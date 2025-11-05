Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Mây săn người trên đỉnh Fansipan

Phương Nam
Phương Nam
05/11/2025 09:22 GMT+7

Lên Fansipan thời điểm này không phải là để săn mây mà chính xác là "mây săn người' trên nóc nhà Đông Dương'. Đó là một cảm giác "phải trải qua một lần trong đời" với chúng tôi cũng như nhiều du khách nước ngoài đang có mặt tại SaPa dịp cuối thu đầu đông.

Thực ra không cần lên đỉnh Fansipan mà ngay từ Sa Pa vào khu du lịch Sun World Fansipan Legend, nhiều đoạn đèo sương mù đặc quánh bao phủ khiến chúng tôi thót tim dù bác tài đã trấn an: "Chỉ cần nhìn vào tim đường mà đi, không sao cả!".

Mây săn người trên đỉnh Fansipan- Ảnh 1.

Mùa này sương, mây là "đặc sản" của Lào Cai nói chung và Sa Pa nói riêng. Nó có thể khiến bạn không chiêm ngưỡng trọn vẹn phong cảnh hùng vĩ cũng như các công trình thế kỉ mà bàn tay, khối óc của người Việt tạo ra. Nhưng đi trong sương mù để lên "nóc nhà Đông Dương" là một cảm giác phải có trong đời

9 giờ 30, chúng tôi có mặt tại nhà ga cáp treo. Trời mưa lất phất, sương trắng phủ kín lối. Dù vậy, dòng người vẫn nườm nượp đổ về. Trong đó có rất nhiều du khách quốc tế hồ hởi xếp hàng chờ, máy ảnh luôn sẵn sàng trên tay. 

Cabin rời ga, lướt nhẹ qua thung lũng Mường Hoa. Những thửa ruộng bậc thang xếp tầng như sóng lúa vàng ẩn hiện dưới màn sương trắng. Sau vài phút, mây phủ dày đến mức ngay cả đứng gần, cũng chỉ còn thấy khuôn mặt nhau lờ mờ. Đây đúng nghĩa là mây săn người chứ không phải người săn mây. 

Mây săn người trên đỉnh Fansipan- Ảnh 2.

Ở một độ cao nhất định, trời bỗng trong vắt như chiều lòng du khách phương xa, những thửa ruộng bậc thang xếp tầng như sóng ẩn hiện dưới làn sương trắng

ẢNH: LÊ NAM

Mây săn người trên đỉnh Fansipan- Ảnh 3.

Càng lên cao, mây càng nhiều. Dòng người đi trong mây là hình ảnh lãng mạn tuyệt đẹp mà ai cũng muốn lưu lại. Có thể nói, đến Fansipan thời điểm này bạn không cần "săn mây", bởi "mây săn người" ở khắp nơi.

Và cách nhà ga cáp treo khoảng 100m, Bản Mây nhỏ xinh nép mình nơi chân núi Fansipan hớp hồn du khách khi tái hiện đầy đủ tinh hoa văn hóa của 5 đồng bào dân tộc thiểu số H'Mong, Tày, Giáy, Xa Phó, Dao Đỏ. 

Mây săn người trên đỉnh Fansipan- Ảnh 4.

Đúng như tên gọi, Bản Mây được bao phủ bởi mây mù những ngày cuối Thu đầu Đông, mê hoặc từ bước chân đầu tiên.... Hãy đến gặp gỡ những thế hệ trẻ vùng cao và những nhóm nghệ nhân bản địa luôn có mặt tại đây. Họ chính là những người phục dựng Bản Mây gần nhất với không gian sinh hoạt truyền thống của 5 dân tộc thiểu số H’Mong, Dao, Kinh, Tày, Giáy, Xa Phó... phía sau cánh "cổng làng" này....

Nhưng ấn tượng và xúc động hơn cả là Lễ thượng cờ trên đỉnh thiêng Fasipan. Hình ảnh Quốc kỳ đỏ rực tung bay giữa nền sương bạc. Tất cả du khách đều đứng trang nghiêm, tay đặt lên ngực, mắt dõi theo lá cờ nghe Quốc ca Việt Nam vang lên giữa bao la đất trời. Giây phút ấy, tất cả cùng hòa chung trong niềm tự hào, không chỉ của riêng người Việt Nam mà của cả những ai yêu mến mảnh đất này.

Mây săn người trên đỉnh Fansipan- Ảnh 5.

Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời đất bao la, thiêng liêng và xúc động. Dù đang ở đâu, tất cả các du khách cũng dồn về đây để chứng kiến lễ Thượng Cờ

Mây săn người trên đỉnh Fansipan- Ảnh 6.

Đó là khoảnh khắc trái tim mỗi người Việt Nam lại ngân lên câu hát "Tổ quốc trong tim ta"

Mây săn người trên đỉnh Fansipan- Ảnh 7.

Quốc ca Việt Nam vang lên giữa không trung, kết nối mọi trái tim cùng hướng về tổ quốc

Ngày trở xuống Sa Pa, sương vẫn phủ kín, nhưng trong lòng ai cũng bừng sáng. Fansipan hôm nay đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, không chỉ là điểm đến du lịch, mà là biểu tượng cho khát vọng chinh phục của người Việt.

Mây săn người trên đỉnh Fansipan- Ảnh 8.

Lên đỉnh Fansipan để thấy đất nước đẹp vô cùng, để thấy tình yêu tổ quốc dâng tràn nơi trái tim. Đó là lí do người Việt Nam đi đâu cũng nhớ và tự hào quê hương


Tin liên quan

Chợ chó Bắc Hà tấp nập trong mưa rét

Chợ chó Bắc Hà tấp nập trong mưa rét

Giữa mưa lạnh, chợ chó vùng cao vẫn tấp nập kẻ mua người bán. Tiếng rao, tiếng cười rộn ràng, tạo nên bức tranh sinh động chỉ có ở Bắc Hà mỗi sáng chủ nhật.

TP.HCM có nơi luộc trứng không cần đun nước, ăn lòng đào siêu ngon!

Dấu ấn mới của hành trình nghỉ dưỡng giữa vịnh di sản

Khám phá thêm chủ đề

Sa Pa Khu du lịch Sun World Fansipan Legend Sun Group thung lũng Mường Hoa Sương mù fansipan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận