U.80 vẫn gym, đạp xe, chạy bộ: Những bí quyết trẻ trung 'gây sốt' năm 2025

Năm 2025, Thanh Niên Online giới thiệu nhiều câu chuyện về bí quyết trẻ trung của những ông bà cụ ở tuổi U80. Ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng họ vẫn rất chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, truyền năng lượng tích cực về lối sống lành mạnh, chú trọng sức khỏe và lan tỏa đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

71 tuổi vẫn lên sàn thi đấu với body lực sĩ

Ông Ừng A Pẩu (71 tuổi, ở xã Bà Điểm, TP.HCM) gây sốt trong cộng đồng gymer Việt Nam sau bài viết trên Thanh Niên hồi tháng 10. Râu, tóc đã bạc trắng, ông Pẩu vẫn đều đặn đến phòng gym tập 4 tiếng mỗi ngày. Cũng năm 2025, ông mạnh dạn bước lên sàn thi thể hình như lực sĩ chuyên nghiệp. Hình ảnh gymer tóc bạc này khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ.

Để có được thân hình như lực sĩ, ông Pẩu xây dựng thói quen tập thể dục từ thời trẻ. 5 năm trở lại đây, ông chuyên tâm đến phòng gym, tập để có thể hình cơ bắp cuồn cuộn.

Ông Pẩu có cơ bắp cuồn cuộn Ảnh: Phan Diệp

Những người lần đầu gặp đều nghĩ ông Pẩu người nước ngoài. Mọi người không nghĩ ở Việt Nam lại có một ông lão với thân hình như lực sĩ, khỏe khoắn tự tin lên sàn thi đấu. Ông bày tỏ: "Chính vì già nên phải cần khỏe mạnh, không để con cháu phải lo đó mới là thương con cháu. Còn người trẻ tuổi, bản thân phải giữ gìn sức khỏe tốt, như vậy cũng là đã báo hiếu cho cha mẹ".

Già gân đạp xe mỗi tháng cả ngàn km

Năm 2025, trung bình mỗi tháng ông Bạch Đằng Quang (71 tuổi, ở P.Diên Hồng, TP.HCM) đạp xe tập thể dục cả ngàn km.

Hơn 10 năm qua, cứ đều đặn 4 giờ sáng, ông Quang ra khỏi nhà. Trong tuần, ông đạp ở trung tâm thành phố để tập thể dục. Cuối tuần, ông có những chuyến ngao du bằng xe đạp cùng bạn bè đi xa hơn.

Ngoài 70 tuổi, tóc điểm sương nhưng ông vẫn đi làm ở một văn phòng thừa phát lại và bí quyết trẻ trung, sức khỏe tốt của ông Quang là nhờ đạp xe đều đặn.

Ông Quang đam mê đạp xe mỗi ngày Ảnh: NVCC

Nhờ có sức khỏe tốt nên nhiều năm qua ông Quang hiếm khi phải dùng thuốc khi bị bệnh. Theo ông, tuổi già giữ được sức khỏe tốt để con cái bớt lo lắng là một hạnh phúc đặc biệt. Ông Quang cho biết bản thân vẫn còn nhiều năng lượng để làm việc, tập thể dục mỗi ngày.

"Năm 2026, tôi dự định sẽ đạp một chuyến từ Việt Nam sang Lào và Campuchia cùng những người bạn. Tuổi tác chưa phải rào cản, khiến tôi phải hoãn lại những điều bản thân muốn làm", ông chia sẻ.

Bí quyết trẻ trung của người phụ nữ 72 tuổi

Ở tuổi 72, bà Nguyễn Thị Hoa ở TP.HCM vẫn khỏe mạnh, rạng rỡ như "cô gái 27 tuổi". Bí quyết trẻ trung của bà là đạp xe thể dục mỗi sáng. Nhiều người bất ngờ, ngưỡng mộ bày tỏ muốn học theo.

Cứ khoảng 5 giờ sáng mỗi ngày, bà Hoa bắt đầu đạp xe từ 25 - 30 km quanh trung tâm thành phố. Sau đó, bà gặp gỡ bạn bè, uống cà phê, ăn sáng và trò chuyện rôm rả. Người phụ nữ có bóng lưng thẳng tắp, dáng người thanh thoát và gương mặt luôn rạng rỡ.

Bà Hoa trẻ trung như cô gái 27 tuổi Ảnh: Phan Diệp

Khi vừa qua tuổi 50, da mặt của bà bị sạm nám. Nhiều người khuyên bà không nên đạp xe nhiều vì sợ nắng khiến da xấu đi. Nhưng ngược lại, cũng nhờ chăm đón nắng sớm ngoài trời mỗi buổi sáng, vết nám biến mất, giờ chỉ còn đôi má căng bóng và hồng hào. "Tập thể dục giá rẻ hơn tiền mua những đơn thuốc", bà Hoa bày tỏ.

Bà ngoại nhờ ChatGPT soạn giáo án tập gym

Chỉ còn 1 ngày nữa, bà Ma Thị Bắc ở Gia Lai bước sang tuổi 74. Năm 2025, bà Bắc là người truyền động lực cho giới trẻ trên mạng xã hội với những clip tập tạ ở phòng gym. Bà Bắc không chỉ trẻ trung ở trong phòng tập, mà còn thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là ChatGPT thiết kế giáo án tập luyện, lên thực đơn và cách quay, dựng clip.

Bà Ma Thị Bắc chăm chỉ tập gym Ảnh: NVCC

Bà Bắc khoe đã lên chức bà nội, bà ngoại và tự hào vì có nhiều sức khỏe, tinh thần vui vẻ, tự lập trong cuộc sống. Không chỉ có lối sống lành mạnh để con cháu yên tâm, bà Bắc khiến dân mạng "xách dép chạy theo" khi ngày nào cũng đi tập gym để giữ dáng đẹp, eo thon.

Niềm vui của bà Bắc đôi khi chỉ giản đơn là đọc bình luận khen "bà ngoại năng động quá", "bà là động lực để cháu chăm chỉ tập thể dục"… Cứ mỗi lần có một tài khoản mới theo dõi kênh của mình, bà lại cười tủm tỉm, có thêm hứng thú quay clip.