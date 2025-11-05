Mây săn người trên đỉnh Fansipan

Thực ra không cần lên đỉnh Fansipan mà ngay từ Sa Pa vào khu du lịch Sun World Fansipan Legend, nhiều đoạn đèo sương mù đặc quánh bao phủ khiến chúng tôi thót tim dù bác tài đã trấn an: "Chỉ cần nhìn vào tim đường mà đi, không sao cả!".
9 giờ 30, chúng tôi có mặt tại nhà ga cáp treo. Trời mưa lất phất, sương trắng phủ kín lối. Dù vậy, dòng người vẫn nườm nượp đổ về. Trong đó có rất nhiều du khách quốc tế hồ hởi xếp hàng chờ, máy ảnh luôn sẵn sàng trên tay.
Cabin rời ga, lướt nhẹ qua thung lũng Mường Hoa. Những thửa ruộng bậc thang xếp tầng như sóng lúa vàng ẩn hiện dưới màn sương trắng. Sau vài phút, mây phủ dày đến mức ngay cả đứng gần, cũng chỉ còn thấy khuôn mặt nhau lờ mờ. Đây đúng nghĩa là mây săn người chứ không phải người săn mây.
Và cách nhà ga cáp treo khoảng 100m, Bản Mây nhỏ xinh nép mình nơi chân núi Fansipan hớp hồn du khách khi tái hiện đầy đủ tinh hoa văn hóa của 5 đồng bào dân tộc thiểu số H'Mong, Tày, Giáy, Xa Phó, Dao Đỏ.
Nhưng ấn tượng và xúc động hơn cả là Lễ thượng cờ trên đỉnh thiêng Fasipan. Hình ảnh Quốc kỳ đỏ rực tung bay giữa nền sương bạc. Tất cả du khách đều đứng trang nghiêm, tay đặt lên ngực, mắt dõi theo lá cờ nghe Quốc ca Việt Nam vang lên giữa bao la đất trời. Giây phút ấy, tất cả cùng hòa chung trong niềm tự hào, không chỉ của riêng người Việt Nam mà của cả những ai yêu mến mảnh đất này.
Ngày trở xuống Sa Pa, sương vẫn phủ kín, nhưng trong lòng ai cũng bừng sáng. Fansipan hôm nay đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, không chỉ là điểm đến du lịch, mà là biểu tượng cho khát vọng chinh phục của người Việt.
