượng" cho khách quốc tế. Khu du lịch hiện cung cấp nhiều dịch vụ theo chuẩn quốc tế, từ hồ khoáng ngoài trời, phòng xông hơi đá muối Himalaya, khu spa chăm sóc da bằng khoáng nóng, đến resort giữa rừng với 106 phòng nghỉ cao cấp.

Du khách thích thú ngắm nhìn các hố luộc trứng bằng nước nóng tự nhiên và thưởng thức trứng gà lòng đào ẢNH: LÊ NAM

Ông Nguyễn Hải Âu, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết: "Nơi đây sở hữu khoáng nóng rất độc đáo, một lợi thế hiếm có, mang lại giá trị đặc biệt cho khách hàng. Nếu ở nơi khác du khách chỉ nghỉ ngơi, thì ở đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghỉ dưỡng và tái tạo. Khoáng tự nhiên giúp lưu thông máu, giảm đau mỏi, phục hồi da, và khi kết hợp với spa trị liệu chuẩn quốc tế, hiệu quả còn được nhân đôi".

Sau Covid-19, du lịch sức khỏe trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là nhóm khách nội địa. Tuy nhiên, khu nghỉ dưỡng này đang hướng tới mở rộng thị trường châu Âu và Đông Âu, kỳ vọng trong tương lai gần 40% khách sẽ là khách quốc tế.

Khoảng gần 20 hố nước khoáng nóng tại đây có thể luộc trứng ẢNH: LÊ NAM

"Mỗi ngày, khu có thể đón tới 2.000 khách, bao gồm cả lưu trú và khách tắm khoáng, trị liệu. Với vị trí thuận lợi khi hạ tầng giao thông miền Nam ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành và tuyến cao tốc nối TP.HCM - Hồ Tràm - Bình Châu, chúng tôi tin điểm đến này sẽ trở thành trung tâm du lịch khoáng nóng hàng đầu Việt Nam", đại diện nói thêm.

Trứng gà lòng đào dẻo thơm, ăn tốt cho sức khoẻ

Sau khi tắm khoáng, ngâm chân hay luộc vài quả trứng nóng hổi, du khách có thể ghé khu spa, nghỉ đêm tại resort, hoặc khám phá rừng Bình Châu Phước Bửu kề bên. Một chuyến đi ngắn cuối tuần, cách trung tâm thành phố khoảng 150 km, phù hợp để phục hồi, chữa lành và tìm lại sự cân bằng thân tâm trí giữa thiên nhiên.