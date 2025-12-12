Bên trong 'đấu trường não bộ', giải vô địch siêu trí nhớ 2025 có gì?

Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần 34 (The 34th World Memory Championships – WMC 2025) năm nay được tổ chức tại TP.HCM, Việt Nam từ ngày 12 - 14.12. Sau lễ khai mạc đầy xúc động, chiều nay ngày 12.12, 290 thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bắt đầu bước vào phần thi của mình.

Bên trong 'đấu trường não bộ', giải vô địch siêu trí nhớ 2025

Khoảng 14 giờ, các thí sinh bắt đầu bước vào phòng thi để ổn định chỗ ngồi. Tại phòng diễn ra phần thi sơ đồ tư duy có nhiều thí sinh đến từ nước ngoài. Đông nhất là thí sinh Việt Nam, đa dạng từ độ tuổi trẻ em, cho đến ngoài 60 tuổi. Ở phần thi này, các thí sinh mang theo nhiều bút chì, bút màu... để có thể làm bài.

Bên trong phòng thi nội dung sơ đồ tư duy Ảnh: Phạm Hữu

Bà Võ Thị Thái Vượng - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển sáng tạo Sơ đồ tư duy và Bản quyền Việt Nam, Trưởng BTC cuộc thi cùng thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo - vô địch Sơ đồ tư duy thế giới năm 2024 trong phòng thi chiều 12.12 Ảnh: Phan Diệp

Cùng thời điểm, thí sinh thi phần siêu trí nhớ cũng được hướng dẫn để vào vị trí ngồi của mình tại một căn phòng khác lớn hơn. Ban tổ chức cho biết trước và trong phần thi, không được ra vào, không gian căn phòng phải tuyệt đối được giữ im lặng, tránh gây tiếng động.

Thí sinh mang theo máy tính xách tay để làm bài. Không gian sẽ được che kín để đảm bảo sự tập trung cao độ. Phần thi này có nhiều thí sinh nước ngoài, họ được xem là các "cao thủ" siêu trí nhớ. Ngoài ra cũng có nhiều thí sinh Việt Nam tranh tài.

Trong quá trình chuẩn bị, bộ phận kỹ thuật hướng dẫn thí sinh kết nối máy vi tính. Các trọng tài cũng kiểm tra vị trí ngồi, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người thi khi cần.

Tượng đài 'siêu trí tuệ' thế giới Dominic O'Brien: Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu

Phòng thi nội dung siêu trí nhớ, chiều 12.12 Ảnh: Phạm Hữu

Toàn cảnh phòng thi siêu trí nhớ 2025 Ảnh: Phạm Hữu

Các thí sinh ở nội dung siêu trí nhớ được bố trí chỗ ngồi kín để giữ sự tập trung, tránh gian lận Ảnh: Phạm Hữu

Giải đấu có sự xuất hiện của tượng đài siêu trí nhớ - Dominic O'Brien, người đã 8 lần vô địch thế giới. Ông Dominic O'Brien là Trưởng ban đạo đức, đồng hành cùng đội ngũ trọng tài để bảo đảm mỗi phần thi diễn ra trong sự công bằng.

Liên tục trong 3 ngày, các thí sinh sẽ tranh tài ở 3 phần thi: Siêu trí nhớ, Đọc nhanh, Sơ đồ tư duy. Các phần thi được chia theo từng nhóm tuổi: thanh thiếu niên (từ 13 – 17 tuổi); người lớn (từ 18 – 59 tuổi); người cao tuổi (trên 60 tuổi) và trẻ em (12 tuổi trở xuống).



Năm nay, đội tuyển Việt Nam có số lượng thí sinh đông nhất. Đặc biệt là ở nhóm tuổi trẻ em và thanh thiếu niên. Ở độ tuổi trên 60, Việt Nam có 3/4 thí sinh thi nội dung Sơ đồ tư duy và 4/6 thí sinh thi nội dung siêu trí nhớ.

