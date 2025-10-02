Chưa thể dùng vỉa hè 'đang rảnh' làm làn riêng cho xe đạp, vì sao?

Chiều 2.10, trong buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, đại diện Sở Xây dựng có phản hồi về đề xuất của cộng đồng người đạp xe ở TP.HCM với ý tưởng tận dụng vỉa hè "đang rảnh" để làm làn riêng cho xe đạp.

Trước thông tin thành phố sắp mở làn riêng cho xe đạp, cộng đồng người đạp xe cho rằng muốn khuyến khích người dân chuyển đổi thì cần tạo điều kiện cho việc sử dụng phương tiện này thuận tiện và an toàn hơn trong thành phố. Theo đề xuất, cần mở rộng mạng lưới làn riêng cho xe đạp trong thành phố từ những vỉa hè rộng, đủ kích thước ở trung tâm như Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... Người đi bộ sẽ chia sẻ một phần vỉa hè với xe đạp. Ý tưởng này được chia sẻ trong bài viết Có thể dùng những vỉa hè 'đang rảnh' làm làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM?.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD, đường xe đạp có thể bố trí trên vỉa hè, dùng chung với người đi bộ, hoặc bố trí dưới lòng đường và đảm bảo tiêu chí chiều rộng tối thiểu của đường xe đạp là 2,5 m.

Vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão Ảnh: Thanh Mai

Các vỉa hè trên địa bàn TP.HCM nói chung và các khu vực trung tâm nói riêng, bao gồm đường Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... có bề rộng nhỏ, không đồng đều và thường xuyên được người dân sử dụng để bố trí chỗ đậu xe 2 bánh. Một số vị trí tồn tại công trình hạ tầng kỹ thuật cột điện, tủ điện, trụ đèn... hoặc bị lấn chiếm buôn bán vỉa hè, để vật dụng, dẫn đến phần còn lại dành cho người đi bộ không đảm bảo yêu cầu 1,5 m. Do đó, việc bố trí làn riêng cho xe đạp trên vỉa hè sẽ có nhiều bất cập.

Đối với phạm vi phần xe chạy (lòng đường) của đường trong khu vực trung tâm thành phố, hiện trạng các tuyến đường có mặt cắt ngang không đủ đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện, dẫn đến dòng xe lưu thông tốc độ chậm. Vì thế, việc bố trí làn riêng cho xe đạp dưới lòng đường bề rộng 2,5 m có thể tạo xung đột với các phương tiện khác lưu thông trên các tuyến đường này.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, việc xây dựng làn riêng cho xe đạp cần phải nghiên cứu kỹ, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành, phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông, nhu cầu đi xe đạp, lưu lượng các loại xe khác lưu thông, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông.

Vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn sắp làm làn riêng cho xe đạp Ảnh: Phan Diệp

Hiện nay, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đang triển khai xây dựng làn riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, với chiều dài đi về là 6 km.

Dự án sẽ đưa vào triển khai trong tháng 12.2025, nếu thành công sẽ có cơ hội để nhân rộng thêm. Và sau một thời gian triển khai, nhận thấy người đạp xe tăng lên, lượng xe máy có giảm thì tiếp tục phát triển loại hình làn riêng cho xe đạp này trong thành phố. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, đánh giá trước khi triển khai.