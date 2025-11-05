Mây săn người trên đỉnh Fansipan

Thực ra không cần lên đỉnh Fansipan mà ngay từ Sa Pa vào khu du lịch Sun World Fansipan Legend, nhiều đoạn đèo sương mù đặc quánh bao phủ khiến chúng tôi thót tim dù bác tài đã trấn an: "Chỉ cần nhìn vào tim đường mà đi, không sao cả!".

Mùa này sương, mây là "đặc sản" của Lào Cai nói chung và Sa Pa nói riêng. Nó có thể khiến bạn không chiêm ngưỡng trọn vẹn phong cảnh hùng vĩ cũng như các công trình thế kỉ mà bàn tay, khối óc của người Việt tạo ra. Nhưng đi trong sương mù để lên "nóc nhà Đông Dương" là một cảm giác phải có trong đời

9 giờ 30, chúng tôi có mặt tại nhà ga cáp treo. Trời mưa lất phất, sương trắng phủ kín lối. Dù vậy, dòng người vẫn nườm nượp đổ về. Trong đó có rất nhiều du khách quốc tế hồ hởi xếp hàng chờ, máy ảnh luôn sẵn sàng trên tay.

Cabin rời ga, lướt nhẹ qua thung lũng Mường Hoa. Những thửa ruộng bậc thang xếp tầng như sóng lúa vàng ẩn hiện dưới màn sương trắng. Sau vài phút, mây phủ dày đến mức ngay cả đứng gần, cũng chỉ còn thấy khuôn mặt nhau lờ mờ. Đây đúng nghĩa là mây săn người chứ không phải người săn mây.

Ở một độ cao nhất định, trời bỗng trong vắt như chiều lòng du khách phương xa, những thửa ruộng bậc thang xếp tầng như sóng ẩn hiện dưới làn sương trắng ẢNH: LÊ NAM

Càng lên cao, mây càng nhiều. Dòng người đi trong mây là hình ảnh lãng mạn tuyệt đẹp mà ai cũng muốn lưu lại. Có thể nói, đến Fansipan thời điểm này bạn không cần "săn mây", bởi "mây săn người" ở khắp nơi.

Và cách nhà ga cáp treo khoảng 100m, Bản Mây nhỏ xinh nép mình nơi chân núi Fansipan hớp hồn du khách khi tái hiện đầy đủ tinh hoa văn hóa của 5 đồng bào dân tộc thiểu số H'Mong, Tày, Giáy, Xa Phó, Dao Đỏ.

Đúng như tên gọi, Bản Mây được bao phủ bởi mây mù những ngày cuối Thu đầu Đông, mê hoặc từ bước chân đầu tiên.... Hãy đến gặp gỡ những thế hệ trẻ vùng cao và những nhóm nghệ nhân bản địa luôn có mặt tại đây. Họ chính là những người phục dựng Bản Mây gần nhất với không gian sinh hoạt truyền thống của 5 dân tộc thiểu số H’Mong, Dao, Kinh, Tày, Giáy, Xa Phó... phía sau cánh "cổng làng" này....

Nhưng ấn tượng và xúc động hơn cả là Lễ thượng cờ trên đỉnh thiêng Fasipan. Hình ảnh Quốc kỳ đỏ rực tung bay giữa nền sương bạc. Tất cả du khách đều đứng trang nghiêm, tay đặt lên ngực, mắt dõi theo lá cờ nghe Quốc ca Việt Nam vang lên giữa bao la đất trời. Giây phút ấy, tất cả cùng hòa chung trong niềm tự hào, không chỉ của riêng người Việt Nam mà của cả những ai yêu mến mảnh đất này.

Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời đất bao la, thiêng liêng và xúc động. Dù đang ở đâu, tất cả các du khách cũng dồn về đây để chứng kiến lễ Thượng Cờ

Đó là khoảnh khắc trái tim mỗi người Việt Nam lại ngân lên câu hát "Tổ quốc trong tim ta"

Quốc ca Việt Nam vang lên giữa không trung, kết nối mọi trái tim cùng hướng về tổ quốc

Ngày trở xuống Sa Pa, sương vẫn phủ kín, nhưng trong lòng ai cũng bừng sáng. Fansipan hôm nay đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, không chỉ là điểm đến du lịch, mà là biểu tượng cho khát vọng chinh phục của người Việt.

Lên đỉnh Fansipan để thấy đất nước đẹp vô cùng, để thấy tình yêu tổ quốc dâng tràn nơi trái tim. Đó là lí do người Việt Nam đi đâu cũng nhớ và tự hào quê hương