Ông Dominic O'Brien giải đáp thắc mắc của thí sinh trước giờ thi Ảnh: Phan Diệp

Đây là lần đầu tiên cuộc thi siêu trí nhớ thế giới dùng máy tính thay cho giấy Ảnh: Phan Diệp

Thể thao trí tuệ là gì?

Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong – Phó chủ tịch Hội đồng thể thao trí tuệ thế giới cho biết: Thể thao trí tuệ (Mind Sports) là một nhóm các môn thi đấu chuyên nghiệp sử dụng năng lực tư duy, trí nhớ, tốc độ xử lý thông tin và khả năng chiến lược thay cho sức mạnh thể chất. Đây là các môn thể thao được tổ chức với hệ thống luật thi, trọng tài, bảng điểm, chuẩn quốc tế và xếp hạng vận động viên tương tự như các môn thể thao truyền thống.



Tùy theo hệ thống quốc tế, thể thao trí tuệ có nhiều nhóm môn, trong đó phổ biến nhất hiện nay gồm: siêu trí nhớ (memory sports), đọc nhanh (speed reading), sơ đồ tư duy (Mind Mapping). Ngoài ra còn có: cờ vua, cờ vây, cờ tướng, cờ caro chuyên nghiệp, toán tư duy nhanh, giải đố logic…

Thí sinh Đặng Ngọc Phương Trinh - đương kim vô địch trí nhớ Việt Nam sẵn sàng cho phần thi siêu trí nhớ Ảnh: Phan Diệp

Thí sinh người nước ngoài bày tỏ niềm vui và sự thoải mái trước giờ thi Ảnh: Phan Diệp

Ông Phong chia sẻ thêm, thể thao trí tuệ sẽ diễn ra với một kỳ thi bao gồm: luật thi chuẩn quốc tế, thống nhất trên toàn thế giới. Trọng tài được đào tạo và kiểm định, bài thi và đề thi chuẩn hóa. Hệ thống chấm điểm minh bạch, bảng xếp hạng vận động viên (ranking). Bên cạnh đó, vận động viên sẽ dự thi theo từng môn, từng nội dung, và được chấm điểm theo các tiêu chí: tốc độ, mức độ chính xác, khả năng tái hiện thông tin, khả năng tư duy hệ thống, tính sáng tạo và năng lực xử lý trong áp lực thời gian.

Thể thao trí tuệ còn rèn luyện cho người chơi trí nhớ mạnh mẽ hơn, ghi nhớ dài hạn, ngắn hạn, tập trung cao độ; tốc độ xử lý thông tin vượt trội, khả năng đọc nhanh, phân tích và xử lý vấn đề nhanh; tăng cường sự sáng tạo và tư duy hệ thống.

Mông Cổ là nước có số thí sinh tham gia nhiều thứ 2, chỉ sau Việt Nam Ảnh: Phạm Hữu

Các thí sinh lớn tuổi (trên 60) của nước ngoài và Việt Nam gặp nhau ở giải siêu trí nhớ thế giới 2025 Ảnh: Phạm Hữu

Thí sinh nhỏ tuổi được trọng tài hướng dẫn trước giờ thi Ảnh: Phạm Hữu

Đặc biệt ở môn sơ đồ tư duy giúp cho người chơi có thêm khả năng kiểm soát cảm xúc và thi đấu dưới áp lực. Vận động viên phải kiểm soát tâm lý, nhịp thở và duy trì sự tỉnh táo. Năng lực tự học và kỷ luật cá nhân giúp rèn luyện mỗi ngày, có giáo án rõ ràng.

"Trong thời đại bùng nổ thông tin, người mạnh nhất không phải là người biết nhiều nhất, mà là người có khả năng xử lý thông tin nhanh nhất và chính xác nhất. Thể thao trí tuệ chính là con đường rèn luyện những năng lực đó một cách khoa học và bài bản", ông Phong chia sẻ.

Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 do Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ VN và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực tổ chức, dưới sự giám sát của Hội đồng trọng tài quốc tế (GOMSA) đã khai mạc, với sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).





