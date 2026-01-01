Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bến xe Miền Đông mới vắng khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, vì sao?

Phan Diệp - Phạm Hữu
01/01/2026 05:30 GMT+7

Tết Dương lịch năm 2026, bến xe miền Đông được dự báo số lượng khách sẽ tăng hơn ngày thường, nhưng không đáng kể. Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 31.12.2025 cho thấy khách về quê qua bến xe không quá đông, vì sao?

Khoảng 17 giờ ngày 31.12.2025, tại bến xe miền Đông mới (phường Long Bình, TP.HCM), PV Thanh Niên ghi nhận thấy lượng khách đến đây để về quê không quá đông. Sảnh chờ của bến xe vẫn còn nhiều chỗ trống.

Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó giám đốc bến xe miền Đông mới cho biết trong thời gian vừa qua đã triển khai nhiều giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải tại bến xe hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động của bến xe vẫn còn nhiều khó khăn do tình trạng bến cóc, xe dù, xe trá hình...  tại các nơi trong trung tâm thành phố; đón trả khách, hàng hóa không đúng quy định.

Ngoài ra, đại diện Ban giám đốc bến xe miền Đông mới cũng cho biết hiện tại hạ tầng giao thông và các phương thức vận tải kết nối với bến xe chưa hoàn thiện.

Bến xe Miền Đông mới vắng khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, vì sao? - Ảnh 1.

Bến xe miền Đông mới rộng rãi, khang trang

Ảnh: Phan Diệp

Dịp Tết Dương lịch 2026 năm nay, bến xe ước lượng sẽ phục vụ khoảng 1.945 lượt xe với gần 30.000 lượt khách và hơn 61.000 chỗ ngồi. Riêng ngày 31.12.2025 ước tính có khoảng 460 lượt xe với gần 7.300 khách, cao nhất trong các ngày của kỳ nghỉ. So với năm ngoái, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay số lượt xe tăng khoảng 124%, lượt khách tăng 113%.

Tổng công ty dự báo số lượng khách sẽ tăng hơn ngày thường, nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, ban giám đốc đã có kế hoạch từ đầu tháng 12.2025 về việc tổ chức phục vụ hành khách đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp này.

Bến xe Miền Đông mới vắng khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, vì sao? - Ảnh 2.

Một khách mua vé đi Tây Ninh ngày 31.12.2025

Ảnh: Phan Diệp

Ghi nhận ngày 31.12.2025, càng về tối, lượng khách đến đông dần. Bà Nguyễn Thị Lý (50 tuổi) đang chờ chuyến xe đi Đắk Lắk, khu vực Phú Yên cũ vào tối nay cho biết: "Tôi chọn đến bến xe này vì gần khu nhà trọ. Tôi nhờ cháu gái chở đến bằng xe máy. Đi xe xuất phát tại bến xe tôi thấy an tâm hơn. Có lần lỡ mua vé xe tài xế bảo đứng chờ ở quốc lộ, trời mưa tôi và hành khách bị ướt hết nên lần này rút kinh nghiệm".

Bến xe Miền Đông mới vắng khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, vì sao? - Ảnh 3.

Có người mang theo nhiều hành lý cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Ảnh: Phan Diệp

Bến xe Miền Đông mới vắng khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, vì sao? - Ảnh 4.

Khách ngồi chờ về quê chuyến xe tối 31.12.2025

Ảnh: Phan Diệp

Được biết, giá vé xe dịp Tết Dương lịch 2026  không tăng so với ngày thường. Nhiều người gọi đặt vé trước và chọn xuất phát tại bến xe cho an tâm.

Bến xe Miền Đông mới vắng khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, vì sao? - Ảnh 5.
Bến xe Miền Đông mới vắng khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, vì sao? - Ảnh 6.
Bến xe Miền Đông mới vắng khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, vì sao? - Ảnh 7.

Cách bến xe Miền Đông mới khoảng vài km, trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Xuân có một số điểm đón khách dọc đường. Khoảng 19 giờ ngày 31.12.2025, có hàng chục hành khách mang theo hành lý, đứng kín vỉa hè chờ xe khách

Ảnh: Phan Diệp


U.80 vẫn gym, đạp xe, chạy bộ: Những bí quyết trẻ trung 'gây sốt' năm 2025

U.80 vẫn gym, đạp xe, chạy bộ: Những bí quyết trẻ trung 'gây sốt' năm 2025

Nhờ chăm chỉ tập gym, đạp xe, chạy bộ... những ông bà cụ U.80 vẫn giữ được phong độ, sức khỏe dẻo dai. Bí quyết trẻ trung của họ khiến người trẻ 'chạy theo không kịp' trong năm 2025.

