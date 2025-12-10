Người trẻ mong chờ gì từ sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên?

Từ sớm, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Đường sách TP.HCM, hào hứng tham gia buổi giao lưu và ra mắt Tủ sách Thanh Niên - Thanh Niên Book. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên.

Thông điệp ý nghĩa từ Tủ sách Thanh Niên

Tủ sách Thanh Niên lựa chọn đa dạng chủ đề như kinh tế, văn hóa, lịch sử, giáo dục, y tế, khoa học, phóng sự báo chí hay truyện ngắn hay từ các chuyên trang, chuyên mục được đăng tải trên Báo Thanh Niên và các bài viết đoạt giải trong các cuộc thi viết do Thanh Niên tổ chức. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn thực hiện các hoạt động như ngày hội đọc sách, tọa đàm, kết nối tài trợ sách, vận động đóng góp từ cộng đồng, tổ chức sự kiện và truyền thông: ra mắt sách, talkshow, workshop với tác giả…

Đông đảo khách mời có mặt tại sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên tại Đường sách TP.HCM Ảnh: Độc Lập

Thông qua đó, Báo Thanh Niên mong muốn tiếp tục trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy thông qua những trang sách, kết nối các thế hệ độc giả bằng những câu chuyện đẹp, chân thật, giàu cảm hứng sáng tạo, cống hiến. Đây cũng là hoạt động vừa mang tinh thần văn hóa và đầy trách nhiệm của Báo Thanh Niên trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa đọc, mà gần đây nhất là Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020, định hướng 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (2017).

Ca sĩ Hoàng Trang thể hiện ca khúc Hoa xuân ca, mở đầu cho sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên Ảnh: Độc Lập

Từ thông điệp ý nghĩa đó, hoạt động ra mắt Tủ sách Thanh Niên nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và lẫn giới chuyên môn. Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP.HCM đánh giá đây là mô hình xuất bản đọc đáo, mang bản sắc riêng của Báo Thanh Niên. Tủ sách cung cấp cho bạn đọc những tác phẩm chất lượng, gần gũi với đời sống, đa dạng trong thể loại. "Đồng thời, đây cũng là dòng sách rất phù hợp với đoàn viên, thanh niên, sinh viên, bởi nội dung mang tính giáo dục, thời sự và định hướng rõ ràng", Giám đốc Đường sách TP.HCM cho hay.

Có mặt từ sớm tại sự kiện, bạn Như Quỳnh, sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM cho biết đam mê đọc sách bắt đầu từ khi còn học THPT. Một trong những nguồn cảm hứng giúp cô gái này duy trì sự say mê đến từ sự lan tỏa của Hoa hậu Lương Thùy Linh. Tham dự sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên, ngoài để tiếp thêm nguồn cảm hứng đọc sách, Như Quỳnh mong muốn được gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của Hoa hậu Lương Thùy Linh về cách vận dụng những kiến thức của sách trong đời sống.

Thúy Hằng (trái) và Như Quỳnh (phải) có mặt từ sớm để tham dự sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên Ảnh: L.X

Thúy Hằng - Sinh viên Trường đại học Văn Hiến biết đến sự kiện ra mắt Tủ sách TP.HCM thông qua sự giới thiệu của thầy cô. Cảm thấy đây là hoạt động có ích cho hành trình học tập, đặc biệt là cho sở thích đọc sách của mình và có sự góp mặt của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nên cô quyết định tham gia. Bên cạnh đó, cô gái cho biết bản thân cũng là một bạn đọc của Báo Thanh Niên nên mong chờ những tác phẩm được giới thiệu trong sự kiện lần này.

Hoa hậu Lương Thùy Linh - đại sứ văn hóa đọc cho rằng sự ra mắt của Tủ sách Thanh Niên tại Đường sách TP.HCM mang ý nghĩa tích cực, nhân văn. Theo Miss World Vietnam 2012, những không gian như thế này sẽ góp phần khơi gợi lại cảm hứng đọc, để sách trở thành người bạn đồng hành quen thuộc trong đời sống thường ngày.

Lương Thùy Linh cho biết ấn tượng với cuốn sách Sống đẹp với những câu chuyện ý nghĩa. Cô chia sẻ: “Đây sẽ là một người bạn để nuôi dưỡng tâm hồn”.

