Cách nhau 60 tuổi ngồi chung phòng thi: Những thí sinh đặc biệt tại Siêu trí nhớ thế giới 2025

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships – WMC 2025) có 290 tuyển thủ đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 12 - 14.12.



Giải đấu được tổ chức bởi Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực dưới sự giám sát của Hội đồng trọng tài quốc tế (GOMSA) và được Báo Thanh Niên và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) bảo trợ truyền thông.

Sân chơi trí nhớ cho những gia đình Việt Nam

Không chỉ quy tụ nhiều cao thủ siêu trí nhớ đến từ Đức, Ấn Độ, Mông Cổ... giải đấu năm nay ghi nhận Việt Nam là quốc gia có số lượng vận động viên nhiều nhất. Trong đó, có nhiều thí sinh là thành viên trong một gia đình.

Bà Trần Kim Bảo (70 tuổi ở Hà Nội), vận động viên lớn tuổi nhất phòng thi nội dung Sơ đồ tư duy đi thi cùng con trai Giáp Trần Hoàn (33 tuổi).

2 mẹ con bà Bảo cùng đi thi Ảnh: Phan Diệp

Bà Bảo là thí sinh lớn tuổi nhất phòng thi Sơ đồ tư duy Ảnh: Phan Diệp

Bà Bảo là giáo viên môn toán về hưu và là người thành lập Học viện Hiền tài. Năm 2022, bà từng dẫn các học trò nhí của mình đi thi giải Vô địch Siêu trí nhớ Việt Nam, từ đó thôi thúc bản thân học tập, để năm nay ghi tên mình vào danh sách thí sinh tại đấu trường quốc tế.

Học viện Hiền tài lần này có 17 người đi thi với 13 trẻ em và 4 người lớn. Thí sinh nhỏ tuổi nhất là 10 tuổi và lớn tuổi nhà là bà Bảo - 70 tuổi.

"Cách nhau 60 tuổi, nhưng chúng tôi cùng ngồi trong một phòng tại cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Tôi đi thi để chứng minh một điều: tuổi tác không phải là rào cản để ngừng học tập. Việc học, tư duy liên tục giúp những người già như tôi duy trì được sự minh mẫn, khỏe mạnh trong trí tuệ và tâm hồn", bà Bảo nói.

Trong số các tuyển thủ năm nay, đặc biệt nhất có lẽ là vợ chồng anh Trương Công Hải (61 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Hồng Phượng (47 tuổi) ở Đắk Lắk cùng thi nội dung Sơ đồ tư duy.

Vợ chồng chị Phượng từ Đắk Lắk đến TP.HCM dự thi giải vô địch Siêu trí nhớ 2025 Ảnh: Phan Diệp

Ảnh Hải trong phòng thi Sơ đồ tư duy hôm 12.12 Ảnh: Phan Diệp

Chị Phượng là giáo viên tiếng Anh. Trong quá trình tìm hiểu các phương pháp học tập tối ưu để hướng dẫn học sinh, chị biết đến sơ đồ tư duy. Khi thấy vợ học hỏi về môn này, anh Hải, chồng chị - một họa sĩ cũng thấy hứng thú nên 2 vợ chồng cùng học rồi đăng ký đi thi.

"Tại lễ khai mạc, chúng tôi rất xúc động khi giải đấu danh giá về trí nhớ tầm cỡ quốc tế này được tổ chức ngay tại quê hương. Chúng tôi biết ơn sự nỗ lực của ban tổ chức khi đã đưa được cuộc thi này đến với Việt Nam. Đây là dịp đặc biệt, có 1 không 2", chị Phượng nói.

Cả nhà cùng học, cùng đi thi

Chị Phượng cho biết buổi thi Sơ đồ tư duy đầu tiên, vận động viên được nghe bài thuyết trình về chủ đề lòng tốt và thể hiện lại nội dung bằng sơ đồ tư duy. Buổi thứ 2, thí sinh đọc văn bản về quần đảo ở Pháp, thông tin sẽ được tóm tắt bằng sơ đồ. Và trong buổi cuối, 1 từ khóa về chủ đề thú cưng do trọng tài bốc thăm ngẫu nhiên được chọn làm chủ đề để thí sinh thỏa sức sáng tạo.

Cũng là giáo viên tiếng Anh, chị Nguyễn Thị Phúc (40 tuổi) dẫn con gái Lê Diệp Chi (12 tuổi) từ Thanh Hóa đến TP.HCM tham gia giải vô địch Siêu trí nhớ 2025. Con gái chị Phúc tiếp cận phương pháp học bằng sơ đồ tư duy từ hồi lớp 5. Chị nhận thấy đây là phương pháp học giúp kích thích và vận dụng tối đa khả năng của cả 2 bán cầu não.

2 mẹ con chị Phúc từ Thanh Hoá vào TP.HCM dự thi Ảnh: Phan Diệp

3 gia đình chụp ảnh kỷ niệm tại cuộc thi Siêu trí nhớ 2025 Ảnh: Phan Diệp

"Con có thể tự tổng hợp các vấn đề trong xã hội rất nhanh. Đặc biệt là khi đọc văn bản, con tóm tắt nội dung bằng từ khóa tốt, nắm bắt bài vở nhanh hơn", chị Phúc cho biết. Vì thế, chị cũng bắt đầu tìm hiểu phương pháp học này để ứng dụng vào công việc của mình.

Đồng quan điểm, bà Bảo nhận thấy, học tập bằng sơ đồ tư duy là một phương pháp học thông minh. "Với những nội dung dài, nhiều dữ liệu, mọi người có thể học bằng cách tóm tắt, thể hiện qua sơ đồ tư duy, chỉ trong 1 trang giấy là đủ để ghi lại toàn bộ thông tin bài học", bà Bảo nói.

Tối nay 14.12, giải vô địch Siêu trí nhớ 2025 lần thứ 34 sẽ công bố tên nhà vô địch, PV Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật.